Opinion: Avec les avancées d’Apple Silicon, il est temps de penser à relancer la taille des MacBook 12 pouces

Il y a quelques semaines, Apple a officiellement classé le MacBook 12 pouces original de 2015 comme « vintage ». Cela survient alors qu’Apple abandonne la prise en charge de la machine avec la sortie de macOS Monterey cet automne. Heureusement, Apple a en fait sorti trois autres variantes de la machine entre 2016 et 2018 avant de l’arrêter officiellement en 2019. Deux ans après qu’Apple a cessé de vendre le MacBook 12 pouces, j’ai toujours le cœur brisé que la machine ait été victime de l’amour éternel des consommateurs pour le MacBook Air. Avec Apple Silicon et M1, il est temps de penser à le ramener.

J’ai utilisé un MacBook 12 pouces début 2016 comme ordinateur principal pendant trois ans. J’ai adoré cette machine, et la nouvelle que son prédécesseur soit classé comme « vintage » a ravivé mon amour pour elle. Bien qu’il n’ait jamais été un démon de la vitesse, accomplir des tâches gourmandes en énergie valait la peine d’attendre. Le cadre minuscule, ultra fin et ultra léger en a fait le Mac portable parfait. Mais vous avez fait un compromis en faisant étouffer Photoshop plusieurs fois.

En termes de matériel, il avait un superbe écran Retina époustouflant et un seul port USB-C. La webcam VGA était médiocre, mais le trackpad force touch était toujours aussi excellent. Mais le pire ? Il avait un clavier papillon. Apple a tué le MacBook 12 pouces avant de mettre à jour toute la gamme avec des claviers magiques à commutateur à ciseaux.

Le MacBook 12 pouces utilisait également des puces Intel basse consommation. Les premières itérations utilisaient des puces Core M, y compris le Core m3 et le Core m5. Le modèle final 2017/18 était proposé dans des configurations Intel Core i5 et i7 plus puissantes. Aucun d’entre eux n’aurait jamais tenu la flamme aux machines Apple Silicon que nous avons aujourd’hui, même l’iPad Pro M1. Le matériel du MacBook 12 pouces, à part son chipset, était en fait un iPad en tenue de MacBook. La puce M1 pourrait permettre à un MacBook 12 pouces d’être incroyablement puissant aujourd’hui. Bien que le MacBook Air n’ait qu’un écran plus grand de 1 pouce, le châssis global est nettement plus grand et légèrement plus lourd.

Un ordinateur portable Mac de 12 pouces presque parfait reprendrait la conception précédente et ajouterait un clavier à commutateur à ciseaux. Ajoutez une puce M1 et vous obtenez un Mac portable parfait. Le nouveau chipset contribuerait sans aucun doute à augmenter la durée de vie de la batterie et à empêcher la machine de devenir trop chaude.

Le MacBook doré 2018 révisé

L’un des principaux problèmes liés au positionnement du MacBook 12 pouces était son prix. Il était plus cher que le MacBook Air bien qu’il ait beaucoup moins de puissance. Le MacBook Air a commencé à seulement 899 $, et ce prix est resté attractif même si la machine n’avait pas d’écran Retina et un design moderne. Le MacBook était également exactement au même prix que le MacBook Pro 13 pouces, qui avait un écran Retina plus grand, de meilleures performances et plus de ports.

La famille MacBook 2015 ridiculement déroutante

Heureusement, Apple a finalement pu mettre à niveau le MacBook Air et réduire le coût des composants. Au début, le Retina MacBook Air était au prix de 1 199 $, mais aujourd’hui, vous pouvez acheter un MacBook Air avec un écran à large gamme de couleurs P3, 256 Go de stockage, une puce M1 et deux ports USB-C pour seulement 999 $. C’est nettement mieux que ne l’a jamais été le MacBook 12 pouces. Les étudiants peuvent même obtenir le MacBook Air M1 pour seulement 899 $.

Au lieu de simplement faire revivre le nom MacBook, je pense qu’Apple devrait faire quelque chose d’un peu plus logique. Il devrait à nouveau proposer deux tailles différentes de MacBook Air. De nombreux rapports indiquent que la société travaille sur un nouveau MacBook Pro 14 pouces plus grand pour compléter le modèle 16 pouces. Et si Apple réduisait également les lunettes et introduisait un MacBook Air 14 pouces plus grand aux côtés d’un MacBook Air 12 pouces plus petit ?

Ma gamme de MacBook proposée

Apple pourrait alors proposer deux MacBook dans une taille standard populaire, ainsi que deux autres options de niche. Un ordinateur portable plus petit et plus abordable pour les consommateurs et un modèle plus grand et plus cher pour les professionnels. Le MacBook Air 13 pouces actuel étant si efficace et abordable, il n’y a aucune raison de croire qu’Apple ne pourrait pas ou ne créerait pas à nouveau une option plus petite. Après tout, la société propose un combo iPad + clavier + crayon 11 pouces qui coûte 1 199 $.

MacBook 12″ à côté de mon concept MacBook Air 12″

Comme vous pouvez le voir, j’imagine la prochaine génération de MacBook Air avec un cadre d’écran gris clair ou blanc comme le nouvel iMac. J’aimerais aussi le voir dans une variété de nouvelles options de couleurs. J’ai imaginé à quoi pourrait ressembler un nouveau MacBook Air juste après qu’Apple ait présenté le nouvel iMac en avril. Peu de temps après, plusieurs sources nous ont dit qu’Apple travaillait sur de nouveaux MacBook Air qui ressemblent davantage au nouvel iMac.

Le facteur de forme plus petit de 12 pouces est bien meilleur pour les voyages. Il est plus léger, plus fin et pourrait désormais être plus puissant avec Apple Silicon. J’utilise mon ancien MacBook 12 pouces 2016 depuis quelques jours et j’ai complètement oublié à quel point cette taille est meilleure par rapport au MacBook Air 13 pouces actuel. C’est aussi une meilleure machine car elle peut empiler jusqu’à l’iPad Pro 11 pouces. Vous obtenez un petit ordinateur de taille similaire, mais il exécute macOS à la place.

Le MacBook 12 pouces était tout simplement trop en avance sur son temps. Sa conception futuriste dépassait de loin les processeurs capables de suivre des flux de travail puissants. Maintenant, avec Apple Silicon, la société pouvait enfin créer le MacBook 12 pouces dont elle avait prêché. Un Mac ultra puissant, incroyablement fin et incroyablement léger qui peut tout faire et aller n’importe où.

