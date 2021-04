Opinion: La nuit où le football européen est mort

Le monde du football européen est en deuil.

La scène telle que nous la connaissons est sous assistance respiratoire, menacée par la cupidité insatiable de 12 clubs connus en Angleterre, en Espagne et en Italie. Personne n’a mieux représenté l’Europe, et une grande partie du dédain du monde, que le grand anglais et Manchester United Gary Neville, qui a complètement détruit la notion d’une telle ligue, allant même jusqu’à s’en prendre à son propre club. Le commentateur anglais Ian Darke partage également le dégoût.

La pas-si-Super League! Le ring d’élite se clôturant. Les riches deviennent plus riches, les ligues nationales se dévalorisent et nous nous ennuyons à regarder les mêmes clubs de glamour présumés jouer les uns contre les autres. Insulte cynique et gourmand aux fans. – Ian Darke (@IanDarke) 18 avril 2021

Neville n’était pas le seul à montrer un dédain dégoûtant. Toutes les grandes associations de football d’Europe ont publiquement désavoué la potentielle Super League, qui organise une bataille judiciaire sur l’avenir du football européen. Avec un précédent déjà établi des années auparavant (l’ancien rédacteur en chef de BFW John Dillon a écrit à ce sujet ici), la bataille judiciaire a peut-être déjà été décidée avant même qu’elle n’atteigne une audience. Cela n’a cependant pas empêché la ligne extrêmement dure de l’UEFA, de la FIFA et des différentes fédérations européennes.

Dans une déclaration conjointe de l’UEFA, de la FA anglaise et d’autres, tous les clubs de la nouvelle super ligue proposée ne pourront pas participer à des tournois nationaux, européens ou mondiaux. Les joueurs peuvent également ne pas pouvoir jouer pour leurs équipes nationales. Incroyable pic.twitter.com/aLcmwyj9Ff – DaveOCKOP (@DaveOCKOP) 18 avril 2021

Alors maintenant, tout ce que nous avons, c’est un nuage sombre qui plane sur le reste de la Ligue des champions de cette saison. Cela ne veut pas dire que l’itération actuelle de la Ligue des champions était tout sauf une prise d’argent, le Manchester City contre le Paris Saint-Germain étant surnommé «Oil Classico». Mais cette Super League européenne n’est rien de plus qu’une abomination portée par une pure cupidité pure et simple. Ici, maintenant, comment les «Big 6» devraient-ils être assez privilégiés pour créer leur propre ligue. La compétition de la Ligue des champions et de la Premier League est-elle si triste? La notion d’événement comme la victoire épique du titre de Leicester City à 5000 contre 1 en 2015 est-elle décourageante? Quelle ligue est vraiment enthousiasmée par la «compétition» lorsqu’elle dessine dans les équipes de Premier League actuelles de 6e, 7e et 9e places pour une prétendue ligue «Super»?

Mais avec les rumeurs selon lesquelles les clubs «Big 6» quittent l’Association des clubs européens, les rêves de la Ligue des champions mardi et mercredi soir sont sûrement morts. Tout cela grâce à la cupidité. Pour aggraver encore les choses, alors que le FC Bayern Munich a dit non à la Super League et est resté du côté de l’UEFA, le RB Leipzig est sur le point de rejoindre la Super League en tant que l’une des «trois équipes inconnues». Lequel, avouons-le: le RB Leipzig est le club plastique de la Bundesliga, il est donc normal qu’ils fassent également cette erreur.

Les clubs fondateurs de #SuperLeague vont recevoir 3,5 milliards d’euros pour leurs “ plans d’investissement dans les infrastructures et pour compenser l’impact de la pandémie COVID ”. Rien n’a encore été fait / annoncé concernant le FC Bayern, le RB Leipzig et Porto rejoignant également la SuperLeague – cela sera décidé “ bientôt ”. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 19 avril 2021

Le football européen pleure. Nous pleurons pour cela. La Super League signifie la fin de la Ligue nationale telle que nous la connaissons. Quelle ligue nationale est complète sans certains des clubs les plus historiques comme Manchester United et Barcelone? Qu’est-ce que la Liga sans El Clásico ou la Premier League sans le Manchester Derby? Le commentateur réputé de la Bundesliga et la voix de FIFA 21, Derek Rae, a exprimé le sentiment de perdre le cœur et l’âme du football d’une manière que très peu d’entre nous pourraient.

Peut-être un peu désaccordé avec ce que pensent les plus jeunes fans, je ne sais pas. J’ai toujours apprécié les soirées de la Ligue des champions parce qu’elles ressemblent à un billet pour le théâtre. Le théâtre était un régal, pas un événement chaque semaine. Les ligues nationales sont la véritable essence de la culture ⚽️ d’un pays. – Derek Rae (@RaeComm) 18 avril 2021

Ce n’est pas une prochaine étape évolutive de la Ligue des champions. Je l’ai déjà dit et je le répète: l’infection qui a balayé le football européen est la cupidité. On préfigure une Super League européenne depuis des années. Les signes sont là: des oligarques appartenant à l’État qui achètent des équipes, une inflation ridicule des prix de transfert, les mêmes trois ou quatre équipes remportant la Ligue des champions.

Le Bayern Munich n’est pas innocent là-dedans, même si je dirais qu’ils ne sont pas non plus à blâmer. Au lieu de prendre les mesures appropriées pour résoudre le problème, il a été autorisé à s’infecter et à devenir une infection gonflée qui s’est transformée en cette Super League. Mais bon, au moins la Super League européenne ne cache pas leur intention avec leur nouvelle chanson hymne.