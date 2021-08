Opération Retour : la DGT confirme où seront les drones de surveillance et à quoi ressemblera le dispositif spécial | Moteur

in

L’opération de retour d’été de la DGT débute vendredi à 15 heures et se poursuivra jusqu’au dimanche 29 août à minuit. Près de 5 millions de déplacements sont attendus et Traffic a préparé ce dispositif pour qu’ils s’effectuent en douceur et en toute sécurité.

Il ne reste que quelques jours avant la fin du mois et, comme chaque année, la fin août coïncide avec l’Opération Retour de l’été de la Direction Générale de la Circulation.

Selon les prévisions de la DGT, ce week-end est celui choisi par une bonne partie des Espagnols pour rentrer chez eux de leur lieu de vacances. De plus, ils coïncideront avec les retours de personnes qui ont passé le week-end à l’extérieur, il y aura donc un afflux important sur les routes espagnoles.

Le trafic estime que Entre 15h00 le vendredi et 12h00 le dimanche, il y aura 4 750 000 voyages. Pour s’assurer qu’elles se déroulent en douceur et en toute sécurité, il a été préparé un dispositif spécial avec une série de mesures de surveillance, de réglementation et de gestion.

Concernant la surveillance du trafic, la DGT explique que les deux agents du Groupement de la Garde Civile auront le soutien de 780 radars fixes et 545 radars mobiles de contrôle de vitesse, en plus de 12 hélicoptères, 39 drones, 261 caméras et 15 camionnettes camouflées pour contrôler le l’utilisation des téléphones portables et des ceintures de sécurité.

Comme le rapportent nos confrères d’AutoBild, la DGT a annoncé la liste des communautés qui seront surveillées par des drones. Vous pouvez vérifier où ils vont opérer sur la carte que nous avons laissée un peu ci-dessous.

D’autre part, afin de favoriser la fluidité du trafic, des rails supplémentaires et réversibles seront installés avec des cônes aux heures de grande circulation et sur les principales routes d’accès aux grandes villes.

Aussi des itinéraires alternatifs recommandés ont été conçus en fonction de l’origine et de la destination pour proposer aux conducteurs un itinéraire différent de la majorité. Ils sont consultables sur ce lien.

D’autres mesures du dispositif spécial d’Opération Retour de la DGT consistent en la restriction de la circulation des véhicules de marchandises dangereuses, des transports spéciaux et des camions, et l’arrêt des travaux sur les routes et les événements qui entraînent l’occupation de la route.