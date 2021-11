Opinion: HomeKit est voué à l’échec si Apple ne fabrique pas son propre matériel d’automatisation

En juillet 1982, le pionnier de l’industrie, Alan Kay, a déclaré : « Les gens qui sont vraiment sérieux au sujet des logiciels devraient créer leur propre matériel. » En janvier 2007, Steve Jobs a utilisé cette citation pour définir sa vision d’Apple et de l’iPhone en particulier. Au cours de la dernière décennie, Tim Cook a réitéré cette conviction qu’Apple est à son meilleur lorsqu’il fabrique le matériel, les logiciels et maintenant les services. Alors pourquoi n’appliquent-ils plus cette philosophie à tout ce qu’ils font ? Parlons-en.

Quatre domaines clés à régner

Il existe actuellement quatre domaines clés de la vie d’une personne que les entreprises technologiques veulent prendre en charge. La maison, le lieu de travail, la voiture et la salle de sport. Lorsque vous prenez ces domaines et que vous les appliquez à la stratégie produit d’Apple, vous pouvez voir des liens évidents. Le Mac et l’iPhone dominent le lieu de travail. L’Apple Watch et les AirPod possèdent la salle de sport. Ensuite, vous obtenez la voiture et la maison, deux endroits où la situation actuelle ne correspond pas tout à fait.

La stratégie d’Apple pour la voiture et la maison consiste à fabriquer un seul élément matériel de base, puis à licencier certaines technologies aux fabricants de ces autres domaines pour écrire le reste de l’histoire. C’est si impeccablement anti-Apple que cela m’a rendu fou au cours des dernières années. Nous savons maintenant qu’Apple travaille à rectifier sa stratégie automobile en construisant enfin sa propre voiture à partir de zéro. C’est encore loin, mais j’espère que, quand tout sera dit et fait, nous aurons la toute première voiture qui s’intègre de manière transparente à nos vies numériques d’une manière inédite.

Mais qu’en est-il à la maison ? Que pourrait faire Apple pour rendre la domotique plus simple que jamais ? Ils fabriquent déjà l’enceinte et la box TV. Alors, quelles parties de l’histoire manquent? La réponse est claire et évidente. Ils devraient fabriquer leurs propres ampoules, interrupteurs, prises, serrures, caméras et routeurs.

Google et Amazon sont en avance

Mes amis et ma famille me demandent constamment « que dois-je acheter pour rendre ma maison intelligente ? » Je ne sais jamais comment répondre. Bien sûr, je peux leur dire d’acheter simplement des choses qui portent l’autocollant HomeKit. Mais je ne peux garantir leur qualité ou leur fiabilité. C’est un programme de licence auquel tout fabricant peut participer. J’ai recommandé à plusieurs reprises à quelqu’un d’essayer l’écosystème Alexa d’Amazon, car ils fabriquent de nombreux produits dont on a besoin pour faire les choses rapidement et efficacement. Amazon fabrique son propre thermostat, ses propres prises, ses propres caméras, ils fabriquent même leur propre distributeur de savon. Leur écosystème est meilleur que celui d’Apple pour le moment, mais il ne serait pas difficile pour Apple de les usurper avec un éventail d’offres bien plus important.

Amazon fabrique ses propres prises, thermostat, contrôleur de qualité de l’air, balance et plus encore pour Alexa

Votre consommateur moyen ne saura même pas par où commencer s’il décide d’essayer d’automatiser sa maison ou son appartement. Entrer dans n’importe quel détaillant de gadgets, que ce soit Best Buy ou l’Apple Store, n’aura pas de réponse claire et concise pour quelqu’un. Il n’y a aucune option de facto dans aucune de ces catégories. Les accessoires domotiques les plus populaires du moment, les caméras Ring, ne fonctionnent même pas avec HomeKit. Ils ne fonctionnent pas non plus avec Google Home, donc Google a fait son propre concurrent. Ils ont fabriqué de nouvelles caméras Nest Door destinées exactement au même public. Bien sûr, Google ne fabrique pas tous les accessoires nécessaires, mais je ne serais pas surpris qu’ils s’engagent bientôt dans cette voie.

Pourquoi l’automatisation de marque Apple ?

Apple doit fabriquer ses propres accessoires pour donner à HomeKit le coup de pouce dont il a besoin. Pour faire de HomeKit un succès, la société doit offrir aux consommateurs un meilleur choix clair qui, ils le savent, fonctionnera simplement lorsqu’ils rentreront chez eux et le brancheront. Il doit y avoir des accessoires fabriqués par Apple qui s’intègrent à une application conçue par Apple qui peut être contrôlé par des haut-parleurs fabriqués par Apple.

Lorsqu’un client se rend dans un Apple Store pour acheter un HomePod, il devrait pouvoir facilement comprendre HomeKit. Avec des accessoires de marque Apple, ils seraient beaucoup plus susceptibles de sortir du magasin avec une poignée d’outils d’automatisation en plus d’un HomePod. Et imaginez combien le processus d’appariement pourrait être plus simple. Avec le propre matériel d’Apple et du silicium personnalisé, l’entreprise pourrait construire des ampoules qui fonctionnent exactement comme les AirPod. Vous le vissez dans une lampe et un modal s’envole sur votre iPhone. Avec un robinet, il pourrait être connecté à votre réseau et ajouté à votre maison.

