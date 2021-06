Opera lance la mise à jour du navigateur R5 pour Mac avec des tableaux d’affichage partageables, des appels vidéo flottants, etc.

Opera a publié aujourd’hui une mise à jour majeure pour Mac, Windows et Linux avec le lancement de son nouveau navigateur R5. Les principales fonctionnalités incluent des tableaux d’affichage partageables, une nouvelle interface utilisateur contextuelle pour plus de flexibilité avec les appels vidéo, l’intégration de quatre autres services de musique en streaming, et plus encore.

Opera a annoncé le lancement et détaillé la nouvelle mise à jour du navigateur R5 dans un article de blog aujourd’hui :

Au cours de la dernière année et demie, nous avons tous vu à quel point l’utilisation du Web évolue et à quel point nous dépendons de plus en plus de nos navigateurs. Selon une étude que nous avons menée, 65% des personnes ont passé plus de temps en ligne au cours de la dernière année et demie. Les deux tiers ont également passé plus de temps en ligne pendant leur temps libre. Notre dernière version majeure aborde l’évolution des modèles d’utilisation d’Internet avec un ensemble de fonctionnalités qui prennent en charge vos principales activités en ligne : de la vidéoconférence au divertissement en passant par le partage d’idées avec d’autres et l’obtention de commentaires à leur sujet. Pour le dire simplement : nous proposons des moyens intelligents d’améliorer votre vie en ligne.

Prenant une page de Pinterest, Opera R5 (version 77) a gagné des tableaux d’affichage pour enregistrer, organiser et partager (le tout) avec d’autres. Vous pouvez enregistrer des sites Web, des images, des liens et des notes dans les nouveaux panneaux d’affichage. Et lorsqu’ils partagent un lien vers un tableau d’affichage Opera avec d’autres, ils peuvent y accéder depuis n’importe quel appareil.

Partager un panneau d’affichage implique simplement de partager un lien, et ceux avec qui il est partagé peuvent voir tout ce que le propriétaire du panneau d’affichage publie, ainsi que réagir avec des emojis.

L’autre grande fonctionnalité d’Opera R5 est une fenêtre contextuelle flottante pour les appels vidéo.

Ceux qui passent plusieurs heures en appels ne sont que trop habitués aux vidéoconférences qui détournent tout leur écran. Et nous avons également du mal à trouver l’onglet avec la réunion après avoir recherché quelque chose dans un autre onglet ou simplement avoir été distrait.

La nouvelle fonctionnalité contextuelle d’appel vidéo fonctionne avec les équipes Zoom, Google Meet et Microsoft. Voici comment cela fonctionne:

La fenêtre contextuelle de vidéoconférence fait sortir la vidéo de l’onglet et la maintient au-dessus des autres onglets. Cela se produit automatiquement lorsque vous passez à un autre onglet et la vidéo réapparaît lorsque vous revenez à l’onglet d’origine de l’appel. Le comportement peut être ajusté dans les paramètres. Cela facilite le multitâche, vous pouvez donc arrêter de jongler avec les onglets pendant les appels. Il existe également une option intelligente pour rendre la fenêtre flottante transparente, vous offrant à la fois plus d’écran et un contact constant avec les personnes qui vous appellent.

L’intégration d’Apple Music et de Spotify était disponible dans Opera, mais avec R5, cela s’étend à Deezer, Soundcloud, Tidal et Gaana.

Les autres nouvelles fonctionnalités incluent de nouveaux fonds d’écran conçus pour fonctionner correctement avec les modes sombre et clair. Découvrez de plus près Opera R5 dans la vidéo ci-dessous. La nouvelle mise à jour est disponible pour Mac et plus gratuitement sur le site Web d’Opera ici.

