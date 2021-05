Opinion: Il est temps pour Apple d’arrêter l’Apple Watch Series 3

L’Apple Watch Series 3 a été annoncée en septembre 2017 aux côtés de l’iPhone 8 et de l’iPhone X, et bien qu’elle n’ait pas été dotée d’un nouveau design, la série 3 a apporté des améliorations importantes, comme un processeur plus rapide et la version cellulaire. Près de quatre ans plus tard, la série 3 est toujours disponible dans les magasins – mais il est peut-être temps pour Apple de l’abandonner définitivement.

Lorsque Apple Watch Series 3 a été introduit, il a apporté une fonctionnalité tant attendue, à savoir la possibilité de recevoir et de passer des appels téléphoniques sans iPhone à proximité. La série 3 comprend également la puce S3, qui est 70% plus rapide que la puce S2 de l’Apple Watch Series 2. Bien qu’il s’agisse de grandes améliorations à l’époque, il ne semble pas que l’Apple Watch Series 3 ait si bien vieilli. .

Même après le lancement de l’Apple Watch Series 6 et de l’Apple Watch SE en septembre de l’année dernière, Apple vend toujours l’Apple Watch Series 3 comme une option moins chère de sa smartwatch – qui commence à 199 $ aux États-Unis. Cependant, la décision de conserver la série 3 pendant une autre année n’était peut-être pas une bonne idée.

Pourquoi l’Apple Watch Series 3 est mauvaise en 2021

Malgré les efforts d’Apple pour maintenir l’Apple Watch Series 3 à jour avec les logiciels les plus récents et les plus performants, le matériel ne peut tout simplement plus gérer les nouvelles versions de watchOS. Un article de The Verge publié mardi souligne exactement ce dont je parle. «Mettre à jour une Apple Watch Series 3 est un cauchemar en 2021», déclare la publication.

Honnêtement, je ne pourrais pas être plus d’accord. Comme le souligne le rapport, il est devenu presque impossible d’installer les mises à jour de watchOS sur la série 3 sans avoir à restaurer d’abord l’ensemble de l’appareil. En effet, la version GPS de la série 3 ne dispose que de 8 Go de stockage interne, ce qui n’est pas suffisant pour exécuter watchOS 7 avec des applications, de la musique et d’autres contenus utilisateur.

J’entends constamment des amis qui possèdent une Apple Watch Series 3 dire qu’ils obtiennent toujours la même erreur lorsqu’ils essaient d’installer des mises à jour du système. watchOS leur dit qu’il n’y a pas assez d’espace de stockage, même s’ils n’ont pas d’applications tierces installées ou de musique stockée. Selon Apple, la solution la moins conviviale consiste à restaurer complètement toutes les données et tous les paramètres de l’Apple Watch pour installer la dernière version de watchOS.

Et le problème semble s’appliquer, que vous ayez installé une pile d’applications ou non. Le site Web d’assistance d’Apple ne recommande même pas aux propriétaires de la série 3 d’essayer de libérer de l’espace – il préconise simplement de passer directement au cycle de réinitialisation susmentionné. Il est clair que le processus actuel est intenable.

Cela ne fait que blesser l’expérience utilisateur

En plus de ne pas offrir l’expérience attendue par les utilisateurs, la série 3 dérange également certains développeurs qui sont obligés de prendre en charge l’ancien facteur de forme d’affichage dans leurs applications, même s’ils ne fonctionnent plus raisonnablement bien en termes de performances sur la série 3. Si le produit peut à peine être mis à jour sans compter sur des astuces et des paramètres avancés, pourquoi Apple le vend-il toujours?

Eh bien, c’est difficile à dire, car seul Apple a la réponse à cela, mais très probablement, la société voulait quelque chose pour dire que vous pouvez acheter une Apple Watch pour seulement 199 $. C’est vraiment incroyable d’entendre qu’il y a une Apple Watch qui coûte si bon marché, mais vous ne devriez pas acheter une série 3 en 2021, même avec le prix le plus bas.

Alors, que devrait faire Apple maintenant? Si l’entreprise se soucie vraiment de l’expérience utilisateur, elle devrait interrompre l’Apple Watch Series 3 tant qu’elle le peut. Et par cela, je veux dire avant qu’il n’annonce watchOS 8 à la WWDC 2021. Cela n’a aucun sens de continuer à forcer les utilisateurs à une mauvaise expérience juste pour se vanter du prix de 199 $ ou pour dire que les anciens modèles d’Apple Watch peuvent toujours obtenir des mises à jour logicielles.

Alors qu’en pensez-vous? Apple devrait-il interrompre l’Apple Watch Series 3 maintenant? Ou pensez-vous que ce soit toujours une bonne option à conserver pendant une autre année? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous.

