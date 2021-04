OPÉRATION COVID-19 VARIANTE ET LA PANDÉMIE PERPÉTUELLE HOAX ⋆ .

de l’état de la nation:

OMG!!! Des variantes de Covid “ super-mortelles ” font leur apparition partout! Qu’allons nous faire?!?!?!?!

En fait, la vraie question ici est: qu’est-ce que les perps plandémiques veulent vraiment que les USA fassent?

Obtenez l’un des extrêmement dangereux et

injections mortelles de Covid – C’EST QUOI!

Quelle meilleure façon de faire peur à toute l’humanité dans la plume de l’observance annuelle de la vaccination Covid que de semer régulièrement la peur sur la dernière et la pire variante de COVID-19 jamais lancée par un super-épandeur……… et «venir dans un théâtre près de chez vous».

Voyez-vous comment ils réalisent ce film d’horreur mondial en temps réel?

Voici maintenant un arrêt sur image de l’émission d’horreur sans fin des médias grand public:



Soyons clairs: il y a eu des pandémies et des épidémies, des fléaux et des fléaux depuis des éternités. Des variantes et des mutations se sont produites depuis des temps immémoriaux.

Par exemple, la pandémie de grippe espagnole de 1918 a fait le tour du monde avec une fureur d’affliction. Finalement, chaque personne sur la planète l’a attrapée ou y a été exposée. De même, plus la grippe espagnole persistait dans le monde, plus elle s’affaiblissait jusqu’à ce que l’immunité du troupeau soit atteinte et qu’elle soit réduite à une menace pour la santé publique complètement neutralisée.

Maintenant, avancez rapidement vers la pandémie de coronavirus de 2020. Aucune autre pandémie dans l’histoire enregistrée n’a jamais évolué de la manière dont la pandémie de COVID-19, de manière transparente, causée par l’homme, n’a … même pas à distance similaire à ce film de catastrophe entièrement fabriqué et mis en scène, orchestré et chorégraphié. ».

Ce qui signifie que tout cela est un mélodrame furtivement mis en scène… avec l’intention explicite de précipiter chaque être humain dans le corral de la conformité aux vaccins Covid.

De cette façon, personne n’a jamais à craindre d’être exposé au coronavirus soi-disant “ super-mortel ” qui existe à peine, voire pas du tout.

Cette stratégie sournoise constitue la base de leur MO d’application. Au lieu que le gouvernement rende obligatoires les coups Covid, ils laisseront la population exiger que tout le monde reçoive ses coups annuels.

De cette façon assez rusée, une nouvelle variante franken sera à jamais poussée sur le marché de la pandémie qui fera suffisamment peur aux Dickens des populations craintives du monde entier afin de forcer leur consentement.

POINTS CLÉS: Ce n’est en aucun cas un «consentement éclairé» car les médias moqueurs de la CIA ont tellement saturé la sphère d’influence des médias de masse avec de la désinformation, des informations erronées et de fausses informations concernant tout ce qui concerne à la fois le COVID-19 et les nombreux faux vaccins Covid. C’est comme si Big Pharma formulait une saveur différente (lire: vaccin mortel) pour chaque type de personne. En d’autres termes, si vous n’aimez pas l’injection d’ARNm, vous prenez la photo d’ADN. Ou, vous pouvez prendre le jab AstraZeneca et mourir d’un caillot sanguin. Ensuite, il y a le vaccin prétendument traditionnel de Russie pour lequel tout le monde se bat pour que les approvisionnements soient tellement demandés. La foule pro-vax se sent maintenant comme un enfant dans un magasin de bonbons ne réalisant jamais que ce type de bonbons est carrément mortel et / ou cause des maladies.

Conclusion

Il devrait être clair pour chaque habitant de la planète Terre que les Coviteers sont des affaires sérieuses – des affaires de Big Pharma comme jamais auparavant.

