Opération sauvetage de milliers de pigeons voyageurs perdus en Espagne

20/06/2021 à 08:04 CEST

Petit à petit, ils récupèrent plusieurs des milliers de pigeons voyageurs perdus le week-end dernier lors de la course Algarve-Oporto (Portugal). Les fortes tempêtes qui ont frappé les côtes atlantiques de la Péninsule pourraient désorienter ces oiseaux, qui ont été localisés depuis lors dans diverses parties de la Galice et des Asturies, surtout.

10.000 pigeons ont participé à la course et ce jeudi il en restait encore environ 3.000 à trouver. Depuis lors, beaucoup d’entre eux sont apparus dans les communautés autonomes susmentionnées. Cependant, il en reste encore des centaines à localiser.

C’est le cas de le pigeon qui, samedi après-midi, se trouvait pas moins que l’intérieur du bar Aira do Camiño, sur le Camino de Santiago. Les propriétaires de l’établissement ont tenté en vain de chasser l’oiseau, mais lorsqu’il a insisté pour se réfugier dans son commerce, ils ont fini par découvrir la bague qu’il portait à sa patte avec la devise « Portugal » et un numéro d’identification.

Les membres de l’association portugaise organisatrice de l’événement sont ce week-end en Galice pour récupérer les spécimens qui, comme celui-ci, se trouvent dans la région.

Un amateur de Vigo, quant à lui, a découvert cinq pigeons qui volaient aux côtés des siens et montraient des signes d’épuisement et de faim. Dans ce cas également, ils portaient les bagues portugaises correspondantes et deux d’entre elles ont déjà été restituées aux pigeonniers de Porto, selon le journal El País.

Cependant, peu de temps après leur arrivée à la maison de cette même personne neuf autres pigeons de la même race.

Tous apparaissent avec les mêmes symptômes de faim et de fatigue. Il faut tenir compte du fait que la compétition à laquelle ils ont participé a couvert un parcours de 300 kilomètres, mais ceux qui ont atteint Vigo ont fini par parcourir environ 500.

Au Portugal, la colombophilie est considérée comme le deuxième sport national et c’est celui qui croît le plus en followers. Pour cette raison, les compétitions dans ce pays acquièrent une grande importance et des ventes aux enchères de pigeons et de pigeons «d’élite» sont organisées qui peuvent atteindre des prix allant jusqu’à 4 000 euros.

Que faire si on trouve un pigeon avec une bague ?

En cas de localisation d’un de ces pigeons disparus, les experts conseiller de leur donner à manger et à boire et conseiller à la police locale ou à la Fédération galicienne de Colombófila ou même à un club local.

De même, la Fédération portugaise peut être notifiée.

Le site misamigaslaspalomas.com explique comment agir en cas de recherche d’un pigeon en compétition et perdu:

-La nourriture et l’eau qui peuvent être fournies au cours d’une journée vous permettront généralement de reprendre des forces pour continuer votre chemin vers la maison.

-Un pigeon affamé mangera presque n’importe quel grain dur qui peut être donné, par exemple du riz, des lentilles ou de la nourriture pour oiseaux que nous avons à la maison.

-S’il peut voler, il trouvera la sécurité sur un toit, mais s’il est trop faible ou blessé, il vaut mieux le placer dans un endroit éloigné des chats, des chiens ou des faucons jusqu’à ce qu’il puisse récupérer et voler tout seul.

Le même portail spécialisé rappelle que, quel que soit le lieu où il est diffusé, le pigeon reviendra (ou essaiera) à la maison. La raison est simple : « Parce qu’il y a votre famille vous attend, surtout votre partenaire& rdquor;, qui dans cette espèce est pour la vie. « Ils rentrent chez eux pour voir leur bien-aimé & rdquor ;, ajoute ce site. En effet, s’ils ne sont pas réunis, le couple peut sombrer dans la dépression et même mourir.

Web avec des informations sur la façon d’agir : http://www.misamigaslaspalomas.com/2011/10/como-actuar-si-encontramos-una-paloma.html