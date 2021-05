Opinion: Laissez l’iPod touch reposer en paix – ou mettez-le à niveau maintenant

Vous vous souvenez du bon vieux temps où l’iPod touch était l’appareil de prédilection lorsque vous n’aviez ni iPhone ni iPad? Malheureusement, ces jours sont lentement derrière nous. Apple ne fait plus la promotion d’iPod et il est temps de laisser cet appareil reposer en paix aux côtés de tous les autres iPod – ou de le mettre à niveau.

En fait, l’iPod touch a été tellement oublié par Apple et ses utilisateurs que vous devez vraiment le rechercher sur Google pour savoir que la société vend toujours l’iPod touch de septième génération 2019 en six couleurs et jusqu’à 256 Go de stockage.

Apple a vanté que l’iPod touch actuel est tout au sujet du «plaisir à pleine vitesse». La société a même promu l’iPod touch en tant qu’appareil de jeu avant de lancer son service Apple Arcade. Désormais, avec plus de 180 jeux sur sa plateforme d’abonnement aux jeux, et trois ans plus tard, l’iPod touch se sent perdu dans le temps.

Il exécute la puce A10 Fusion, trouvée dans l’iPhone 7. Bien qu’il soit deux fois plus rapide que son modèle précédent et offre des performances graphiques trois fois meilleures, avec seulement un écran Retina de 4 pouces, l’iPod touch semble trop petit. Il dispose d’une caméra 8MP capable d’enregistrer des vidéos en HD 1080p et d’une caméra FaceTime HD avec une résolution de 1,2MP.

Avec une caméra et une taille d’affichage obsolètes, et une puce presque obsolète, Apple essaiera-t-il de raviver la gloire de l’iPod dans une huitième génération?

Quel est l’intérêt d’avoir un iPod touch en 2021

L’iPod touch est relativement abordable. Il en coûte 199 $ avec 32 Go de stockage. Cela pourrait être l’appareil idéal pour que les enfants jouent à des jeux, écoutent de la musique et se connectent avec leurs amis à l’aide d’iMessage et de FaceTime. Comme il a une finition en aluminium mat, il est plutôt durable, ce qui lui confère un avantage clé par rapport à certains modèles d’iPhone plus anciens.

Avec le partage familial configuré, l’enfant peut également bénéficier d’iCloud, en demandant à un adulte d’approuver les paiements dans l’application, et il peut toujours être trouvé avec la fonction Find My. Pour un adulte ou une personne âgée, l’iPod touch se sentira trop petit pour lire ou jouer à des jeux. Les haut-parleurs iPod touch laissent également beaucoup à désirer.

Si nous comparons l’iPod touch avec une console de jeu, revenons à 2019. Au moment du lancement de l’iPod touch de septième génération, Nintendo était encore à quelques mois de l’introduction de la Nintendo Switch Lite à 199 $ pratiquement créée pour les enfants. Il a un design plus résistant, des contrôleurs inaccessibles et un accès aux jeux Nintendo classiques. Son écran plus grand par rapport à l’iPod touch est également important à noter.

Lorsque la société japonaise a présenté une version moins chère de sa console Nintendo Switch à succès, l’iPod touch a également perdu son avantage «appareil de jeu». En 2021, c’est bien plus perceptible. Voici ce que mon collègue Jeff Benjamin avait à dire à propos de l’iPod en 2020:

«Comment l’iPod touch de 7e génération fonctionne-t-il en tant que machine de jeu vidéo portable? J’ai trouvé que cela fonctionne assez bien si vous considérez quelques mises en garde potentielles. L’inconvénient le plus évident est la taille de l’écran. Alors que de nombreux jeux fonctionnent bien sur l’écran de 4 pouces de l’iPod touch, certains jeux, comme le coureur à la troisième personne Hot Lava, sont difficiles à jouer sur un si petit écran. «Pour les adultes, cela peut être particulièrement vrai, car de plus grandes mains peuvent facilement masquer l’affichage, qui sert également de contrôleur principal pour les jeux sur la plate-forme. L’utilisation d’un contrôleur Bluetooth externe aide – iOS 13 ajoute la prise en charge des contrôleurs PlayStation Dual Shock 4 et Microsoft Xbox One – mais une telle configuration n’est pas exactement idéale pour un appareil avec un écran de 4 pouces. “

Que pourrait faire Apple à propos de l’iPod touch?

Apple a des sorties bidirectionnelles avec l’iPod touch: il peut le mettre à niveau avec de meilleurs appareils photo, un écran plus grand et un processeur plus rapide avec l’A12 Bionic ou supérieur. Ou l’entreprise peut dire au revoir à l’iPod une fois pour toutes.

À l’approche de la WWDC 2021, cela pourrait être le moment idéal pour Apple d’annoncer l’une des deux choses: la ligne iPod disparaît pour de bon ou lui donne une mise à niveau bien méritée. iOS 15, par exemple, cessera probablement de prendre en charge l’iPhone 6s. Dans cet esprit, l’iPod touch et le processeur A10 Fusion pourraient être pris en charge pendant un an de plus, donnant aux nouveaux acheteurs de l’iPod une seule mise à jour logicielle majeure.

Emballer

Comme en 2021, il n’y a presque aucune raison d’acheter cet iPod. Pour beaucoup de gens, c’est un meilleur investissement de dépenser 100 $ de plus et d’acheter le modèle de base-iPad. Avec un écran plus grand, un meilleur processeur et des appareils photo améliorés, il profite de l’Apple Pencil ainsi que du Smart Keyboard, parfait pour l’école à la maison. L’iPad a l’avantage de jouer à des jeux, de regarder du contenu vidéo et de faire ses devoirs.

