Opérateur fluide : gestion de la chaîne d’approvisionnement avec un entreposage intelligent

Dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement, le transport, la logistique et d’autres activités de base telles que la gestion des stocks jouent un rôle essentiel pour garantir des économies de temps et d’argent. L’une des tendances qui réinventent la gestion de la chaîne d’approvisionnement est l’entreposage intelligent alimenté par l’Internet des objets (IoT). Il remplace les méthodes traditionnelles par une technologie et des appareils alimentés par l’IoT pour permettre une tenue de registres rapide, une accessibilité accrue, un suivi et une surveillance de toutes les activités et ressources au sein de l’entrepôt.

Pourquoi l’entreposage intelligent est-il nécessaire pour le SCM aujourd’hui ?

L’introduction de l’IoT et de la technologie moderne dans les entrepôts présente de nombreux avantages et aide à éliminer plusieurs défis pour la gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Il réduit les erreurs humaines pour les commandes complexes et volumineuses avec des systèmes de scanner ou des véhicules à guidage automatique (AGV) pour un emballage et une expédition précis des commandes. La gestion des stocks peut être effectuée sans effort et avec précision en gardant une trace des stocks en temps réel. les détails et le suivi de l’expédition et rend la logistique à la demande possible même pendant les saisons de forte demande. Réduit la logistique inverse. Les solutions d’entreposage intelligentes facilitent le traitement et l’expédition des commandes avec précision, ce qui permet d’économiser du temps et des coûts. Obtenez des données en temps réel sur l’inventaire, les processus et la logistique à partir de sources agrégées.

Les solutions d’entreposage intelligent qui facilitent la gestion de la chaîne d’approvisionnement et la logistique ont fait l’objet d’investissements et d’intérêts importants ces derniers temps, en particulier de la part des détaillants en ligne et des entreprises de commerce électronique. La robotique d’entrepôt permet d’augmenter la précision, de gagner du temps et de réduire la main-d’œuvre. Avec la technologie de prélèvement automatique, la robotique a montré qu’elle prélevait 3 à 4 fois plus que d’habitude avec une précision accrue. L’IA peut être utilisée pour étudier les données pour la prévision de la demande et prendre des décisions commerciales en déplacement. Un système de gestion d’entrepôt centralisé pour les entrepôts intelligents alimenté par des systèmes automatisés garantit une gestion des stocks et une logistique de qualité.

Dans les entrepôts intelligents, les véhicules à guidage automatique (AGV), tels que les AGV pour chariots élévateurs, les AGV de remorquage et les unités de manutention de charge sont utilisés pour le levage, le chargement, le déplacement, etc., en suivant des chemins guidés et des capteurs, augmentant ainsi la sécurité des travailleurs et réduisant les coûts de main-d’œuvre et le temps, et rendre les opérations plus fluides.

Des appareils tels que WMS, capteurs, étiquettes RFID et AGV dans un entrepôt intelligent sont connectés et communiquent des informations concernant les produits, leur emplacement, leur statut, etc. Ces données peuvent également être utilisées pour l’analyse de la chaîne d’approvisionnement afin de faire des improvisations dans les silos et les opérations commerciales, gérer l’inventaire, le suivi logistique, ainsi que pour les prévisions du doyen.

L’entreposage intelligent en action

Honeywell a mis en place une solution de technologie vocale permettant aux employés d’entrepôt d’exécuter des opérations à l’aide de leur voix. Grâce à l’utilisation de casques ergonomiques, d’appareils mobiles portables et à l’exploitation de la technologie parole-texte et texte-parole, les employés de Honeywell reçoivent des commandes et des instructions audibles sur les opérations de l’entrepôt avec des procédures détaillées pour la gestion des stocks, le réapprovisionnement, la maintenance et les réparations dans l’entrepôt.

DHL a mis en place un programme pilote de vision picking basé sur la réalité augmentée pour la gestion des entrepôts. Grâce à des lunettes de vision picking, les opérateurs peuvent travailler les mains libres et effectuer des tâches régulières et complexes avec efficacité et une meilleure connaissance de l’opération et des tâches.

À mesure que la technologie évolue, les entreprises qui réalisent son potentiel et investissent dans des systèmes d’automatisation et une technologie centralisée commenceront bientôt à prospérer sur ce marché concurrentiel.

L’auteur est PDG et fondateur de ProcMart, une place de marché B2B en ligne

