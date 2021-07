Opération Pawan : un héritage qui fait revivre

Des opérations classiques ont été lancées dans des combats urbains en agglomération ; les LTTE étaient agiles et connaissaient bien les techniques de combat car les cadres avaient été formés par la même armée.

Par LT COL MANOJ K CHANNAN,

L’OP PAWAN a été la première opération de l’Inde indépendante au cours de laquelle une force de maintien de la paix a été envoyée pour protéger la population minoritaire dans les provinces du nord et de l’est du Sri Lanka.

Les conflits ethniques entre les citoyens étaient vieux de plusieurs siècles et étaient alimentés par la domination britannique à l’époque de Ceylan. Les Tamouls instruits étaient les favoris de la bureaucratie alors qu’ils comblaient le fossé dans l’administration du pays. Après l’indépendance de Ceylan et son changement de nom ultérieur en Sri Lanka et l’adoption de lois qui ont marginalisé les Tamouls, ont jeté les bases des affrontements communautaires menés par les villages de pêcheurs arriérés.

Les Tamouls du Tamil Nadu ont des affinités avec leurs lointains cousins ​​du pays du Sri Lanka. Cela a été soutenu par les dirigeants politiques nationaux qui voulaient maintenant un changement dans le rôle de leadership des castes supérieures.

Au début des années 80, le Sri Lanka était un chaudron de divers gouvernements étrangers essayant d’obtenir un enjeu majeur en soutenant les forces armées sri-lankaises avec un soutien militaire et une formation avec des bottes sur le terrain pour former des instructeurs pour diriger les opérations contre les groupes militants tamouls.

Cette activité, bien qu’à environ 29 milles marins des côtes indiennes, est restée active dans la politique intérieure, mais est restée éloignée des directions du renseignement et des opérations militaires.

Le R&AW avait pénétré les LTTE et offert une formation aux militants semblable au MuktiBahini avant les opérations au Pakistan oriental. Alors que le Pakistan oriental a été un succès, cela a conduit à des ambitions accrues à tous les niveaux du gouvernement indien. Un jeune Premier ministre a été contraint à un rendez-vous qu’il n’a jamais voulu.

Le chef d’état-major de l’armée, le général K Sundarji, était trop confiant, ayant été reconnu comme général apte à commander les forces de l’OTAN ou des mots à cet effet par les magazines Western Weekly.

Les forces de défense indiennes ont été rénovées avec des chars modernes et l’armée de l’air disposait également des dernières plates-formes aériennes.

Les forces de défense indiennes examinaient maintenant la domination régionale et certaines des formations étaient chargées de faire face aux imprévus de la zone. Une série d’exercices militaires a été coordonnée par le mouvement des chars et des ICV dans les avions long-courriers IL 76 ainsi que par les LST de la marine indienne.

Une série d’exercices militaires Brass Tacks a été menée et le quartier général de la formation a été préparé au niveau de l’unité pour une « guerre chaude ».

L’incident de Sumdrong Chu dans l’Arunachal Pradesh, l’occupation des hauteurs pour mater l’APL avait donné un « high » tout autour.

La politique intérieure et les raisons énoncées ci-dessus ont conduit le gouvernement indien à s’engager avec le gouvernement du Sri Lanka, ce qui a conduit à la formulation de l’Accord de paix Indo Sri Lanka.

Les pourparlers englobaient initialement les cinq principaux groupes militants – l’Organisation de libération de l’Eelam tamoul (TELO), l’Organisation de libération du peuple de l’Eelam tamoul (PLOTE), l’Armée de l’Eelam tamoul (TEA), l’Organisation révolutionnaire des étudiants de l’Eelam (EROS) et le Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE). Tous ces différents groupes de militants ont participé aux premiers stades des pourparlers, mais seuls les LTTE ont refusé d’accepter l’Accord de 1987.

Avec le recul, l’Accord de paix n’a pas été bien rédigé et comportait de nombreuses lacunes qui ont conduit à des événements au cours desquels les Gardiens de la paix ont été mêlés à une bataille acharnée avec les LTTE, car la violation des termes et conditions de l’Accord de paix a permis aux forces armées du Sri Lanka forces armées à prendre en charge des militants impliqués dans des activités interdites.

Alors que l’armée indienne dans une opération militaire en camisole de force voulait imposer la capitulation des LTTE, la direction militaire n’avait pas bien apprécié la situation et a été prise au dépourvu.

Des opérations classiques ont été lancées dans des combats urbains en agglomération ; les LTTE étaient agiles et connaissaient bien les techniques de combat car les cadres avaient été formés par la même armée.

Le leadership junior préparé et la formation sur le tas ont conduit à marginaliser le LTTE sous la direction non-conformiste de feu le brigadier Manjit Singh, MVC ; nettoyer le bastion des LTTE à Jaffna.

Les provinces du Nord et de l’Est – les principaux habitats ont été débarrassés des LTTE et ils ont été poussés dans la jungle.

L’IPKF a mené des élections réussies et le changement de présidence au Sri Lanka avec Premadasa, remplaçant Jayawardene l’architecte de l’Accord de paix ; après avoir été élu, a renié l’Accord de paix et a demandé le retrait de l’IPKF tout en développant un accord tacite avec les LTTE pour mener des opérations conjointes contre l’IPKF.

Pendant la période de son déploiement, l’IPKF a aidé l’administration locale en menant des activités de développement de restauration des lignes de chemin de fer, des télécommunications, des soins de santé et de la fourniture de rations aux réfugiés dans les différents centres. Gagner les cœurs et les esprits de la population locale était essentiel pour les distancer du militantisme des LTTE.

