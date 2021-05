Opinion: La Super League est partie, mais les fans ont-ils vraiment gagné?

Cela ne fait que sept jours que l’un des événements les plus monumentaux de l’histoire du football mondial a eu lieu: l’effondrement de la Super League européenne (ESL). Dans une série d’événements qui ont montré aux soi-disant “ clubs d’élite ” (moins le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain) et leurs propriétaires milliardaires et investisseurs majoritaires leur place sur la scène mondiale du football, les fans ont obtenu ce qu’ils voulaient: après face à un énorme contrecoup, la proposition s’est effondrée avant qu’elle ne puisse prendre de l’ampleur.

Certes, c’était une énorme gifle pour Florentino Perez and Co., qui voulait s’éloigner davantage des petits clubs grâce à de meilleures offres télévisées, de plus gros sponsors et des jeux plus médiatisés sous le prétexte de «sauver le football» (personne n’est tombé pour ça). Cependant, maintenant que les nuages ​​se sont dissipés, pensons-nous que les fans sont les vrais gagnants? Est-ce la «victoire du football mondial» que beaucoup annoncent?

Nouvelles réformes de l’UCL

L’UEFA, qui était sans aucun doute soulagée après la débâcle de l’ESL, a annoncé d’importantes réformes et modifications du format de la Ligue des champions actuellement en cours. Les changements proposés devraient entrer en vigueur à partir de la saison 2024/2025, et je dois dire que j’ai été choqué après les avoir passés en revue.

Premièrement, la phase de groupes 8×4 devrait être abolie. Nous aurons plutôt une seule ligue composée des 36 clubs en compétition. En conséquence, toutes les équipes participantes joueront 4 (!!!!) parties de plus que dans le format actuel. Chaque club devrait affronter 10 autres clubs une fois (moitié à domicile, moitié à l’extérieur), après quoi les 8 meilleurs clubs de la “ ligue ” se qualifient pour les quarts de finale, tandis que les autres sont sélectionnés à partir d’un tirage au sort des séries éliminatoires (yaaay, plus de matchs! ) entre les équipes classées de la 9e à la 24e.

Et il y a plus. Sur les quatre équipes supplémentaires de la “ ligue des 36 ”, une serait la 3e équipe classée au 5e rang de la ligue européenne, une serait championne nationale en dehors de celles déjà qualifiées et deux seraient des clubs avec le coefficient de club de l’UEFA le plus élevé à l’extérieur. celui des quatre premiers de l’une des quatre meilleures ligues d’Europe. Donc plus de matchs, un calendrier encore plus encombré et moins de chances que les ménés progressent vers les huitièmes de finale. Mais devinez quoi? Ils gagnent plus d’argent, donc cela n’a pas d’importance pour eux.

Attendez-vous à voir Ceferin et co. beaucoup plus heureux à partir de 2024.Photo de FABRICE COFFRINI / . via .

On peut s’attendre à ce qu’au moins 90% des clubs qui atteignent les huitièmes de finale soient grands, riches et en possession des meilleures équipes. C’est ainsi que ces réformes ont été conçues. Donc toutes ces histoires à propos de «mieux pour les petits clubs» ou de «combler le fossé entre l’élite et la moins élite» ne sont que cela – des histoires. Mais alors, vous pourriez dire – “les fans obtiennent plus de jeux, alors ne devrait-il pas être mieux pour eux?”

Ma réponse à cela est: NOPE, ce n’est certainement pas mieux pour les fans. Pas à moins que vous n’ayez une somme d’argent à dépenser chaque année pour regarder les matchs de votre club.

Tarification exorbitante

Il est de notoriété publique que les prix des billets de football augmentent chaque année. Que ce soit en Premier League ou à l’UCL. Les fans de Bundesliga ne sont pas habitués à des prix de billets aussi ridiculement élevés. Vous pouvez regarder tous les matchs à domicile du Bayern à l’Allianz pour seulement 150 € (abonnement!), Tandis que les abonnements en Premier League coûtent plus du double, même pour des clubs comme Burnley et West Brom.

Les prix des billets à l’UCL ont augmenté chaque année, et de nombreux fans du Bayern pourraient se rappeler le tristement célèbre “ anderlecht fleecing ” qui a vu le club belge facturer 100 € pour chaque billet. L’UEFA a dû intervenir et prendre des mesures après toutes les protestations et plaintes des fans, mais cela n’a pas été un incident autonome. L’UEFA a introduit un plafond de prix pour les matchs à l’extérieur en 2019 pour atténuer le problème.

