Opération Hercules : l’IAF affiche des capacités de poids lourd !

AVIONS LOURDS DE L’IAF, C-17 (GLOBE MASTER). (Crédits image : armée de l’air indienne)

Lundi 15 novembre 2021, l’armée indienne et l’Indian Air Force (IAF) ont mené conjointement un exercice de pont aérien. Cet exercice a été réalisé pour renforcer davantage le Ravitaillement Logistique des troupes dans le secteur nord.

Nom de code « Opération Hercules », cet exercice a été effectué plus tôt cette semaine au milieu de la saison hivernale en cours et visait à améliorer la reconstitution des stocks le long des zones frontalières du secteur.

Les militaires de l’Inde et de la Chine continuent d’être dans l’impasse et ce sera le deuxième hiver pour les troupes indiennes qui seront déployées le long de la Ligne de contrôle réel (LAC) dans l’est du Ladakh.

En savoir plus sur l’opération Hercule

L’ensemble du terrain où les troupes indiennes seront déployées pour les quatre à cinq prochains mois est le plus difficile et il sera coupé du reste du pays.

Par conséquent, les avions de transport de l’IAF sont nécessaires pour transporter des fournitures pour les troupes. Selon un communiqué officiel du ministère de la Défense (MoD), plus tôt cette semaine, les avions de transport de l’IAF C-17, IL-76 et AN-32 pour l’exercice de transport aérien et ils ont décollé de l’une des bases avancées de la Western Air Commander.

Le ministère de la Défense a souligné que l’Op Hercules dans le secteur nord était une démonstration en temps réel des capacités des poids lourds de l’IAF. Et le rôle essentiel que joue l’IAF dans le maintien de la capacité de répondre rapidement à toute éventualité et comment c’est la ligne de vie des troupes déployées sur des terrains hostiles.

Militaires indiennes et chinoises à Standoff

13 séries de pourparlers militaires au niveau des commandants de corps ont eu lieu depuis l’année dernière dans le but de résoudre les problèmes de frontières en cours. Cependant, aucun consensus ne s’est dégagé sur le désengagement entre les deux pays de Hot Springs et la désescalade de tous les points de friction dans l’est du Ladakh.

Développement significatif

Fin novembre, le 14e Corps basé à Leh aura un nouveau commandant. Le lieutenant-général Anindya Sengupta assumera le poste de commandant du 14e corps lorsqu’il remplacera le lieutenant-général PGK Menon.

Pourquoi est-ce important?

Cela signifie que lorsque la prochaine série de pourparlers entre l’Inde et la Chine au niveau des commandants de corps aura lieu, la partie indienne sera dirigée par le lieutenant-général Sengupta. La prochaine série de pourparlers devrait se concentrer sur les questions en suspens liées au désengagement et à la désescalade.

