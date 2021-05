Opera GX Mobile est le premier navigateur “ inspiré du jeu ” pour Android

Que souhaitez-vous savoir

Opera a lancé le premier navigateur mobile axé sur les joueurs. La première version bêta d’Opera GX est désormais disponible pour les appareils Android et iOS. La version de bureau d’Opera GX compte plus de 9 millions de joueurs actifs par mois.

En 2019, Opera a présenté le premier navigateur au monde conçu pour les joueurs, baptisé Opera GX. Près de deux ans plus tard, la société norvégienne a annoncé le lancement d’Opera GX Mobile. Le navigateur mobile est désormais disponible en version bêta sur Android et iOS et devrait devenir largement disponible dans quelques semaines.

Source: Opéra

Depuis Opera GX Mobile a été spécialement conçu pour les joueurs, il offre un bouton d’action rapide pour la navigation, avec des vibrations et un retour haptique. Le navigateur dispose également d’une fonctionnalité intéressante appelée «Flow», qui permet aux joueurs de synchroniser leurs expériences mobiles et de bureau pour partager des procédures de jeu, des didacticiels et des compositions de personnages entre les appareils.

Une autre caractéristique clé d’Opera GX Mobile est GX Corner, accessible à partir de la numérotation rapide du navigateur. Il propose des actualités quotidiennes organisées et pertinentes sur les meilleurs jeux mobiles, ainsi que des liens vers des jeux populaires en vente. Contrairement au navigateur mobile Opera classique, Opera GX a une conception d’interface utilisateur inspirée du jeu avec quatre options de thème: GX Classic, Ultra Violet, Purple Haze et White Wolf. Certaines des autres fonctionnalités utiles du navigateur incluent un bloqueur de publicité intégré, un bloqueur de dialogue de cookies et une protection contre le cryptojacking.

Source: Opéra

Maciej Kocemba, directeur produit d’Opera GX, a déclaré dans un communiqué:

Depuis le jour où nous avons lancé Opera GX, nos utilisateurs nous ont demandé sans relâche une version mobile du navigateur. Aujourd’hui, nous sommes heureux de partager la première version bêta du nouveau navigateur.

La version de bureau d’Opera GX comptait plus de 9 millions d’utilisateurs actifs par mois en mars 2021, en hausse de 190% par rapport à mars de l’année dernière. Opera GX est également actuellement le plus grand serveur technologique sur Discord avec 285 000 membres.