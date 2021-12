Opinion: la disparition du HomePod d’origine est lente et triste

Le HomePod original a été publié par Apple en 2018 et a finalement été abandonné en mars de cette année. Maintenant, il meurt d’une mort très lente et très triste, et je commence à me demander si nous (ou Apple ?) aurions pu le tenir pour acquis depuis le début. Écoutez-moi sur celui-ci.

Rocheux depuis le début

Le lancement du HomePod a été difficile dès le départ. Il a été annoncé à la WWDC en 2017 avec un prix de 350 $ et une promesse de « réinventer la musique à la maison ».

Apple a déclaré que le haut-parleur intelligent serait disponible à l’achat plus tard dans l’année, mais cela ne s’est pas réellement produit. Au lieu de cela, Apple a retardé la sortie du HomePod au début de 2018, affirmant à l’époque qu’il lui fallait simplement « un peu plus de temps » pour préparer le haut-parleur intelligent pour son grand lancement.

Apple a finalement rendu public le HomePod le 26 janvier, disponible en gris sidéral et blanc pour 349 $. Le drame ne s’est cependant pas arrêté là. Un peu plus d’un an plus tard, en avril 2019, Apple a fait quelque chose qu’il fait très rarement : il a réduit le prix du HomePod de 50 $, lui donnant un nouveau prix de départ de 299 $ aux États-Unis et dans d’autres pays.

En avril 2020, Apple a organisé une promotion rare exclusivement pour les employés, offrant HomePod pour 149 $ dans ce qui était considéré comme une braderie à l’époque. Moins d’un an plus tard, Apple a annoncé l’arrêt du HomePod, déclarant dans un communiqué qu’il recentrait ses efforts sur le HomePod mini à 99 $.

Une mort lente et douloureuse

Mais la mort du HomePod n’a pas été immédiate. Il s’est attardé dans les Apple Stores et via l’Apple Store en ligne pendant plusieurs mois avant d’être finalement retiré une fois le stock épuisé. Désormais, les utilisateurs du HomePod d’origine vivent dans une sorte de vide, en utilisant un haut-parleur autrefois vendu 349 $ et alimenté par un processeur qui a été utilisé pour la première fois dans l’iPhone 6 à partir de 2014.

La qualité sonore du HomePod est toujours excellente aujourd’hui, mais ce processeur A8 à l’intérieur montre son âge en ce qui concerne des choses comme les demandes Siri, le contrôle HomeKit et la lecture AirPlay avec plusieurs haut-parleurs.

De plus, au cours des derniers mois, nous avons vu un nombre croissant de rapports d’unités HomePod défaillant complètement, avec un son dit « d’éclatement » désormais tristement célèbre parmi les utilisateurs. Si votre HomePod commence à faire des bruits secs, il est probable qu’il est sur le point de mordre la poussière.

Et si (ou quand) votre HomePod d’origine meurt, il n’y a pas d’option de remplacement claire. Vous pourriez penser que vous pouvez vous tourner vers eBay et trouver un HomePod chez un revendeur à un prix raisonnable. Nan. Pour un HomePod neuf (et parfois même d’occasion) sur eBay, vous envisagez un prix approximatif de 500 $.

Sonos propose des options de haut-parleurs intelligents convaincantes, mais elles sont différentes du HomePod d’origine et manquent de fonctionnalités clés telles que l’intégration approfondie de l’Apple TV. Le HomePod mini est une excellente option pour les fans d’Apple, mais il ne se compare tout simplement pas au HomePod d’origine en termes de qualité sonore.

L’avenir de HomePod

Quel avenir pour le HomePod ? Bloomberg a signalé qu’Apple travaillait sur d’autres facteurs de forme HomePod, notamment un boîtier TV connecté avec un haut-parleur HomePod intégré et une caméra FaceTime.

Apple envisagerait également un haut-parleur intelligent avec écran tactile, similaire aux produits concurrents d’Amazon. Aucun de ces produits ne ressemble à un successeur du HomePod original et de sa qualité sonore qui remplit la pièce.

Trois ans plus tard, je commence à me demander si nous aurions pu tenir le HomePod original pour acquis. C’était un produit de niche, bien sûr, mais maintenant qu’il n’y a pas de remplacement clair sur le marché, il est clair qu’il a très bien servi un cas d’utilisation spécifique.

Dans un monde idéal, un nouveau HomePod est en route, similaire au modèle d’origine, mais avec un prix de 249 $, un processeur plus rapide à l’intérieur et une meilleure fiabilité. Reste à voir si cela sera le cas ou non.

