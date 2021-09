Opinion impopulaire : Bitcoin n’est pas principalement pour les Occidentaux, mais plutôt pour les autres 95% du monde | par Sylvain Saurel | sept. 2021

in

Une clarification importante pour ceux qui voient le Bitcoin comme un simple investissement financier de plus.

Image : .

Il ne se passe pas une semaine sans que les médias occidentaux ne parlent de Bitcoin. En quelques années seulement, Bitcoin a fait son chemin dans l’espace médiatique. Tout le monde dans le grand public a entendu parler du Bitcoin au moins une fois.

L’avis est généralement plutôt négatif en raison des mensonges constamment proférés contre Bitcoin par les puissants à la tête du système actuel. Néanmoins, Bitcoin ne laisse personne indifférent.

C’est une victoire quand on sait que Bitcoin a été créé dans l’anonymat total il y a un peu plus de douze ans.

Dans le monde occidental, c’est avant tout l’appât du gain qui attire ceux qui viennent acheter du Bitcoin. Pour ces personnes, Bitcoin n’est qu’un investissement de plus. L’investissement chaud du moment dans lequel investir de l’argent pour obtenir des profits juteux.

Beaucoup de ces personnes manquent totalement le sens profond de la révolution Bitcoin. La raison pour laquelle tant de gens dans le monde occidental ne comprennent pas le Bitcoin est simple : le Bitcoin n’a pas été conçu pour les 5% les plus riches de la planète.

Vivre en Amérique, au Canada ou en Europe vous place presque de facto dans cette catégorie.

Si tel est votre cas, il est logique que vous ne compreniez pas très bien pourquoi les Bitcoiners expliquent constamment cela le système monétaire et financier souffre de sept péchés capitaux qui finiront par provoquer sa chute tôt ou tard. Vous pourriez même penser que les Bitcoiners peignent un scénario trop pessimiste pour attirer les gens vers Bitcoin.

Pourtant, vous pouvez constater que votre pouvoir d’achat en dollars américains ou en euros diminue avec le temps. Néanmoins, cela ne suffit pas à bouleverser réellement votre niveau de vie.

Vous n’avez donc aucune raison de chercher un autre système plus équitable. Vous pouvez être satisfait du système actuel. Il est imparfait et vous devrez peut-être subir la censure lors de vos transactions, mais cela reste acceptable pour vous.

Si cela vous convient toujours, vous devez faire le tour du monde pour voir ce qui finira par vous arriver à cause des failles du système actuel. Ce système exclut des centaines de millions de personnes dans le monde.

Sortez de votre zone de confort occidentale et voyez ce que des millions de personnes en Afrique et en Amérique du Sud doivent endurer à cause de dirigeants corrompus. Ces gens ne peuvent rien faire d’autre que survivre. Ils ne peuvent pas vraiment se projeter dans l’avenir tant leur situation est précaire.

N’ayant pas accès à des services bancaires même minimes, ces personnes sont condamnées à subir l’hyperinflation dans laquelle les plongent leurs dirigeants. Ils doivent aussi vivre avec des menaces de censure permanentes.

La situation au Salvador parle d’elle-même. C’est un exemple parfait de la raison pour laquelle le bitcoin est une opportunité unique pour les 95% restants de la population mondiale.

Dans le système actuel, El Salvador était condamné à subsister et à chasser l’aide du FMI ou de la Banque mondiale. Il n’y avait aucune chance d’avoir un avenir meilleur. Nayib Bukele a décidé de saisir une opportunité unique pour son pays. Une occasion de rebattre les cartes en termes de richesse.

Le Bitcoin est un système décentralisé qui appartient à tout le monde et qui est avant tout juste. Vous payez votre Bitcoin au prix que vous méritez. En constituant maintenant des réserves de BTC pour son pays, El Salvador aura une énorme longueur d’avance sur d’autres puissances économiques qui viendront tôt ou tard constituer des réserves de BTC.

Étant donné que les pays en développement ont plus d’intérêt à adopter Bitcoin que les grandes économies mondiales, les chances d’un remaniement mondial sont réelles dans les années à venir grâce à la révolution Bitcoin.

Le premier effet notable pour les Salvadoriens est qu’ils ont désormais tous accès aux services bancaires de base. Une avancée incroyable qui leur permettra de recevoir de l’argent de l’étranger sans être taxés sans vergogne par les géants du transfert d’argent comme Western Union.

Western Union risque de perdre plus de 400 millions de dollars de revenus par an si les Salvadoriens adoptent massivement le système Bitcoin. Si ce chiffre semble dérisoire pour une entreprise comme Western Union, c’est déjà une somme énorme pour un pays pauvre comme le Salvador.

Ce qui est encore plus intéressant, c’est que les Salvadoriens pourront économiser le fruit de leur travail au sein du réseau Bitcoin en attendant que cette technologie NgU fasse le reste. Au lieu d’avoir à supporter l’inflation du dollar américain, les Salvadoriens pourront gagner de l’argent grâce à leur travail pour la première fois de leur vie.

Un changeur de jeu unique que de nombreux autres pays adopteront éventuellement. Ce n’est clairement qu’une question de temps.

Du côté occidental, opter pour le plan Bitcoin n’est pas encore une nécessité, mais c’est déjà une bonne chose. Il n’est jamais trop tôt pour vraiment prendre le pouvoir sur votre argent. De plus, en achetant du Bitcoin et en devenant un Bitcoin HODLer quoi qu’il arrive, vous soutenez le développement du système Bitcoin.

En soutenant le système Bitcoin, vous aiderez des millions de personnes dans le monde à bénéficier de ce système dans les années à venir. C’est là que Bitcoin est totalement différent de tout ce que nous avons vu auparavant : ce système réconcilie les intérêts individuels avec ceux du collectif.

Donc, la prochaine fois que vous achetez du Bitcoin, réfléchissez bien à ce que vous achetez. Bitcoin n’est pas seulement un investissement de plus, mais un système révolutionnaire qui est déjà essentiel pour des millions de personnes dans le monde.

En faisant le choix conscient de devenir un HODLer quoi qu’il arrive, vous contribuez à soutenir le développement et l’émergence de ce système qui permettra à tous ceux qui le choisissent d’améliorer leur avenir monétaire.

Acheter du Bitcoin est simplement un vote pour un avenir meilleur pour le monde.