‘Operation: Mindcrime’: L’album Lofty Concept de Queensrÿche

Avec leur deuxième album, Rage For Order de 1986, le groupe de « thinking man’s metal » de l’État de Washington, Queensrÿche a commencé une transformation consciente. Bien qu’ils aient conservé leur amour pour Judas Priest et Iron Maiden, ils ne voulaient pas être confondus avec le métal traditionnel, alors ils ont commencé à expérimenter davantage avec des structures de rock progressif et des embellissements électroniques. Alors que Rage for Order était un effort solide, rétrospectivement, l’album est mieux considéré comme un pont vers la sortie révolutionnaire de 1988 Operation: Mindcrime, un album concept noble qui a brisé les frontières du métal et a atterri Queensrÿche dans un royaume auparavant dominé par Pink Floyd et Se précipiter.

Après avoir perfectionné leur jeu et leur écriture au cours de la plus grande partie d’une décennie, Queensrÿche était en forme de combat lorsqu’ils ont commencé à travailler sur l’album. La voix de Geoff Tate était claire et en plein essor et bien que son vibrato aigu rappelait encore Bruce Dickinson d’Iron Maiden, il était imprégné d’une sensibilité et d’une vulnérabilité qui découlaient davantage de l’amour du chanteur pour David Bowie et Depeche Mode. Les guitaristes Chris DeGarmo et Michael Wilton, quant à eux, étaient plus ancrés dans le métal éclectique mais tranchant des années 70 et 80, et géraient des arpèges délicats et des riffs asymétriques avec le même enthousiasme, échangeant des leads brûlants et fournissant aux chansons une dynamique point-contrepoint.

Sur le plan thématique, Operation: Mindcrime aborde la corruption gouvernementale, la manipulation des médias, la toxicomanie, l’exploitation, la révolution et le meurtre. Tate a assemblé le traitement après avoir entendu des histoires scandaleuses de militants séparatistes québécois. Combiné avec des intrigues secondaires sur l’abus d’héroïne et une romance vouée à l’échec, ce qui aurait pu être un désordre complet s’est figé dans l’album de concept metal le plus passionnant des années 80.

Le disque s’ouvre au son des annonces des haut-parleurs de l’hôpital. Ensuite, le personnage principal, un jeune junkie impressionnable nommé Nikki, se réveille dans un hôpital psychiatrique, vaguement conscient qu’il avait été un tueur à gages engagé dans une conspiration pour renverser le gouvernement. « Je me souviens maintenant », dit-il et revient sur les personnes et les événements qui l’ont conduit à sa situation actuelle. Il y a Mary, une adolescente prostituée contrainte de travailler avec un prêtre corrompu et de se faire passer pour une nonne. Mary séduit Nikki, nourrit sa dépendance et, à la demande de leur patron, le Dr X, encourage Nikki à assassiner des politiciens et des chefs religieux.

Alors que l’intrigue bat son plein, le Dr X ordonne à Nikki de tuer Mary et il refuse, scellant son destin. Dans le plus pur style d’opéra italien, Nikki trouve le corps sans vie de Mary suspendu à son chapelet. Dévasté, il souffre d’une dépression nerveuse et est ensuite arrêté pour avoir tué Mary et d’autres. Alors que la boucle de l’histoire est bouclée, Queensrÿche ne précise pas qui a tué Mary ou ce que l’avenir réserve à Nikki et au Dr X, laissant la place à la suite inévitable, Operation: Mindcrime II, qui a eu lieu 18 ans plus tard.

Pour livrer des chansons poignantes et puissantes qui correspondent au scénario cinématographique complexe d’Operation: Mindcrime, Queensrÿche a peaufiné son approche prog/power metal, en se concentrant intensément sur le contenu lyrique de chaque chanson. Les scènes d’action étaient soutenues par des riffs agressifs, des rythmes tranchants et des solos flamboyants (“Revolution Calling”, “Spreading the Disease”, “The Needle Lies”). Lorsque les personnages étaient confrontés à des conflits internes et à des décisions difficiles, Queensrÿche avançait avec des arpèges de mauvaise humeur, de multiples changements de rythme et des changements de tempo brusques (« The Mission » et, plus particulièrement, « Suite Sister Mary » de près de onze minutes). Et pendant les moments de révélation et de chagrin, le groupe a abandonné les équations mathématiques au profit d’une chanson plus simple et sincère (« Eyes of a Stranger », nominé aux Grammy « I Don’t Believe in Love »).

Pour rendre Operation: Mindcrime encore plus immersif, Queensrÿche a engagé le compositeur de films Michael Kamen et le producteur Peter Collins (qui, ce n’est pas une coïncidence, a travaillé sur deux albums pour le power-trio capiteux Rush). Enfin, le groupe a solidifié l’histoire en ajoutant des effets sonores entre les pistes et en engageant cinq acteurs pour lire les dialogues scénarisés. Les résultats sont grandioses sans être trop indulgents.

Operation: Mindcrime a été immédiatement défendu par la presse rock et s’est classé en tête des listes de métal de tous les temps, mais ce n’était pas un succès instantané. De nombreux headbangers ont d’abord été jetés par tous les trucs cérébraux, et alors que l’album a culminé au numéro 50 sur le Billboard 200, il n’est devenu disque d’or qu’après que le single mélodique « Eyes of a Stranger » a reçu une solide diffusion; en 1991, Mindcrime est devenu le premier album de platine du groupe. C’était un signe des choses à venir.

Après avoir enregistré un opéra rock explosif – l’équivalent métal 80 de 2112 de Rush – Queensrÿche a eu l’élan pour faire suivre Operation: Mindcrime avec un autre album concept majestueux et méticuleux. Au lieu de cela, ils ont construit à partir du succès de “Eyes of a Stranger” et “I Don’t Believe in Love” pour créer Empire des années 1990, leur sortie la plus réussie commercialement à ce jour. C’était peut-être le choix de carrière intelligent, mais Operation: Mindcrime reste la sortie la plus cinématographique, progressive et durable de Queensrÿche dans leur catalogue. Et tandis que le scénario a peut-être déjà semblé apocryphe, à une époque de manipulation des médias, d’insurrection politique, de théories du complot et de troubles gouvernementaux, la vision dystopique de Tate est plus pertinente que jamais.

