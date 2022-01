Opinion de CNN : Allons-y, papa Brandon mérite d’avoir la vie ruinée

L’idée que quelqu’un devrait voir sa vie ruinée à cause d’une blague est manifestement insensée et franchement anti-américaine. Pourtant, c’est exactement ce que le chroniqueur de CNN Opinion et animateur de radio SiriusXM Dean Obeidallah a soutenu dans une récente chronique la semaine dernière.

Dans un article intitulé « Vous ne pouvez pas troller le président avec » Allons-y, Brandon « et ensuite jouer la victime », Obeidallah a fait valoir que Jared Schmeck, 35 ans, père de l’Oregon mérite la punition que les tyrans de la culture d’annulation veulent infliger. lui pour le péché grave d’avoir dit « Allons-y, Brandon » au président Joe Biden lors d’un appel la veille de Noël.

Obeidallah a résumé ainsi l’incident qui a donné le vertige à la gauche :

Vendredi, Schmeck est allé plus loin en trollant les Biden face à eux avec cette expression codée. Le père de quatre enfants est maintenant – comme vous pouvez l’imaginer – confronté à un tsunami de critiques pour avoir essentiellement largué l’équivalent codé d’une bombe « F » lors d’une émission spéciale du réveillon de Noël conçue pour que les familles puissent suivre le Père Noël.

Sans surprise, Obeidallah a qualifié la blague de Schmeck de « méprisable », mais il a défendu son droit de le dire, notant que « notre droit à la liberté d’expression doit être protégé avec vigilance, en particulier lorsque nous parlons de problèmes politiques et de nos élus ».

Prouvant en outre que la gauche n’a aucun sens de l’humour, Obeidallah semble ne pas comprendre pourquoi les conservateurs sont passés de « F ** k Joe Biden » à « Let’s Go, Brandon », tout en admettant d’où il vient. Il a également accusé les conservateurs de « lâcheté d’être PC lorsqu’il s’agit d’insultes politiques ».

Vers la fin de la pièce, Obeidallah est finalement allé droit au but et s’est moqué de Schmeck pour s’être plaint des appels menaçants qu’il a reçus après son appel téléphonique avec Biden :

Aww, pauvre « victime » Schmeck. Apparemment, il pense qu’il devrait pouvoir dire à Biden d’aller se faire foutre pendant un appel de vacances familial, mais personne ne devrait pouvoir contester ses actions.

Après ce paragraphe antipathique et franchement juvénile, Obeidallah a continué son vitriol envers Schmeck en déclarant :

Désolé, ce n’est pas ainsi que fonctionne la liberté d’expression. Si vous voulez troller un président pour apparemment rendre les autres à droite heureux, vous pouvez vous attendre à des critiques. Si vous ne voulez pas de critiques parce que vous avez la peau douloureusement mince, alors ne dites pas « Allons Brandon » lors d’une émission spéciale du réveillon de Noël. C’est aussi simple que ça.

En fait, c’est ainsi que fonctionne la liberté d’expression. La liberté d’expression est la liberté de dire ce que vous croyez sans crainte de représailles ou de punition. En toute honnêteté, il a écrit qu’il n’avait aucun « mauvais souhaits envers Jared Schmeck ». Alors qu’une phrase plus tard, il écrivait qu’il espérait que personne ne lui dise : « Allons-y, Jared !