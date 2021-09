Opinion impopulaire : Bitcoin n’est pas principalement pour les Occidentaux, mais plutôt pour les autres 95% du monde. Une clarification importante pour ceux qui voient le Bitcoin comme un simple investissement financier de plus.

Bitcoin, comme Internet et le courrier électronique, est pour tout le monde.

Il a besoin que les Occidentaux le soutiennent et établissent des bases solides, tout comme le premier Internet avait besoin que les Occidentaux construisent des choses comme des clients de messagerie accessibles, des moteurs de recherche et des centres commerciaux comme eBay pour le reste du monde.

Nous pouvons comparer cela à la façon dont, en Afrique, les 70 % de personnes non bancarisées ont pu complètement ignorer les banques et commencer à négocier via les crédits de téléphonie mobile MPESA.

Cela n’aurait pas pu se produire sans que des entreprises technologiques occidentales comme Vodafone y jettent les bases et y déploient une infrastructure cellulaire. Et Vodafone n’aurait pas pu se produire s’il n’y avait pas eu quelques scientifiques et inventeurs non-conformistes en Occident qui ont demandé « Et si ? » et tout un tas d’occidentaux aident à financer leur vision.

Un bon exemple de ce qui se passe dans l’espace bitcoin serait celui d’entreprises comme Blockstream qui ont demandé « Et si nous pouvions transmettre du bitcoin dans des endroits pauvres du monde via un réseau satellite bitcoin ?*