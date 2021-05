Opération Samudra Setu II: des navires de guerre de la marine indienne déployés pour transporter de l’O2 et du matériel médical

INS Talwar au départ de Manama, Bahreïn avec des fournitures médicales (Image: Marine indienne)

Au milieu du nombre croissant de cas de COVID-19, la marine indienne a intensifié ses efforts pour aider au transport de matériel de secours, y compris les camions-citernes d’oxygène les plus critiques ainsi que d’autres matériaux connexes. Il a déployé neuf navires de guerre dans le cadre de «l’opération Samudra Setu II», pour compléter les besoins en oxygène du pays. Ils naviguent dans le golfe Persique, dans la région de l’océan Indien, transportant l’O2 le plus critique pour les patients COVID-19.

Selon le porte-parole officiel de la marine indienne, «pour l’expédition d’oxygène médical liquide (OVM) et de matériel médical connexe en provenance de pays étrangers amis du golfe Persique et d’Asie du Sud-Est, des navires des trois commandements navals ont été déployés.» Les trois commandements navals sont situés à Mumbai, Visakhapatnam et Kochi.

Côte ouest: Comme cela a été rapporté plus tôt, mercredi, l’INS Talwar est entré dans le port de New Mangalore au Karnataka en transportant deux réservoirs d’oxygène liquide de 27 tonnes en provenance de Bahreïn.

En outre, INS Kolkata, qui est actuellement déployé dans le golfe Persique, s’est déplacé vers le Koweït le 5 mai 2021 et chargera deux réservoirs d’oxygène de 27 tonnes, 400 bouteilles d’oxygène et 47 concentrateurs.

Quatre navires de guerre sont en route vers le Qatar et le Koweït et peuvent embarquer plus de 1500 bouteilles d’oxygène et environ neuf réservoirs d’oxygène de 27 tonnes en provenance de ces pays.

côte Est: INS Airavat, a quitté Singapour aujourd’hui avec huit réservoirs d’oxygène de 27 tonnes (216 tonnes), plus de 3600 bouteilles d’oxygène, 10000 kits de test de détection rapide d’antigène et 7 concentrateurs.

Et l’INS Jalashwa est en attente d’être déployé à bref délai.

Commandement naval du sud à Kochi: INS Shardul, le char de débarquement, est également en route vers le golfe Persique. Il rapportera trois conteneurs cryogéniques remplis d’OVM.

L’année dernière, l’INS Jalashwa et l’INS Shardul avaient été déployés dans le cadre de l’opération Samudra Setu pour rapatrier des ressortissants indiens bloqués de l’étranger.

