Opinion impopulaire, mais j’aime les redémarrages ⋆ .

Remarque: Pour les besoins de cet article, j’utiliserai le mot «redémarrages» pour englober les redémarrages et les remakes, avec un spin-off occasionnel basé sur le matériel de base comme Star Wars ou Star Trek. Parce que ce dernier, du moins pour moi, peut tomber en territoire de redémarrage et devrait recevoir le respect qu’il mérite pour sa place dans le verset de sa fabrication.

L’heure des aveux: j’aime les redémarrages. Je ne les ai pas toujours aimés. Le jeune moi les voyait comme des moyens bon marché de gagner de l’argent rapidement en fonction des fans qui ont grandi avec un film ou une franchise. Mais plus je vieillissais et plus je passais de temps à analyser le type de média que nous consommons, plus je me suis rendu compte que les redémarrages sont en fait fantastiques, bien sûr, une distinction qui est importante.

Pensez à Ghostbusters, Cendrillon ou un jour à la fois. Chacun était des redémarrages du contenu original d’il y a des années qui avaient le concept de base de la propriété. La différence était que le véhicule pilotant ce concept était nouveau. Ghostbusters avait des femmes à la tête de l’histoire surnaturelle. Et à Roswell, au Nouveau-Mexique et One Day at a Time, des gens de couleur dirigeaient leurs drames.

À première vue, il est facile d’éliminer ces redémarrages au fur et à mesure que l’argent gagne. Mais en réalité, et au cœur de celles-ci, ce sont des explorations d’histoires que nous connaissons racontées sous différents angles. Le POV n’est peut-être plus pour vous, mais c’est pour quelqu’un d’autre qui ne s’est jamais senti vu, entendu ou compris dans les propriétés qu’il aime sur la Lune et inversement.

Et faire en sorte que les gens se sentent vus en vaut vraiment la peine dans mon livre. Pourquoi? Parce que nous apprenons des médias que nous consommons. Et si nous voyons des redémarrages comme Ghostbusters, Roswell, Nouveau-Mexique et One Day a Time sous un nouvel angle, nous apprenons en tant que femmes et en tant que Latinx que nos histoires comptent et qu’il faut leur donner l’heure de la journée pour briller et briller. brillant.

Cela peut parfois devenir accablant, à la pensée de tous ces redémarrages qui continuent à apparaître chaque jour. Et parfois, cela semble exagéré. Mais atteindre de nouveaux publics qui n’auraient peut-être jamais donné une chance à la propriété spécifique parce qu’ils ne se sont pas vus dans l’histoire est important non seulement pour les téléspectateurs, mais également pour les studios, qui cherchent à attirer de nouveaux fans.

La seule mise en garde dont je dois parler est le fait que diverses histoires ne sont pas interchangeables. Vous ne pouvez pas simplement faire entrer un acteur / personnage pour un autre et vous attendre à être félicité pour votre choix diversifié. Qui ils sont en tant que personnes viennent avec des traditions, des connaissances et des compréhensions propres au groupe spécifique que vous essayez de représenter.

Et si vous ne comprenez pas cette distinction, vous courez le risque de finir comme le redémarrage de Charmed par The CW. Une fois. J’étais enthousiasmé par ce redémarrage et ce que cela signifiait d’avoir 3 femmes de couleur Latinx sur mon écran. Mais cela a volé par la fenêtre quand 2 des 3 femmes n’étaient pas Latinx. Comment raconter l’histoire depuis un lieu d’authenticité s’ils n’ont pas vécu nos expériences?

C’est pourquoi je pense que les redémarrages sont des choses délicates mais brillantes. Ils peuvent être détruits par ceux qui sont imprudents, mais ils peuvent aussi changer la donne pour les petites filles / garçons et les femmes / hommes qui ne se sont jamais vus comme le héros, le champion ou le centre d’une histoire qui n’est pas seulement basé sur la douleur; un événement malheureux qui doit être écrasé à Hollywood.

Ainsi, la prochaine fois que le dernier redémarrage est repris, pensez aux modifications qui peuvent être apportées à l’histoire originale. Et pensez à la façon dont cela peut influencer la vie de quelqu’un pour le mieux si des propriétés comme Star Wars, Marvel ou Disney font que les gens se sentent vus à une époque où nous avons tous besoin d’un peu de soin, d’amour et de représentation.

(image: Netflix)

Vous voulez plus d’histoires comme celle-ci? Devenez abonné et soutenez le site!

—La Mary Sue a une politique de commentaires stricte qui interdit, mais sans s’y limiter, les insultes personnelles envers n’importe qui, discours de haine et pêche à la traîne.

Avez-vous une astuce que nous devrions savoir? [email protected]