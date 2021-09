Opération de nettoyage à Old Trafford

19/09/2021 à 12:26 CEST

Après un marché des transferts où Manchester United a fait de grands ajouts et a renforcé son équipe première avec des noms comme Jadon Sancho ou Cristiano Ronaldo, les “Red Devils” semblent être entrés dans le doute en ce début de saison. Et c’est qu’après avoir entamé une nouvelle campagne pleine d’enthousiasme et de nouveaux objectifs, la défaite de United devant les Young Boys lors de la première journée de la Ligue des champions a déclenché toutes les alarmes à Old Trafford.

Depuis l’Angleterre, des médias tels que « The Sun » ou « Daily Mail », soulignent que le groupe dirigé par Olé Gunnar Solskjaer il travaillerait pour se débarrasser d’une demi-douzaine de joueurs qui font actuellement partie de sa première équipe. Et c’est qu’apparemment, l’équipe anglaise n’aurait pas satisfait ses vœux sur ce marché des transferts et aurait Déclan Riz comme prochain objectif et pour parvenir à leur incorporation, ils doivent d’abord faire de la place dans l’équipe, à la fois économiquement et sportivement.

Les journaux précités rappellent que six ou sept footballeurs qui ne comptent actuellement pas pour Solskjaer Ils seraient sur la rampe de sortie du marché des transferts. Des noms comme Donny Van de Beek, Jese Lingard, Antoine Martial, Diego Dalot, Phil Jones, Alex Telles ou Eric Bailly. Selon les informations elles-mêmes, le club serait déjà en pourparlers avec les joueurs pour leur faire connaître leur situation et les intentions du club avec eux. Il y a aussi la possibilité de céder à un footballeur mais ce type d’opération serait réservé aux plus jeunes.