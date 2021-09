Opinion : Focus est la fonctionnalité la plus importante d’iOS 15 ; voici comment je l’utilise

Depuis qu’Apple a présenté en avant-première iOS 15 lors de la keynote de la WWDC21, l’une des choses que j’ai le plus aimées était la nouvelle fonctionnalité Focus. Après trois mois de test bêta et avec le système d’exploitation maintenant disponible, voici pourquoi je pense que Focus est la fonction la plus utile jusqu’à présent.

Je ne me suis jamais vraiment soucié du temps d’écran et des autres fonctionnalités qu’Apple a implémentées depuis iOS 13. Je suis assez gêné par mon temps passé sur les réseaux sociaux, à jouer à Pokémon GO ou même à un appel FaceTime.

J’ai essayé la fonction de détente et j’ai même dormi quelques semaines avec mon Apple Watch Series 6 pour voir comment ça s’était passé – pas génial, je dois l’admettre – et je n’ai finalement pas trouvé que cette fonction valait la peine de charger la montre le matin. Ainsi, lorsque Apple a introduit la fonctionnalité Focus avec iOS 15, j’ai pensé que cela ne m’aiderait pas tout au long de la journée, mais j’avais tort.

Au début, ça a commencé par curiosité. J’ai défini le mode de mise au point « Personnel » et j’ai pensé que c’était incroyable d’avoir du temps libre en dehors de Twitter et de toutes les notifications par e-mail. Ensuite, j’ai pensé que ce serait une bonne idée de personnaliser le mode de mise au point « Fitness » parce que je déteste être interrompu pendant l’entraînement.

C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que j’avais pris la bonne décision d’installer les profils bêta sur tous mes appareils Apple cette année. Et je ne suis pas le seul à penser que la fonction Focus est la meilleure fonctionnalité d’iOS 15, car 30% de nos lecteurs sont d’accord avec moi.

Il y a même un badge personnalisé pour le mode Work-focus

Actuellement, j’ai six ensembles de modes de mise au point différents :

Le seul et unique « Ne pas déranger » à tout moment. Je ne veux pas que quelqu’un me contacte ; « Fitness » pour ne pas être dérangé pendant l’entraînement à moins que je ne sois nécessaire ailleurs ; « Personnel » pour que je puisse rester en contact avec mes amis et les réseaux sociaux sans penser au travail ; « Dormir » pour que je puisse commencer à « décompresser » d’ici la fin de la journée et ne pas être dérangé du tout ; « Travailler » avec une maison personnalisée et des widgets utiles tout au long de ma journée ; « Jeu » lorsque je commence à jouer à Pokémon UNITE, je ne reçois aucune interruption pour les notifications.

Ce que j’apprécie le plus chez Focus, c’est que vous pouvez aller au-delà de cette routine quotidienne. Vous pouvez créer un paramètre spécial uniquement lorsque vous conduisez, jouez ou même lisez un livre. Et si vous voulez faire preuve de créativité, vous pouvez définir un mode Focus pour écouter de la musique, nettoyer votre maison, promener votre chien, voyager et bien plus encore.

C’est également le moyen le plus simple et le plus intelligent de créer un autre aspect de votre iPhone, que vos enfants aient votre téléphone. Bien sûr, Apple devrait implémenter quelque chose qui empêche les gens de changer de mode sans votre permission et de ne pas accéder à la bibliothèque d’applications, mais c’est peut-être un peu trop demander.

Écran d’accueil personnalisé lorsque « Travail » est activé.

Conclure

Je pense qu’iOS 15 rend votre iPhone plus personnel que jamais. Apple a non seulement reconnu que tout ce que les gens font se fait sur leurs smartphones, mais que nous recevons également de nombreuses notifications tout au long de la journée que nous n’avons pas nécessairement besoin de lire au moment où nous les recevons.

Mon collègue Michael Potuck a écrit un article génial sur la façon de configurer correctement Focus sur iOS 15. Chance Miller nous apprend également comment configurer la nouvelle fonctionnalité de résumé des notifications dans iOS 15, ce qui est un autre excellent moyen de se concentrer sur ce qui compte le plus pour vous. .

Utilisez-vous déjà iOS 15 ? Que pensez-vous jusqu’à présent de la fonction Focus ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

