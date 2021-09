Le RSS a déclaré que Panchjanya n’est pas un porte-parole du RSS et que l’article reflète l’opinion de l’auteur et ne doit pas être lié à l’organisation. (Express Photo)

Le Rashtriya Swayamsewak Sangh (RSS) a pris dimanche ses distances avec un article critiquant le géant indien du logiciel Infosys publié dans Panchjanya, un magazine associé à l’organisation safran.

Sunil Ambekar, le prachaar pramukh du RSS pour toute l’Inde, a déclaré que Panchjanya n’est pas un porte-parole du RSS et que l’article reflète l’opinion de l’auteur et ne doit pas être lié à l’organisation.

Nouvelles connexes

« Non lié au RSS » : lorsque Rahul Gandhi a eu un contrôle sur la réalité de la casquette noire du gouverneur du Maharashtra Bhagat Singh Koshyari Infosys, ONGC, SAIL, SpiceJet, PNB, UCO Bank, Bank of Maharashtra actions en bref Bharti Airtel, IDBI Bank, Infosys, Bank of India, les actions du groupe Tata se concentrent sur le jour d’expiration des F&O

« En tant qu’entreprise indienne, Infosys a apporté une contribution déterminante au progrès du pays. Il peut y avoir certains problèmes avec un portail géré par Infosys, mais l’article publié par Panchjanya dans ce contexte ne reflète que l’opinion individuelle de l’auteur », a-t-il déclaré.

Dans son édition du 5 septembre, Panchjanya a une histoire de couverture de quatre pages sur Infosys ‘Saakh Aur Aghaat’ (Réputation et dommages), avec la photo de sa fondatrice Narayana Murthy sur la page de couverture.

L’article a attaqué la société basée à Bengaluru et l’a surnommée « Unchi Dukan, Phika Pakwaan » (grand cri et peu de laine). Il a également allégué qu’Infosys s’alignait sur les forces « anti-nationales » et, par conséquent, a gâché le portail de l’impôt sur le revenu du gouvernement.

L’article a attiré les critiques des partis d’opposition qui ont fustigé le magazine en qualifiant l’article d’« anti-national ».

La dirigeante de Shiv Sena, Priyanka Chaturvedi, a remis en question dimanche le “silence” d’India Inc sur la question des mois après les critiques du ministre du Commerce Piyush Goyal à l’encontre de Tata Sons. « Ensuite, ils sont venus me chercher. Et il n’y avait plus personne pour me défendre. Panchajanya, affilié à RSS, affirme qu’Infosys travaille avec des forces anti-nationales et fait partie du gang tukde tukde. D’abord l’attaque de Tatas par le ministre du Commerce et maintenant ça. Silence par les grands de l’industrie. D’accord”, a-t-elle déclaré dans un tweet.

Le Congrès les a également qualifiées d’« attaques » contre le secteur des entreprises « prisé » de l’Inde. “Après que @PiyushGoyal ait allégué que India Inc travaillait contre l’intérêt national et avait distingué Tata Sons, un journal lié à RSS dit maintenant qu’Infosys est avec des forces” anti-nationales “et un allié du gang tukde tukde. L’attaque coordonnée des Sangh contre les entreprises prisées de l’Inde est honteuse ? » a déclaré le porte-parole du Congrès Shama Mohamed sur Twitter.

Bien que l’article de Panchjanya mentionne que le magazine ne dispose d’aucune preuve solide pour le dire, il ajoute qu’Infosys a été accusé à plusieurs reprises d’aider « les naxalites, les gauchistes et les gangs tukde-tukde ». Il a également demandé si Infosys « fournira ce même type de service de mauvaise qualité à ses clients étrangers ».

Le rédacteur en chef de Panchjanya, Hitesh Shankar, a déclaré qu’Infosys est une grande entreprise et que des travaux très cruciaux lui ont été confiés par le gouvernement sur la base de sa crédibilité. “Les problèmes dans ces portails fiscaux sont d’intérêt national et ceux qui en sont responsables devraient être tenus pour responsables”, a déclaré Shankar.

(Avec entrées PTI)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.