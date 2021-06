‘Opération LJP’ : il y a plus dans la ‘vengeance’ de Nitish Kumar qu’il n’y paraît

Pashupati Paras était depuis longtemps mécontent du style de fonctionnement de Paswan et a été rejoint par d’autres députés, dont Chandan Singh, Veena Devi et Mehboob Ali Kaiser.

Cela ne fait que huit mois depuis les sondages du Bihar où le parti Lok Janshakti (LJP) de Chirag Paswan a subi une défaite humiliante, mais a réussi à faire une grosse brèche dans la banque de votes de Nitish Kumar reléguant le JD(U) de Nitish Kumar à la troisième les sondages. Depuis lors, Chirag attend son retour dans le giron de la NDA et le BJP l’a poussé à le faire. L’attente interminable a pesé sur la paix au sein du LJP qui a été la cible du ministre en chef du Bihar. Kumar a fait échec et mat pour la première fois à LJP lorsque son seul député a rejoint le JD (U) en avril. Maintenant, l’oncle de Chirag, Pashupati Kumar Paras, s’est révolté contre lui et a été élu chef du parti au Lok Sabha. Le secrétariat de Lok Sabha a reconnu hier Paras comme le chef du LJP à la Chambre, un jour après que les cinq députés ont informé le président Om Birla de leur décision. Le leader du JD (U) RCP Singh a réagi à la scission du LJP en disant « Vous récoltez ce que vous semez ».

Beaucoup ont vu les grondements au sein du LJP comme le résultat de la campagne incessante de Chirag contre Kumar lors des scrutins du Bihar, juste au moment où son oncle a pris une position opposée. Paras a appelé CM Nitish Kumar « vikas purush » (homme orienté vers le développement) soulignant les lignes de faille profondes au sein du parti. Paras a affirmé que presque tous les travailleurs du LJP étaient mécontents de la tournure des événements au Bihar alors que Paswan dirigeait son parti contre le JD (U) et qu’il s’en sortait mal dans les sondages de l’Assemblée de 2020. Paras a déclaré que son groupe continuerait de faire partie de la NDA dirigée par le BJP, et a ajouté que Paswan peut rester dans l’organisation.

Paras était depuis longtemps mécontent du style de fonctionnement de Paswan et a été rejoint par d’autres députés, dont Chandan Singh, Veena Devi et Mehboob Ali Kaiser, car ils pensaient que sa campagne contre Nitish Kumar les avait désavantagés dans la politique de l’État. Kaiser a été élu chef adjoint du parti.

Des rapports affirment que Nitish Kumar s’efforce d’isoler Paswan depuis les élections de 2020, où le président du LJP a ciblé le Bihar CM et a continué à faire l’éloge de Narendra Modi. Paras a nié l’accusation selon laquelle le parti de Kumar avait joué un rôle dans la scission. Cependant, la vengeance contre Chirag n’était pas la seule raison du coup qui a été silencieusement orchestré par Nitish. Le Bihar CM a un calcul intelligent dans la rébellion LJP qui a laissé Chirag seul et dans le froid. Si les dirigeants rebelles du LJP acceptent d’abandonner le parti et de fusionner avec le JDU, cela permettra à Nitish de mieux gérer les postes ministériels en plus d’aider le JD (U) à regagner la base perdue parmi les musulmans Dalit et OBC. La décision de Nitish Kumar d’autoriser Upendra Kushwaha à fusionner son Rashtriya Lok Samata Party (RLSP) avec Janata Dal (United) faisait également partie du même plan. Kushwaha s’est uni à JD(U) en mars de cette année.

Avec le buzz grandissant au sujet d’un remaniement au sein du cabinet de l’Union, des rapports affirment que le développement pourrait contrecarrer les chances de Paswan de rejoindre le gouvernement NDA et aider Nitish à conclure une bonne affaire avec le BJP.

L’équation entre le BJP et le JD (U) a été loin d’être fluide malgré le partage du pouvoir des deux partis au Bihar, et Kumar a pris diverses mesures pour renforcer la force de son parti après avoir subi un revers dans les sondages de l’Assemblée.

