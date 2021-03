Opinion: la FIFA et l’UEFA sont responsables de la blessure de Robert Lewandowski

Permettez-moi de commencer en déclarant une évidence: les rencontres internationales ont toujours fait partie du calendrier du football.

Ce n’est pas contesté ici. Cependant, l’insistance de la FIFA et de l’UEFA sur un calendrier surchargé pendant la saison sans doute la plus encombrée pour la plupart des clubs depuis des années a des effets néfastes non seulement sur les clubs, mais aussi sur les joueurs.

Les discussions sur l’arrêt des pauses internationales sont denses. Les matchs de qualification ont toujours fait partie du programme depuis des temps immémoriaux. Cependant, il n’y avait aucun besoin pratique de fourrer dans cette dernière semaine folle pour Catarrhe 2022. La mise en euros en juin poussait déjà le bateau à sortir. – Rick Triplesieger Joshua (@fussballchef) 30 mars 2021

Trois matchs en sept jours, ce n’est facile pour personne à ce stade de la saison.

Le Bayern Munich a remporté la Ligue des champions le 23 août 2020. La saison de Bundesliga a commencé quelques semaines après celle de septembre 2020. Les Bavarois n’ont pas eu beaucoup de pause réelle et en tenant compte des restrictions à travers le monde en raison de la pandémie mondiale, cela soulève de sérieuses questions quant à la raison pour laquelle cela est nécessaire.

Maintenant, est-ce une réaction instinctive au fait que le Bayern perd sans doute le meilleur joueur du monde pendant une période prolongée au cours d’une période extrêmement critique pour ses compétitions nationales et internationales? Oui. Mais j’aimerais penser que c’est une critique valable de ce qui est clairement un système défectueux. Et je ne suis pas le premier – et je ne serai pas le dernier – à affirmer que les pauses internationales sont trop lourdes pendant la saison des clubs. Pourtant, en regardant le futur calendrier des qualifications de la FIFA, en septembre, les équipes internationales passeront à nouveau trois jours de match en environ une semaine – et cela après le tournoi EURO 2020 qui devrait toujours se jouer cet été.

Au lieu d’ajuster le calendrier pour ne pas surcharger les joueurs et les clubs, la FIFA et l’UEFA sont restées fidèles à leurs armes au milieu de la saison la plus compacte de la mémoire – et semblent se contenter de leur pure cupidité et de leur grave négligence en matière de sécurité des joueurs. Pendant tout ce temps, les équipes et les joueurs en paient le prix – le Bayern Munich étant simplement le dernier exemple.

Maintenant, le Bayern doit vivre avec le fait que ces matchs inutilement programmés leur ont coûté le meilleur joueur du monde. Hansi Flick doit maintenant affronter le PSG à deux reprises et le RB Leipzig sans l’homme qui représente 45% de la production de buts du Bayern. Lewandowski doit vivre avec le fait que sa meilleure chance de surpasser le record autrefois intouchable de Gerd Müller aurait très bien pu être ruinée en raison de son obligation de représenter son pays. Je ne doute pas qu’ils en fâchent tous. Je sais que nous le sommes. Cette saison est devenue beaucoup plus difficile à cause de matchs qui n’auraient tout simplement jamais dû se produire.