La désinduction de l’IPKF était une affaire tranquille sur la patrie et au grand dam de tous les grades, il n’y avait pratiquement pas de « Shabash » de la part des dirigeants politiques et militaires.

De nombreux écrivains / groupes de réflexion l’ont appelé le moment du Vietnam de l’Inde et une opération ratée. Au contraire, la Force indienne de maintien de la paix a tenu ses promesses malgré les défis auxquels elle a été confrontée au cours des premiers jours.

Au cours des 34 dernières années, l’armée indienne et la direction politique ont gardé secret le rôle de l’IPKF, la politique intérieure a dépassé le besoin de reconnaître les braves tombés au combat.

Les efforts concertés des vétérans de l’IPKF sont en cours pour résoudre certains problèmes hérités qui doivent être soutenus par ceux qui servent aujourd’hui et lui donner l’honneur qui lui revient.

Pour commémorer la vaillance et le sacrifice de la Force indienne de maintien de la paix au Sri Lanka, en coordination avec CW1, le QG de l’armée, une cérémonie de dépôt de gerbes a eu lieu au Monument commémoratif de guerre du Canada aujourd’hui 29 juillet 2021 pour la première fois en 34 ans, pour honorer les Bravehearts.

La cérémonie était dirigée par le lieutenant-général AS Kalkat SYSM,PVSM ,AVSM ,VSM (Commandant général de la force) en présence du Col SP Khanna (Commandant 65 Régiment blindé); Lt Gen Ata Hasnain, PVSM, UYSM, AVSM, SM, VSM & Bar (Commandant de compagnie 4 GARHWAL RIFLES), Lt Gen Kanwal Kumar, AVSM (Adjudant Air OP Flight), Lt Gen Gurmit Singh, PVSM, UYSM, AVSM, VSM ( Commandant de compagnie 4 ASSAM), Col Ravi Nair (Intelligence Officer Adhoc LU), Col Anil Vaid (premier commandant de compagnie 8 MAHAR, à débarquer à Jaffna), Col RS Sidhu, SM (Commandant de compagnie 15 MechInf), Lt Gen Taranjit Singh PVSM, AVSM, VSM & Bar (Adjudant 65 Armored Regiment), Lt Col Manoj K Channan (Officier technique, 65 Armored Regiment), Lt Col AtulKochhar (officier de compagnie, 1 JAK LI) et Mme Gitanjali Kaul fille de feu Col Anil Kaul, Vr C , qui est devenu un blessé au combat lors de son transfert à l’Université de Jaffna avec le CO 10 PARA SF Maj Gen Dalvir Singh AVSM, Vr C, VSM.

Certaines des autres questions héritées sont prises en charge par le groupe de vétérans et nécessitent l’attention des forces armées indiennes et du gouvernement indien, ministère de la Défense, comme ci-dessous :

• Réinternement de toutes les tombes anonymes et inconnues d’IPKF à SL en Inde. Il y a pas mal de tombes de ce type à SL, en particulier Jaffna et Kopal.

• Effectuez le dépôt annuel de gerbes par les trois chefs de service au Monument commémoratif de guerre national un jour approprié tel que le jour de la signature de l’accord Indo Sri Lanka, c’est-à-dire le 29 juillet 87. À l’heure actuelle, le dépôt de gerbes par les chefs de service est limité à seulement deux batailles à savoir la guerre de 1971 et la guerre de Kargil de 1999.

•Déclarer le 29 juillet Journée de l’amitié Indo SL pour honorer le rôle de l’IPKF dans le maintien de la paix, étayé par des échanges appropriés d’initiatives culturelles, militaires et commerciales telles que la FICCI et d’autres organismes de ce type. Cela cimenterait également les liens d’amitié.

•Mettre à jour la liste des victimes de toutes les guerres, y compris OP PAWAN, sur le site Web officiel de l’armée indienne et créer un référentiel pour un accès facile par le public. À l’heure actuelle, le référentiel NWM indique 1171 tués alors que le chiffre reflété dans divers autres forums tels que le mémorial IPKF à Colombo, au Sri Lanka, est de 1200. Ces erreurs sont flagrantes.

• S’assurer que les études de cas et les enseignements tirés de l’IPKF sont assimilés et diffusés au sein des trois services. Les récits des batailles et des réalisations devraient faire partie des musées militaires, des livres de table et de l’histoire.

•Examiner la question de l’attribution des honneurs de bataille pour les unités qui ont subi de lourdes pertes lors des opérations initiales en octobre 1987. On peut noter que les prix de bravoure de la série Chakra ont été décernés aux braves car une telle reconnaissance des réalisations collectives serait de mise.

Les Forces de défense indiennes ne devraient pas différencier la valeur, l’engagement et le sacrifice de ses combattants tués, blessés et mutilés. Les intérêts politiques et géostratégiques ainsi que les intérêts nationaux changeront avec le temps.

Il est juste que la valeur des Braveheart doit être reconnue par l’Exécutif Politique et la Hiérarchie Militaire avec la même exubérance que celles de 1965, 1971 et 1999 OP VIJAY.

En souvenir et en l’honneur de ceux qui ne sont pas revenus, prions tous et inclinons la tête devant leur sacrifice suprême chaque année avec la finesse du décorum militaire et de l’honneur national.

(L’auteur est un vétéran de l’armée indienne. Il a servi dans l’OP PAWAN d’octobre 1987 à Jaffna, Trincomalee et Batticaloa jusqu’en septembre 1989. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

