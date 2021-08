Opinion: À la lumière du transfert de Lionel Messi au PSG, l’identité du Bayern Munich – et de la Bundesliga – devient de plus en plus importante

in

Julian Nageslmann est inquiet.

Il a vu Manchester City et le PSG rouler joueur après joueur comme s’ils jouaient à un jeu vidéo et leur budget est illimité. En fait, il est peut-être déjà mécontent de l’équipe à sa disposition :

Même s’il ne met pas beaucoup de pression publiquement, Julian Nagelsmann fait pression pour des transferts en interne. L’entraîneur n’est pas entièrement satisfait de l’effectif mince [Bild] – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 12 août 2021

Il veut que quelques joueurs s’ajoutent à l’équipe ridiculement mince du Bayern; Cependant, quiconque a gardé un œil sur l’équipe du Bayern sait que le Bayern a rarement une équipe comme City et le PSG. Les Bavarois ne peuvent pas se permettre une telle équipe. Le modèle de propriété ne le permettrait tout simplement pas.

Vous pouvez soit blâmer « 50+1 » ; ou vous pouvez le remercier. Cette règle est exactement la raison pour laquelle le Bayern n’est pas actuellement dans la position de l’Inter Milan, devant sans doute vendre son meilleur joueur à Romelu Lukaku en raison de problèmes financiers. Cette règle est exactement la raison pour laquelle le Bayern n’est pas aux caprices d’un riche propriétaire comme Roman Abramovich ou la famille Glazer.

Cependant, cela étant dit, il reste dans l’intérêt du Bayern d’être rentable. Même en dessous de 50+1, les choses peuvent s’effondrer. Demandez à Schalke, qui vous trouverez dans la 2.Bundesliga maintenant. Le Bayern reste fiscalement très responsable. C’est la raison pour laquelle le Bayern n’a pas suivi l’évolution de l’AC Milan. Tout au long de l’histoire, les grands clubs ont connu des saisons sans importance. Le Bayern peut être une exception. Même dans leurs pires jours, retrouver le Bayern en quarts de finale de l’UEFA Champions League ne surprendrait personne.

Peut-être que le PSG échouera une fois de plus à remporter la Ligue des champions ; peut-être que Tamim bin Hamad Al Thani, le patron du PSG, en aura marre de ne pas pouvoir tout gagner. Peut-être qu’un jour, ses intérêts dériveront vers l’Angleterre et il trouvera un défi à Newcastle ou Burnley. Le PSG est au gré de ses intérêts. Les fans du PSG peuvent célébrer le transfert de Messi. Mais ils n’ont pas leur mot à dire dans les décisions du club.

Les ultras du Bayern ont une voix ; ils ont toujours exprimé leur mécontentement face au prix élevé des billets lors des matchs à l’extérieur de la Ligue des champions. Le propriétaire du PSG n’a pas à écouter la voix des fans. Les ultras de la Bundesliga en général gardent les prix des billets bas et le beau jeu aussi intact que possible de l’influence de l’argent.

Je doute que les fans du PSG ou de Manchester City se soucient du succès auquel leurs équipes ont accès, auquel elles n’auraient jamais accès sans leurs propriétaires (ils auraient bien sûr essayé une croissance durable, mais pourquoi essayer cela quand vous pouvez grimper au sommet du jeu en un temps record ? saison ou deux ?). Le succès du PSG et de City repose sur les finances ; Les bonnes finances du Bayern reposent sur le succès sportif.

Vendredi, le Bayern jouera contre un club historique du Borussia Mönchengladbach. Gladbach ne gagnera pas des tonnes de fans du jour au lendemain, quel que soit le résultat. Les fans qui rejoindront, cependant, seront ceux qui resteront. Les nouveaux fans du PSG, gracieuseté de Leo Messi, partiront peut-être une fois son contrat expiré.

Quoi qu’il en soit, alors que l’argent prend le contrôle du jeu à une vitesse accélérée et que les nations ainsi que les milliardaires commencent à posséder des équipes et à injecter de l’argent illimité dans lesdites équipes à un rythme alarmant, des clubs comme le Bayern et un système comme la Bundesliga doivent se battre pour rester pertinents, mais aussi, faire mieux.

L’essence même du football est la compétition. La concurrence est constamment détruite chaque jour. Le PSG peut se permettre de payer les salaires de Sergio Ramos, Lionel Messi, Kylian Mbappe et Neymar. Le Bayern, quant à lui, a dû réfléchir avant de payer Leroy Sané. Le Bayern a dû abandonner David Alaba, une partie intégrante du club, car ils ne pouvaient pas se permettre de casser la structure salariale pour lui.

Cela étant dit, je me demande si les fans se soucient de la pureté du jeu ; la Super League semble avoir suggéré qu’ils le font toujours. La prochaine fois que l’idée d’une Super League sera présentée, les voix des fans n’auront peut-être pas trop d’importance. Le PSG, Manchester City et Chelsea pourraient avoir dépassé leur base de fans. Peut-être qu’ils peuvent même avoir des stades au Qatar, à Abu Dhabi, en Russie, etc.

Les fans sont actuellement aveuglés par les transferts ; la facture viendra à échéance lorsque l’idée de la Super League sera à nouveau hachée. D’ici là, les fans qui se soucient de l’éthique pourraient être peu nombreux. D’ici là, le Bayern Munich devra peut-être vraiment se demander si l’éthique ou le fait de faire partie du plus grand des grands noms est important.

Ou, si le Bayern peut faire ce qu’il a fait en 2020, et continuer à se présenter quand cela compte, ou Dortmund fait ce qu’il a fait en 2013, et se présente quand cela compte, peut-être, ces clubs, liés par des règles et liés par le pouvoir des fans, pourrait empêcher le jeu de devenir le terrain de jeu des milliardaires.

Partagez vos réflexions sur le transfert de Messi au PSG et son impact sur le jeu ci-dessous ! Et, comme toujours, merci d’avoir lu !