Opinion la plus impopulaire d’Halloweentown : le 4e film est le meilleur

Bien que la principale dame d’Halloweentown puisse être différente, il y a beaucoup de rappels aux trois premiers films à apprécier. Pour commencer, le film fait pour la télévision comprenait plusieurs personnages de retour, dont Grandma Aggie (Debbie Reynolds), Gwen (Judith Hoag) et Dylan (Joey Zimmerman). Lucas Grabeel a également repris son rôle de Ethan dalloway, qui était l’un des seuls points forts de Halloweentown High.

Pourtant, ce sont les changements qui font de ce film un film remarquable. Compagnon sorcière Scarlett (Kristy Wu), qui avait un flair pour les demi-dos et les imprimés d’animaux, s’est avéré être l’antagoniste millénaire parfait pour Marnie. En parlant de la mode du milieu des années 2000, le look Return to Halloweentown de Marnie – comprenant des chemises superposées, des écharpes colorées et une partie latérale – reflétait avec précision l’heure.

L’esthétique de l’université était un bon changement de rythme par rapport à Halloweentown que nous avions appris à connaître. Les effets spéciaux mis à jour – cri au château CGI et sorts sympas – et l’histoire créative du voyage dans le temps n’ont certainement pas nui au film non plus.