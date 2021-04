Opération de police mondiale contre les criminels de l’environnement marin

29/04/2021 à 21:25 CEST

Dans le cadre d’un déploiement mondial sans précédent, les organisations policières du monde entier ont arrêté 22 personnes présumées responsables de centaines de crimes environnementaux dans le milieu marin. Entre autres choses, cette opération de police a perturbé un réseau criminel qui faisait le trafic de déchets plastiques de l’Europe vers l’Asie, où ils prévoyaient de les rejeter dans le milieu naturel. Plus de 1 000 actions ont été menées en Espagne.

Cette opération mondiale de lutte contre la pollution marine a documenté 1 600 violations de la législation environnementale et conduit à l’arrestation de 22 suspects qui ont transporté illégalement des milliers de tonnes de déchets d’Europe vers l’Asie, où il était «probable»; qu’ils ont été jetés, a rapporté jeudi l’agence Europol.

Les opérations ont identifié de nombreux crimes contre l’environnement, allant de l’immersion illégale au trafic de déchets, qui ont conduit à la enquête sur des milliers de suspects dans le monde et 34000 inspections en mer et les voies navigables intérieures, les zones côtières et les ports.

L’opération a détecté 1 600 délits de pollution marine, 500 autres actes illégaux contre l’environnement commis en mer, y compris des déversements d’hydrocarbures; la mise au rebut illégale des navires et les émissions de soufre des navires, en plus de 1 000 délits de pollution dans les zones côtières et les rivières, comme les rejets illégaux, et 130 cas de trafic de déchets à travers les ports, rapporte Efe.

Un total de 300 agences en 67 pays ont participé à l’opération qui a duré 30 jours, du 1er au 30 mars, et dont la partie européenne a été coordonnée par Europol et Frontex, tandis qu’Interpol a coordonné les activités globales de l’opération, après cinq mois de collecte et d’analyse des données de renseignement pour identifier les points critiques et les objectifs.

En outre, Europol ajoute qu’en utilisant le large éventail de bases de données et de capacités d’analyse d’Interpol, les pays participants «ont pu relier les délits de pollution à d’autres délits graves tels que la fraude, la corruption, l’évasion fiscale, le blanchiment d’argent, le piratage et la pêche illégale».

La pandémie a également permis aux criminels d’abuser des lois en mer, selon l’agence européenne, qui souligne que les criminels «ont rapidement exploité les vulnérabilités croissantes dans différents domaines criminels, y compris la criminalité environnementale», après que de nombreuses ressources ont été réaffectées à faire face à la pandémie.

Parmi le matériel impliqué dans ces crimes figuraient des articles jetables covid-19, «tels que des masques et des gants, avec 13 dossiers ouverts liés à des déchets médicaux à la suite de cette opération», ajoute Europol à propos de cette opération à laquelle ils ont participé, entre autres, l’Espagne, la France, les Pays-Bas, l’Argentine, l’Australie, la Bolivie, l’Équateur et l’Uruguay.

Trafiquants de déchets plastiques de l’Europe vers l’Asie

En outre, au moins 22 suspects ont été arrêtés pour avoir fait partie d’un réseau criminel qui faisait le trafic de déchets plastiques entre l’Europe et l’Asie, qui a permis d’empêcher l’envoi illégal de milliers de tonnes de déchets vers le territoire asiatique, où «il est très probable que les déchets aient été déversés, contaminant les sols et générant une quantité considérable de déchets marins».

La directrice exécutive d’Europol, Catherine De Bolle, a averti que «la pollution marine est une menace sérieuse qui met en danger non seulement l’environnement, mais aussi notre santé et, à long terme, notre économie mondiale», et a regretté que les criminels «s’en moquent l’environnement; ils ne pensent pas à demain, seulement à augmenter leurs profits au détriment de notre société.

Actions en Espagne

En Espagne, l’opération ‘30 jours en mer 3,0 ′ Interpol s’est concentré sur les inspections des navires ainsi que sur les rejets illégaux dans le domaine public maritime-terrestre, en particulier lorsqu’ils causent ou peuvent causer des dommages importants à la qualité des eaux, a rapporté l’institut armé dans une note.

Les agents ont réalisé un total de 1170 Partages et parmi les inspections effectuées, 322 l’ont été sur des navires, 503 dans les ports, 190 à terre (entreprises, stations d’épuration et autres installations) et 144 maritimes (zones contaminées, lieux affectés, etc.).

Parmi les actions, les quatre qui ont été développées par le Service de la protection de la nature (Seprona) à Murcie concernant les opérations agricoles d’usines de dessalement qui ont déversé de la saumure dans la Mar Menor se distinguent, qui ont été scellées et leur activité suspendue pour être illégale.

Ces entreprises ont également collecté les eaux souterraines via des structures inadaptées, la plupart des puits illégaux.

Le prélèvement d’échantillons a donné des résultats élevés en nitrates, atteignant trois fois les valeurs maximales autorisées, il a donc été étudié si la contamination de la Mar Menor est en grande partie causée par la contamination des aquifères qui communiquent avec elle.

À Barcelone, la Seprona, en collaboration avec les unités du Groupe spécial pour les activités sous-marines (GEAS), a effectué plusieurs inspections et échantillonnages de divers rejets dans la mer et les espaces naturels. Les enquêtes sont ouvertes.

À Pontevedra, plusieurs échantillons d’eau prélevés dans différentes zones sont en cours d’analyse pour analyser leur qualité et l’influence sur les zones voisines où les moules sont cultivées, afin que les paramètres de qualité ne subissent pas d’altérations.

La Garde civile avertit que les émissions provenant de la combustion des carburants utilisés par les navires, ainsi que les rejets d’eaux usées dans la mer, constituent un pJe choisis le vrai contre l’environnement.

Cette année, l’enquête, qui en Espagne a été menée par Seprona, le Service Fiscal, le Service Maritime, le Service Aérien et le Centre de Coordination de la Surveillance des Côtes et des Frontières (CECORVIGMAR), a abouti aux meilleurs résultats au monde et avec un plus grand nombre de pays concernés.

