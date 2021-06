Ophiojura, une relique vivante du Jurassique à huit mâchoires pleines de dents découverte en Nouvelle-Calédonie | Vie

Son image ressemble à quelque chose d’un cauchemar : elle ressemble à une pieuvre avec huit tentacules épineux, chacun avec sa propre mâchoire, pleine de dents pointues.

Nous recherchons la vie sur d’autres planètes, mais nous n’avons pas encore découvert tout ce qui existe sur la nôtre. Nous accueillons Ophiojura, un nouveau type d’animal découvert au plus profond des mers de Nouvelle-Calédonie, dans l’océan Pacifique.

Ophiojura est un parent très éloigné de l’étoile de mer, puisqu’il en a été séparé il y a 180 millions d’années. Donc c’est une relique vivante du Jurassique, quand les dinosaures régnaient sur la Terre.

Avec ses huit tentacules épineux et ses huit mâchoires remplies de dents, le Ophiojura C’est un animal si différent de tout ce qui existe, qu’ils ont dû créer un nouveau genre et une nouvelle famille le cataloguer scientifiquement. C’est le seul spécimen connu :

A été capturé il y a quelques années 500 mètres de profondeur, à 200 km des côtes de l’île de Nouvelle-Calédonie, dans l’océan Pacifique. Mais jusqu’à présent, il n’avait été ni étudié ni catalogué.

Bien qu’il ressemble à un animal terrifiant, la peur diminue quand on connaît sa taille : environ 25 centimètres, d’un bout à l’autre de ses tentacules opposés. Pourtant, nous ne voudrions pas être autour de ces 8 mâchoires pleines de dents …

La chose la plus étonnante est que les archéologues ont trouvé des fossiles de créatures très similaires sur les côtes de France. Cela nous dit qu’il y a des millions d’années, ils se sont répandus sur une grande partie de la planète, et que Ophiojura a à peine évolué en 180 millions d’années.

Les fans ont tendance à appeler ce type d’animal d’origine préhistorique, fossiles vivants, mais comme l’explique Tim O’Hara, biologiste du Museums Victoria, ils préfèrent les appeler animaux paléoendémiques, car il s’agit d’une branche de la vie qui était répandue auparavant et qui est maintenant limitée à quelques domaines.

Les Ophiojura vivent dans des volcans submergés dans les profondeurs de la Nouvelle-Calédonie, et on ne sait pas s’ils sont abondants ou menacés d’extinction, puisqu’un seul spécimen a été capturé.

Aux mois de juillet et août, le biologiste Tim O’Hara et son équipe mèneront une enquête de 45 jours qui étudiera les écosystèmes des volcans submergés de l’océan Indien, dans le but de trouver plus d’Ophiojura, et qui sait si d’autres nouvelle espèce totalement inconnue…