Les fans du Bayern protestent contre le prix des billets de l’UEFA lors du match Ro16 Chelsea, 2020Photo de Stephanie Meek – CameraSport via .

De nombreux clubs facturent des tarifs élevés pour les matchs de l’UCL, notamment parce que l’UEFA obtient également une part importante des recettes. Avec les prix des billets à la hausse saison après saison, il devient extrêmement difficile pour le fan moyen de suivre les prix et de payer pour les matchs. Les matchs de l’UCL et de l’UEL commencent lentement mais sûrement à restreindre les divertissements de football pour les personnes les mieux nanties financièrement. Et pour les fans qui aiment regarder les matchs dans le confort de leur maison, les choses ne vont pas beaucoup mieux.

Les programmes télévisés comme Sky Sports et BT Sport coûtent également un peu cher ces jours-ci. Le football de la Ligue des champions et de la Ligue Europa en particulier coûte plus cher sur les plateformes de télévision et de streaming. Oui, ils sont encore largement abordables, mais lorsque vous avez des monopoles, comme ESPN / CB Sports aux États-Unis, Sky Sports en Allemagne, etc., les prix peuvent être contrôlés et les plateformes peuvent gagner beaucoup plus d’argent.

Quel que soit le mode d’audience du match, l’UEFA récoltera beaucoup de moolah. Une nouvelle victoire pour l’UEFA aux dépens des supporters.

Les «clubs d’élite» ont-ils vraiment perdu quelque chose?

Florentino Perez, instigateur en chef de l’ESL et Aleksander Ceferin.Photo par Alexander Hassenstein / .

L’UEFA a exprimé sa déception et son dégoût envers les propriétaires et la direction de certains poids lourds européens qui sont des «serpents» et a planifié la création d’une Super League derrière leur dos. Malgré tout cela, aucun desdits clubs n’a été sanctionné ou puni de quelque manière que ce soit. Pour autant que nous sachions, cela pourrait bien être une victoire pour «l’élite européenne».

Il n’est pas rare que les clubs utilisent des tactiques de négociation dures pour forcer leurs revendications et obtenir leurs souhaits exaucés, et cela aurait pu être un autre cas. Avec les clubs voulant une plus grande part du salaire, cela aurait pu être le grand geste qui ferait la une des journaux qui ferait sortir plus d’argent de l’UEFA. Cela signifierait que les clubs ont profité du fiasco et pourraient à nouveau faire pression pour quelque chose comme ça. Ce n’est peut-être pas la fin.

Alors oui, ces clubs n’ont rien perdu d’autre que du respect, quelque chose qui n’a censément aucune valeur pour les investisseurs et les oligarques derrière ces clubs. Après tout, le respect ne vous rapporte pas d’argent, et l’argent est tout ce qui compte, n’est-ce pas?

Le romantisme du football menacé

Pour beaucoup, le football n’est pas qu’un sport. Outre son énorme importance culturelle et historique, de nombreux fans de football du monde entier sont émotionnellement attachés à leur club et au sport en général. L’euphorie, la passion, l’excitation et l’amour pour leur club (beaucoup de fans ayant un attachement de génération en génération) sont ce qui les anime.

J’ai eu le plaisir de connaître de tels romantiques – certains de mes amis de l’époque, des collègues de BFW comme Marcus et Samrin et même moi-même (mais pas dans la même mesure). Nous aimons tous le sport avec une passion qui ne peut être exprimée en mots. Le beau sport et l’adrénaline qui y est associée, les ultras et leurs bannières créatives, les atmosphères bruyantes du stade et les terrains glorieux ne sont que quelques-unes des choses qui nous permettent de continuer.

Un rassemblement de fans typique des Rangers.Photo de Craig Williamson / SNS Group via .

Avec la commercialisation croissante du sport, les évasions du fair-play financier et le contrôle croissant entre les mains des milliardaires, le football n’est plus ce qu’il était il y a deux à trois décennies. Des choses aussi triviales que les matchs de championnat le lundi aux changements en gros de compétitions comme la Ligue des champions, l’opinion et les choix des fans devraient avoir plus d’importance. Leur avis devrait avoir plus d’importance.

Certes, les changements sont inévitables avec le passage du temps et l’évolution constante de l’économie et de la politique mondiales, mais une chose est sûre: le football est pour les fans, et les fans sont la vie du football. Emmenez les fans, leur mot à dire et leur expérience et le football meurt.