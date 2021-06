Le FBI a retenu les services d’un criminel condamné qui a proposé de coopérer en échange d’une réduction de peine. (Photo d’archive – IE)

Par Subhash Jangala

La guerre de Troie fait partie de la mythologie grecque. Lorsqu’un jeune prince de la ville de Troie (dans la Turquie moderne) s’enfuit avec la reine spartiate, les Grecs s’offusquent. Un siège est posé à la ville de Troie mais n’entraîne pas beaucoup de progrès pendant 10 longues années. Les Spartiates, comme dernier pari, décident de duper les soldats de Troie. Ils construisent un gigantesque cheval de bois, y cachant plusieurs de ses meilleurs soldats. Le jour choisi, les Grecs font semblant de battre en retraite et laissent le cheval derrière eux comme cadeau d’adieu aux chevaux de Troie pour permettre aux Grecs de retourner en toute sécurité vers leur patrie. Les chevaux de Troie tombent dans le piège et tirent le cheval de bois dans la ville en guise de trophée. Dans l’obscurité de la nuit, les soldats cachés sortent du cheval, forcent les portes de la ville et font signe à l’armée en attente qui était retournée sur les rives de Troie au cœur de la nuit. La ville de Troie est détruite et la guerre se termine.

L’expression cheval de Troie a depuis été utilisée comme un idiome pour décrire un stratagème trompeur qui implique une violation déguisée suivie d’une conséquence chaotique, souvent destructrice. Plus récemment, l’expression a été utilisée pour décrire des programmes logiciels malveillants destinés à tromper les utilisateurs sans prétention qui cliquent sur les pièces jointes ou les fichiers ouverts de courrier électronique. Le programme logiciel crée alors une porte dérobée dans l’ordinateur de l’utilisateur fournissant un accès illégal à l’ordinateur à l’auteur.

En octobre 2018, le Federal Bureau of Investigation des États-Unis a lancé un cheval de Troie sur les organisations criminelles transnationales à travers le monde et comme les intentions étaient probablement nobles, le FBI a nommé l’enquête secrète, l’opération Trojan Shield.

L’objectif du FBI était la vente d’appareils de communication cryptés. Certaines entreprises à travers le monde se sont spécialisées dans la vente d’appareils Samsung et Blackberry modifiés. L’USP de ces appareils était une communication qui ne pouvait être écoutée par aucun organisme gouvernemental. A titre d’exemple, les messages SMS, dans leur forme standard, ne sont pas cryptés. Ainsi, avec un petit effort, le contenu d’un SMS et les numéros de téléphone de l’expéditeur et du destinataire peuvent être facilement espionnés par l’opérateur de téléphonie mobile ou par le gouvernement. Un consommateur ou un fournisseur de stupéfiants, ou un téléspectateur de pédopornographie ou un trafiquant d’êtres humains ne serait pas trop à l’aise d’envoyer des SMS à ses agents en amont ou en aval. Il préfère donc les appareils qui fournissent une communication cryptée. Dans lequel ses messages et e-mails ne peuvent être lus par personne d’autre que le titulaire du téléphone de destination. Ces téléphones avaient souvent leur GPS, leurs caméras et leurs microphones supprimés, ce qui les rendrait inpiratables et/ou introuvables par les enquêteurs. Il n’y aurait qu’une seule application dans le téléphone et ce serait une application de messagerie avec un logiciel de cryptage propriétaire. Ces appareils n’étaient pas bon marché. Ils coûtaient des milliers de dollars chaque année en frais d’abonnement.

Le démantèlement d’une entreprise qui fournissait des appareils de communication cryptés a vu la naissance d’une autre. C’est à ce moment-là que le FBI s’est rendu compte que la création de son propre appareil crypté résoudrait de nombreux problèmes.

Le FBI a retenu les services d’un criminel condamné qui a proposé de coopérer en échange d’une réduction de peine. Le FBI a financé le développement de « Anom », un appareil qui a été commercialisé comme le dispositif anti-piratage entièrement crypté de nouvelle génération. Après le retrait par le FBI d’autres appareils sur le marché, la demande pour de tels appareils sur le marché a fait rage. Le dispositif s’est développé de manière organique parmi les trafiquants de drogue, les blanchisseurs d’argent et les organisations criminelles. Anom a secrètement attaché une clé principale aux messages envoyés depuis l’appareil, ce qui a permis au FBI de déchiffrer le message et de le stocker dans une base de données avec les détails de l’expéditeur, de l’horodatage et du destinataire.

À l’aide d’Anom, le FBI a pu identifier le mode de fonctionnement des cartels de la drogue et intercepter des cargaisons maritimes, récupérant avec précision d’énormes cargaisons de stupéfiants qui étaient transportées à travers des boîtes de thon, des sacs de riz, des régimes de bananes, entre autres. Le FBI s’est coordonné avec les forces de l’ordre de 16 pays et a aidé à arrêter près de 800 criminels en juin 2021 qui ont été surpris en train d’utiliser Anom pour le trafic de drogue et le blanchiment d’argent.

Leçons pour l’Inde

L’évaluation par le FBI de la prolifération d’Anom dans le monde incluait un certain nombre d’unités opérant en Inde. Bien que les détails ne soient pas connus, l’Inde ne sera pas à l’abri de l’utilisation du cryptage à des fins criminelles. Dans ce contexte, la règle 4(2) des Directives intermédiaires récemment publiées par le ministère de l’Électronique et des Technologies de l’information est importante. Il exige que les sociétés de médias sociaux soient en mesure d’identifier le premier auteur de toute information. Il s’agit essentiellement de fournir au gouvernement un outil qui « regarde à travers » le cryptage lorsqu’une ordonnance est rendue à cet égard dans les cas où certains types d’infractions graves sont commises ou sont susceptibles d’être commises. En plus de fournir au gouvernement un contrôle raisonnable, cette règle offre également plusieurs protections aux sociétés de médias sociaux contre les abus de la règle.

Deuxièmement, l’Internet des objets a explosé de manière significative avec les caméras intelligentes, les téléviseurs intelligents, les ampoules intelligentes et les serrures intelligentes, tous connectant des maisons entières à Internet et rendant involontairement des vies entières vulnérables aux chevaux de Troie. En outre, à mesure que la technologie s’infiltre plus profondément dans nos infrastructures stratégiques telles que les réseaux de transmission, les oléoducs, les péages, les banques, les institutions financières et les installations de production d’électricité, l’intégrité fonctionnelle des nœuds les plus critiques de la société moderne est remise en question. En tant que pays avec deux voisins hostiles à nos frontières, il est impératif que les politiques sur les cybermenaces soient réévaluées pour leur efficacité face à la philosophie émergente de la militarisation de la technologie.

(Les opinions exprimées dans l’article sont celles de l’auteur et ne représentent pas les vues du gouvernement de l’Inde. L’auteur est un agent IRS du lot 2011 et est actuellement affecté en tant que directeur conjoint (OSD) à la Direction générale de l’administration et Services aux contribuables à New Delhi.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.