Opeth se sépare du batteur de longue date Martin ‘Axe’ Axenrot

OPETH s’est séparé du batteur de longue date Martin « Hache » Axenrot. Les métallurgistes progressifs suédois ont annoncé Axenrotla sortie du groupe dans une publication sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée. Le groupe a écrit : « En raison d’un conflit d’intérêts, Martin Axenrot ne fait plus partie du OPETH collectif. Son remplaçant pour la tournée nord-américaine avec MASTODONTE et ZÈLE & ARDEUR sera un batteur puissant Sami Karppinen [THERION]. Son premier spectacle aura lieu aujourd’hui (16 novembre) au centre Harrah’s Cherokee à Asheville, Caroline du Nord. »

OPETH leader Mikael Åkerfeldt a ajouté : « Même si c’est triste de ne pas avoir Hache dans le groupe, nous ne sommes plus en mesure de nous attarder sur quoi que ce soit qui puisse nous retenir. Nous devons persévérer.

« Inutile de dire que nous sommes incroyablement reconnaissants que Samis nous aide, rendant cette tournée possible et tout. En plus de ça, il est assez exceptionnel, vraiment !

« Nous souhaitons tous le meilleur pour Hache dans tous et n’importe lequel de ses projets futurs. Il a été une partie incroyablement importante du groupe depuis de nombreuses années maintenant, et nous avons tous le cœur brisé que cela n’ait pas fonctionné à la fin. Mais c’est la vie, je suppose… »

Axenrot a officiellement rejoint OPETH il y a une décennie et demie en remplacement de Martin López, qui a quitté le groupe en mai 2006 après avoir été en proie à des crises de maladie et d’anxiété, qui l’ont forcé à rater plusieurs de ses OPETHtournées.

Peu de temps après avoir commencé à jouer avec OPETH, Axenrot Raconté Zone des batteurs sur la façon dont il a décroché le poste : « Pendant OPETHtournée aux États-Unis, Martin López est tombé malade. Le groupe a utilisé temporairement les services de Gène Hoglan [who is also featured in OPETH‘s video for the song ‘The Grand Conjuration’] mais avait besoin de quelqu’un d’autre pour leur trek européen. Alors qu’ils étaient encore aux États-Unis, j’ai reçu un appel téléphonique du chanteur Mikael Åkerfeldt que je connaissais déjà de notre projet commun BAIN DE SANG. Peu de temps après nous nous sommes tous rencontrés dans OPETHstudio de répétition de Stockholm et me voici aujourd’hui. »

De retour en 2007, kerfeldt a claqué la « nouvelle race d’idiot OPETH ‘fans' » pour avoir remis en question les capacités de Axenrot par rapport à celui de López. En réponse à une discussion sur le forum du groupe concernant Axenrotla technique de jeu plus « directe » par rapport au style « jazzy » de son prédécesseur, kerfeldt a écrit dans une publication en ligne, « Wow, on dirait que nous nous sommes procuré une nouvelle race d’idiots OPETH « fans » sur notre queue, hein ? Des gars époustouflants… vraiment ! » Il a ensuite ajouté : «Hache est dans le groupe maintenant et nous adorons tous jouer avec lui.

« Quand quelqu’un s’en prend [Martin‘s] à la batterie, je ne peux m’empêcher de penser que cette personne est un abruti sourd qui ne connaît rien à la musique ou à la batterie », Mikaël a continué. « Je suis sur la défensive non seulement parce que je l’ai amené dans le groupe, mais surtout parce que c’est un putain de batteur fantastique. »



Publié par Opeth le mardi 16 novembre 2021

