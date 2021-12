Opera Browser intègre Solana Labs pour s’aventurer dans le Web 3.0 | Invezz

La compétition pour le prochain grand géant de la technologie Web 3 se prépare. Le navigateur Opera est le dernier à rejoindre cette compétition avec une annonce qu’il offrira un support pour Solana. Grâce à ce partenariat, les utilisateurs accéderont à un portefeuille et offriront un support complet pour les dApps.

Un article de blog d’Opera du 10 décembre indiquait que le navigateur s’associait à Solana Labs pour ajouter la prise en charge de la blockchain plus rapide. Ce partenariat vous permettra d’exécuter le portefeuille Solana avec toutes les dApps de la plate-forme.

Commerce pour la compatibilité blockchain

Dans une publication sur Twitter, l’équipe d’Opera a noté que l’intégration Solana (SOL / USD) sera mise en œuvre au cours du premier trimestre 2022. Par la suite, les utilisateurs de navigateurs profiteront des avantages dérivés de l’intégration de la blockchain Solana.

La publication sur Twitter a noté que,

Opera s’associe à @Solana ! L’intégration permettra aux utilisateurs d’Opera Android de profiter d’un accès transparent aux Dapps Solana ainsi que de frais peu élevés et de transactions rapides au sein de l’écosystème. Vous pourrez y accéder via Opera au premier trimestre 2022.

Ce n’est pas la première incursion du navigateur Opera dans la technologie blockchain et les crypto-monnaies. L’association récente pourrait être attribuée au battage médiatique actuel autour du Web 3.

Bien que cette nouvelle suscite généralement de l’enthousiasme sur le marché, le jeton SOL n’a pas enregistré de hausse. Le jeton est l’un des plus durement touchés lors de la récente tendance à la baisse. Le jeton a chuté de plus de 19% au cours des sept derniers jours. Il se négociait à environ 170 $ au moment de la rédaction, 34,1% en dessous de son ATH.

Opera barbotant dans le Web 3.0

L’espace technologique d’aujourd’hui regorge d’actualités Web 3.0 et de la façon dont cette technologie révolutionnaire peut changer l’avenir d’Internet. Le Web 3.0 est une forme décentralisée d’Internet où les consommateurs de contenu en ligne peuvent contrôler leurs interactions.

Le Web 3.0 sera développé grâce à la technologie blockchain et permettra aux données de circuler sur un réseau sans un seul point de défaillance. Les navigateurs Web 3.0 sont désormais opérationnels, avec quelques exemples comme Hive, Sapien, Filecoin, Minds, etc.

Le plus grand navigateur Web 3.0 est le navigateur Brave. Ce navigateur est en concurrence avec le moteur de recherche Google et fonctionne avec son propre réseau blockchain. Le navigateur fonctionne avec le jeton BAT. Ce jeton est utilisé pour payer les publicités et récompenser les utilisateurs et les créateurs de contenu dans le navigateur.

Cependant, Opera ne cherche pas à avoir sa propre blockchain indépendante et n’a pas développé son propre jeton natif pour prendre en charge le navigateur. Il se tourne plutôt vers le Web 3.0 en s’intégrant à la blockchain Solana.

En plus de travailler avec Solana, Opera a également lancé son portefeuille de crypto-monnaies natives qui prendra en charge les DApps. Le portefeuille comprend également d’autres fonctionnalités qui conduiront à l’adoption de la technologie blockchain.

