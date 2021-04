Opinion: Apple Arcade vient de passer d’un flop potentiel à un succès probable

Nous ne pouvons toujours pas dire que de nombreux services Apple, en plus d’Apple Music, sont un succès. En fait, nous savons qu’Apple TV + a une liste réduite mais croissante d’abonnés, et que les gens ont perdu tout intérêt pour Apple Arcade et Apple News +.

Cela fait deux ans qu’Apple a organisé son événement de mars 2019 axé sur les services, et un an et demi depuis la sortie d’Apple Arcade. Ce n’est que maintenant que nous pouvons dire qu’Apple a suscité l’intérêt des utilisateurs avec Apple Arcade et a donné aux utilisateurs une raison majeure de s’abonner à Apple One. Voici pourquoi.

Lorsque Apple Arcade a été annoncé, Apple voulait proposer des jeux magnifiques et exclusifs pour son écosystème. Des jeux auxquels l’utilisateur pourrait jouer sur son iPhone, iPad, Mac et Apple TV à tout moment et n’importe où pour 4,99 $ par mois. Ça sonne bien, non?

Apple a également lancé Arcade avec une collection impressionnante de plus de 100 jeux, ce qui aurait été difficile même pour des entreprises comme Nintendo, Sony et Microsoft. Le problème était qu’il n’y avait pas vraiment de bons jeux pour garder les gens intéressés pendant de longues périodes.

Il y avait les préférés des gens «QUEL GOLF?», «Oceanhorn 2», «Sayonara Wild Hearts» et «Hot Lava», et bien que je les ai tous essayés, aucun n’a vraiment capté mon intérêt. J’ai cependant apprécié des jeux comme «Mini Motorways», «Grindstone» et «Pinball Wizard», mais trois jeux n’étaient pas vraiment suffisants pour justifier l’abonnement. C’est pourquoi, après six mois de paiement pour le service de jeu, j’ai abandonné.

Lorsque Apple One a été lancé, j’étais heureux de pouvoir enfin rejouer ces trois jeux, mais j’ai découvert que peu de choses avaient changé au fil du temps, je n’avais pas payé pour Apple Arcade.

Alors que j’avais hâte de jouer à FANTASIAN lors de son lancement sur Apple Arcade, la société avait une surprise en magasin avec une expansion massive et un changement de stratégie pour la plate-forme. Avec Arcade offrant désormais une collection de jeux iOS classiques, je peux dire qu’Apple a enfin réussi.

Apple Arcade: gagner les gens sur la nostalgie

Dans un communiqué de presse vendredi, Apple a annoncé que la plate-forme comptait désormais plus de 180 jeux, mais la meilleure partie est que, avec FANTASIAN, la société a apporté au service de nombreux jeux iOS classiques.

Les jeux classiques iOS aideront Apple Arcade à se développer vraiment alors qu’Apple puise dans la nostalgie des utilisateurs. Il n’a pas toujours été facile de trouver un bon jeu sur la plateforme, mais maintenant vous avez:

Et il y a tellement plus. Les jeux me rappellent les jours de l’iPad 2 ou de l’iPhone 3GS, lorsque je traînais avec des amis et passais des heures à trancher des fruits avec Fruit Ninja.

Emballer

Si Apple ne savait pas comment continuer avec Apple Arcade, il a juste trouvé la bonne stratégie: les classiques iOS. J’ai hâte qu’Apple propose des jeux encore plus classiques, tels que Angry Birds et, qui sait, peut-être la trilogie Infinite Blade.

Avec cette nouvelle approche avec Apple Arcade, Apple incite les gens à repenser à s’abonner à Apple One pour profiter d’iCloud, Apple TV +, Apple Music et Arcade dans un seul abonnement.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: