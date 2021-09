Opeth fera équipe avec Mastodon pour la tournée américaine en tête d’affiche de l’automne 2021

Les titans emblématiques du rock/métal suédois OPETH reviendra en Amérique du Nord cet automne pour une tournée avec d’autres maîtres du prog-metal MASTODONTE. Annoncés aujourd’hui, les groupes embarqueront avec des invités spéciaux d’ouverture ZÈLE & ARDEUR lors d’une tournée de deux semaines qui débutera à Asheville, en Caroline du Nord, le 16 novembre et se terminera à Denver, Colorado, le 5 décembre.

Une spéciale BLABBERMOUTH.NET la prévente débutera le mercredi 15 septembre à 10h00 heure locale et se terminera le mercredi 15 septembre à 22h00 heure locale. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le code de prévente “Grim2021” pour accéder aux billets avant le grand public. La mise en vente générale sera ce vendredi 17 septembre à 10h heure locale.

Commentant la tournée imminente, OPETH chanteur/guitariste Mikael Åkerfeldt déclare: “Eh bien, nous sommes sur le point de redémarrer la vieille machine après notre plus longue pause (involontaire) de tous les temps. Nous sommes restés plutôt silencieux pendant tout ce temps. Nous n’avons pas fait beaucoup d’apparitions dans la presse ou en public. Pas d’émissions en streaming et bien sûr, pas de « vrais » spectacles.Nous sommes restés seuls, attendant notre heure.

« Revenir en Amérique du Nord sera un régal, même s’il y a des émotions contradictoires. Nous nous sommes habitués à être hors de vue. Mais jouer en direct fait partie intégrante de ce groupe. Nous devons y retourner. pour voir si nous l’avons toujours en nous.

“Monter sur une scène après tout ce temps sera sûrement une expérience éprouvante pour les nerfs, mais nous comptons sur vous pour nous aider. Nous voyagerons cependant avec des visages familiers. Avec nos amis de MASTODONTE. Mais aussi avec de nouvelles connaissances, ZÈLE & ARDEUR.

“Partir en tournée pendant ces périodes signifie bien sûr de sérieuses restrictions. Ce sera étrange à bien des égards. Mais une fois que nous serons là-haut, nous espérons que le pouvoir de la musique prendra le dessus et nous rassurera. Nous attendons collectivement cela avec impatience. (avec une légère touche de peur pure).

“Pour conclure : je ne vous verrai pas au pub (malheureusement), mais nous espérons sincèrement vous voir sous les feux de la rampe. Pour nous, cette tournée à venir est déjà mémorable. Bizarre !”

Après la sortie de leur dernier disque acclamé par la critique “Dans la Cauda Venenum”, OPETHLa tournée de a malheureusement été écourtée en raison de la pandémie de COVID-19. Deux ans plus tard, le groupe fera son retour tant attendu sur les scènes nord-américaines à l’appui du disque et de la sortie prochaine de “In Cauda Venenum (Édition Connoisseur)”, qui présente une version remasterisée de l’album transférée sur bande magnétique et coupée directement sur vinyle avec trois pistes bonus inédites.

“In Cauda Venenum (Édition Connoisseur)” est disponible en version séparée 2LP (180g) en suédois et en anglais qui comprend un livret de 16 pages illustré par des ouvrages de renommée internationale Travis Smith. De plus, vous pouvez obtenir un coffret premium limité comprenant les deux versions, un poster 60x60cm, ainsi qu’un EP exclusif avec trois inédits OPETH chansons en deux langues : “Pöbeln” / “La mafia”, “Cirkelns Riktning” / “Largeur d’un cercle” aussi bien que “Frihet & Tyranni” / “Liberté et tyrannie”.

kerfeldt ajoute: “Pendant la pandémie, nous avons mis en place une édition” connaisseur “remasterisée en vinyle de notre dernier album, ‘Dans la Cauda Venenum’ qui comporte trois (six en fait, si vous comptez les deux versions de chaque chanson) des morceaux inédits des sessions. Ces pistes ont un facteur d’obscurité élevé, mais j’aimerais penser qu’elles sont de haute qualité. Assez différent du reste des chansons de l’album, mais de qualité quand même. Le tout réuni dans un joli emballage, pour votre plaisir.”

OPETH dates de tournée avec MASTODONTE:

16 novembre – Asheville, Caroline du Nord – Aréna ExploreAsheville.com



18 novembre – Boston, MA – The Wang Theatre



19 novembre – Albany, NY – Palace Theatre



20 novembre – New York – Salle de bal Hammerstein



21 novembre – Washington, DC – L’hymne



23 novembre – Nashville, TN – Ryman Auditorium



24 novembre – Atlanta, Géorgie – L’Est



26 novembre – Austin, TX – ACL Live au Moody Theatre



27 novembre – Dallas, TX – Salle de bal côté sud



28 novembre – Sugar Land, TX – Smart Financial Center à Sugar Land



30 novembre – Mesa, AZ – Amphithéâtre de Mesa



01 décembre – Los Angeles, Californie – Hollywood Palladium



02 décembre – Oakland, Californie – Fox Theatre



04 décembre – Salt Lake City, UT – L’Union



05 décembre – Denver, CO – La salle de bal Mission