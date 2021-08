Les officiers du gouvernement Yogi, en vue des prochaines élections législatives, se sont vantés de ces rencontres comme d’un accomplissement vers la promesse du scrutin en 2017. (Express Photo)

Au total, 146 criminels ont été tués et plus de 3 300 blessés lors d’affrontements avec la police de l’Uttar Pradesh depuis 2017, après l’arrivée au pouvoir du gouvernement BJP dirigé par Yogi Adityanath. Fait intéressant, la plupart des criminels blessés lors des rencontres ont reçu une balle dans les jambes. Selon un rapport de The Indian Express, cela est officieusement appelé « Opération Langda (boiteux) » par les hauts responsables de la police de l’État.

Selon les chiffres officiels, depuis mars 2017, la police de l’UP a tiré sur et blessé au moins 3 302 criminels présumés lors de 8 472 rencontres, dont plusieurs ont été blessés par balle aux jambes.

Voici un aperçu des quatre dernières rencontres qui ont eu lieu entre le 22 juin et le 12 août :

Parashuram, un accusé de viol, a été blessé par balle à la jambe lors d’un affrontement avec la police le 22 juin. Selon la police, l’affrontement a eu lieu après que l’accusé a tenté de s’échapper.

Le 4 août, Sachin Chauhan, un accusé de viol, a reçu une balle dans la jambe lors d’un affrontement avec la police à Noida. Des responsables ont déclaré que Chauhan avait ouvert le feu sur une équipe de police qui l’avait attrapé plus tard.

Maniram, recherché dans 35 affaires pénales et portant une récompense de Rs 50 000, a également été touché à la jambe lors d’un affrontement avec la police après avoir prétendument ouvert le feu sur l’équipe qui l’entourait. Afsharun, un autre criminel recherché et muni d’une récompense de 50 000 roupies, a également été arrêté lors d’un affrontement avec la police après avoir été blessé par balle à la jambe.

La police de l’UP nie officiellement avoir suivi une stratégie spécifique pour attraper les criminels lors de rencontres comme moyen de dissuasion pour les autres. En outre, ils n’ont conservé aucune donnée officielle sur le nombre de ces criminels arrêtés lors de rencontres ayant subi des blessures par balle aux jambes.

Pendant ce temps, les données officielles montrent que 13 policiers ont été tués et 1 157 blessés lors de ces rencontres au cours desquelles 18 225 criminels ont été arrêtés.

L’Indian Express a cité Prashant Kumar, UP Police ADG (Law & Order), disant que le nombre élevé de blessures lors de rencontres avec la police montre que tuer des criminels est le mobile principal de la police, et plutôt les arrêter.

« Le gouvernement UP a une politique de tolérance zéro envers le crime et les criminels. En service, si quelqu’un nous tire dessus, nous exerçons des représailles, et c’est un pouvoir légal conféré à la police. Au cours de ce processus, il peut y avoir des blessures et des décès collatéraux. Notre peuple a également été tué et blessé. L’essentiel est que si quelqu’un fait quelque chose d’illégal, la police réagit. Cependant, notre principal motif n’est pas de tuer la personne mais de procéder à une arrestation », a déclaré Kumar.

« Il existe une procédure établie basée sur les directives de la Cour suprême sur ce qu’il faut faire si un meurtre par rencontre a lieu. En dehors de cela, chaque rencontre passe par une enquête magistrale. Devant le tribunal, les victimes ont le droit de présenter leur cause. Cependant, à ce jour, aucune institution constitutionnelle n’a dit quoi que ce soit de défavorable contre les rencontres avec la police de l’UP », a-t-il ajouté.

Alors que la Cour suprême ainsi que l’opposition ont remis en question ces meurtres, les officiers du gouvernement Yogi, en vue des prochaines élections législatives, se sont vantés de ces rencontres comme d’une réalisation vers la promesse électorale de 2017.

Dans plusieurs interviews publiques, Adityanath lui-même a émis des avertissements sévères, affirmant que la police n’hésiterait pas à abattre les criminels “s’ils ne s’amélioraient pas”.

L’un des faits saillants de la stratégie de rencontre de la police de l’UP a été le meurtre du gangster Vikas Dubey, qui, après avoir été en fuite pendant plusieurs jours, a été arrêté dans le Madhya Pradesh et tué plus tard lors d’une rencontre alors qu’il était amené à l’UP l’année dernière. Plusieurs questions ont été posées sur la rencontre avec Dubey au cours de laquelle la police a déclaré que la voiture ramenant le criminel recherché à l’État s’était renversée et que Dubey avait été tué alors qu’il tentait de s’échapper de leur garde à vue.