Apple devrait fabriquer des ampoules, des prises, des interrupteurs, des caméras, des serrures, etc.

À l’heure actuelle, tout dans l’application Home est fabriqué par un fabricant différent. Rien ne fonctionne jamais tout à fait juste. Les appareils ne communiquent pas toujours correctement entre eux et vous devez vous fier à ces autres fabricants pour les mises à jour logicielles et la compatibilité.

Imaginez si tout cela se parlait de façon transparente. Ils pourraient tous avoir un micro-ordinateur conçu par Apple à l’intérieur avec une puce U1 afin qu’ils sachent tous qu’ils sont à proximité et une puce H1 pour parler facilement avec vos principaux appareils Apple. Bien sûr, cela ferait probablement augmenter les prix de ces produits, mais dans votre maison, vous devriez vouloir quelque chose de fiable et de solide. Vous voulez des choses qui peuvent durer.

Élargir l’empreinte de Siri

Cette année, Apple a introduit la possibilité pour les fabricants d’appareils HomeKit de s’intégrer plus étroitement avec Siri. Cela signifie que des produits comme le thermostat Ecobee peuvent réellement accepter les demandes et les commandes de Siri à l’aide de leurs microphones intégrés.

L’écosystème domestique actuel d’Apple n’offre que des contrôles physiques via l’application sur vos principaux appareils. Il n’y a pas d’option pour acheter un écran intelligent qui peut servir de hub en quelque sorte. Donc, avec cette nouvelle capacité de mettre Siri sur pratiquement n’importe quel appareil, pourquoi ne pas mettre un microphone dans chacun de ces produits HomeKit conceptuels conçus par Apple ?

Le thermostat Ecobee vous permet désormais de poser des questions à Siri

Siri pourrait devenir vraiment ambiant dans la maison et fonctionner à partir de n’importe quel coin de votre espace de vie. Si vos ampoules, prises, caméras, routeurs et autres avaient des microphones avec prise en charge Siri intégrée, vous n’auriez même pas à penser à l’appareil auquel vous faites la demande. C’est particulièrement le cas si les ordinateurs conçus par Apple à l’intérieur de chaque accessoire peuvent facilement communiquer entre eux. Les informations peuvent être transmises via l’appareil approprié, même si la demande est adressée à un appareil sans écran ni haut-parleur.

Tout comme le HomePod, vous pouvez désactiver les microphones de chacun de ces appareils si vous le souhaitez via l’application Home. Il faudrait une sorte de mise en œuvre intelligente de la confidentialité d’abord ici, qu’il s’agisse de construire Siri pour travailler localement sur tous ces accessoires sans avoir besoin d’aller constamment sur le Web ou d’une sorte de nouveau portail pour accéder à un historique des choses Siri a entendu.

Impact environnemental

De nos jours, les produits Apple sont, dans de nombreux cas, fabriqués à partir de matériaux recyclés. Tous ces accessoires pourraient l’être aussi. Vous pourriez savoir qu’ils sont sûrs et bons pour l’environnement. Et à la fin de leur cycle de vie, Apple pourrait les reprendre et utiliser ces matériaux pour fabriquer la prochaine génération d’accessoires.

Les appareils domotiques sont assez récents et nous n’avons pas encore pleinement vu quel type d’impact ils auront sur l’environnement à l’avenir. Les ordinateurs finissent par mourir, cela fait simplement partie de leur cycle de vie. Beaucoup de gens n’ont pas pleinement évalué les conséquences de mettre un ordinateur dans tout ce qui les entoure.

La chef de l’environnement d’Apple, Lisa Jackson, parle des initiatives de recyclage de l’entreprise

Ces petites pièces de matériel informatique destinées à remplacer les choses qui doivent exister dans chaque foyer vont devenir de plus en plus importantes. Ils sont l’un des prochains champs de bataille pour les géants de la technologie. Mais Apple pourrait adopter une approche unique et utiliser sa bonne volonté et sa commodité pour à la fois gouverner cet espace et l’améliorer.

Conclusion

Apple n’existe plus dans un monde où il ne peut se permettre de fabriquer qu’une poignée de produits. Nous savons qu’ils l’ont appris dans une certaine mesure, après avoir dû élargir leurs gammes de base et proposer des produits à pratiquement tous les prix. Mais c’est différent. C’est eux qui plongent leurs orteils dans une catégorie trop longtemps et ne parviennent pas à franchir le pas.

S’il veut gagner dans ces nouvelles catégories, il doit suivre sa propre philosophie de faire tout le widget. HomePod mini n’est pas vraiment un contrôleur domestique si ses accessoires sont au mieux médiocres, c’est-à-dire si quelqu’un en achète réellement.

