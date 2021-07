Opinion : Jeux, gloire et or – Une équipe, une récompense

Plusieurs gouvernements d’État ont déjà annoncé des récompenses en espèces d’une valeur de crores pour les médaillés de leur sol

Par Gokul Krishnamoorthy

L’Inde a envoyé son plus grand contingent de 119 athlètes aux Jeux olympiques de Tokyo. Nous avons déjà un Silver et espérons en avoir plus.

En 2016, la nation a envoyé 117 athlètes à Rio. Ils sont revenus avec deux médailles. Le navetteur PV Sindhu a remporté l’argent et le lutteur Sakshi Malik a remporté le bronze. Les 115 autres n’ont pas remporté de médailles. Mais eux aussi ont tout donné.

Retour en 2021. Bhavani Devi est devenu le premier escrimeur indien à se qualifier pour les Jeux olympiques. Dans une publicité pour le détergent Rin avant les Jeux, elle nous a raconté son parcours. Sa mère a dû faire des sacrifices exceptionnels, allant à l’encontre des paroles d’un monde qui croyait que ses priorités étaient mauvaises. Bhavani a rendu sa mère fière en atteignant là où elle est. Lorsqu’elle a envoyé un Tweet pour s’excuser auprès de la nation après s’être retirée des Jeux de Tokyo, elle a reçu des éloges de plusieurs côtés.

Brand Rin avait lié le parcours de Bhavani à la marque avant même les Jeux. L’annonce s’est terminée en disant: “Il est temps de briller.” Même si elle n’a pas gagné de métal, elle a brillé. Grâce à Rin, certains d’entre nous la connaissent, elle et son histoire. Combien d’autres dans le contingent indien connaîtrions-nous, s’ils ne gagnent pas ?

Toujours en 2021, l’Association olympique indienne a annoncé une bourse sans précédent pour les médaillés, à commencer par Rs.75 lakh pour les médaillés d’or. La récompense pour les gagnants d’argent est de Rs.40 lakh et pour les gagnants de bronze, Rs.25 lakh chacun. Pour leurs entraîneurs, c’est Rs.12,5 lakh, Rs.10 lakh et Rs. 7,5 lakh pour l’or, l’argent et le bronze respectivement. Outre les récompenses pour les fédérations sportives et autres, il a également été recommandé que chacun des athlètes représentant l’Inde reçoive une somme princière de Rs.1 lakh.

En dehors de cela, plusieurs gouvernements d’État ont déjà annoncé des récompenses en espèces d’une valeur de plusieurs millions de dollars pour les médaillés de leur sol. Encore une fois classés par la couleur de la médaille qu’ils gagnent.

Ainsi, à partir de l’AIO seul, un gagnant d’or serait récompensé de Rs.75 lakh, tandis que Bhavani Devi remporterait Rs.1 lakh comme récompense en espèces. C’est la première fois qu’une Indienne se qualifie dans son sport lors de la plus grande fête du sport au monde. Mais cela n’a pas d’importance, c’est la médaille qui compte.

Récompense ou incitation ?

Chaque nation semble offrir des « primes » de médailles. L’Australie offrirait 15 000 $ US pour l’or et 7 000 $ pour le bronze. Singapour offrirait 737 000 $ US pour l’or et 184 000 $ à un médaillé de bronze aux Jeux olympiques (Source : CNBC). Alors peut-être qu’il y a du mérite dans un tel bonus. Mais il y a certainement du mérite à considérer l’alternative, si l’on admet que la motivation de l’olympien ne provient pas uniquement des richesses potentielles.

L’argent remis aux médaillés est-il une récompense ou un incitatif ? Lorsqu’elle est annoncée avant les Jeux, cela ressemble à un incitatif. S’il est destiné à être une incitation, nous semblons manquer un point – l’argent est-il la principale motivation d’un olympien ? Ou une place dans l’histoire du sport et la fierté nationale sont-elles la force motrice ?

L’argent est-il un sous-produit automatique du succès sur cette scène mondiale ? Si l’on se fie au nombre de gagnants dont nous pouvons nous vanter, ils sont pourchassés par les marques et occupent une place de choix sur le marché de l’endossement. Ils sont célébrés par les dirigeants de leurs États, chacun rivalisant pour surpasser les autres. Un médaillé d’or olympique n’aura pas autant besoin d’argent que les membres inconnus du contingent qui ont également joué pour gagner. Les richesses trouveront leur chemin vers les médaillés à plus d’un titre.

Il existe une école de pensée qui croit, à juste titre, que tout cet argent devrait être réinvesti dans l’amélioration des infrastructures sportives dans les petites villes, d’où semblent provenir de nombreux athlètes représentant la nation. Peut-être que les fonds aideront à en découvrir plus, et peut-être qu’ils rapporteront plus de médailles. Mais pour le bien de cette délibération, tenons-nous en au thème de la récompense des athlètes.

En tant que facteur de motivation, qu’est-ce qui fonctionne le mieux ? Des récompenses individuelles ou celles de l’équipe ? C’est un sujet très débattu en management. Mais ici, le contexte est très différent. Lorsqu’un athlète porte le drapeau national, le cœur de tous ceux qui lui prêtent allégeance palpite. Entendre son hymne national en l’honneur de l’athlète sur le podium est un moment de fierté pour toute une nation. Ce sentiment de fierté partagé devrait se manifester dans les récompenses pour les médailles.

Et si, pour chaque médaille remportée par un Indien, chaque membre du contingent recevait une récompense en espèces égale ? Les récompenses d’équipe partagées semblent être des facteurs de motivation bien plus puissants, pour ceux qui ont passé la majeure partie de leur vie à transpirer et à s’entraîner pour apporter la gloire de leur nation. La marque India peut-elle faire une déclaration aussi décisive ? Que c’est ‘Team India’ à Paris, vers 2024 ?

Un tel changement serait également conforme à l’esprit des Jeux Olympiques. Après tout, c’est le fondateur des Jeux Olympiques, le Baron Pierre de Coubertin qui a dit : « Le plus important aux Jeux Olympiques n’est pas de gagner mais de participer ; l’essentiel dans la vie n’est pas de conquérir mais de bien se battre.

(L’auteur est fondateur et conservateur, www.ClutterCutters.in et consultant indépendant en contenu.)

