Opinion: l’Allemagne, malgré les résultats récents, ira bien après le départ de Joachim Löw après l’Euro 2020

in

Imaginez cette programmation dans votre esprit (de droite à gauche) :

Manuel Neuer

Christian Günter – Mats Hummels – Antonio Rüdiger – Marcel Halstenberg

Joshua Kimmich – Léon Goretzka

Leroy Sané – Thomas Müller – Serge Gnabry

Kévin Volland

Maintenant, imaginez cette gamme :

Marc André Ter-Stegen

Lukas Klostermann – Jerome Boateng/Marcel Halstenberg – Niklas Süle – Robin Gosens

Ilkay Gündogan – Toni Kroos

Florian Wirtz – Kai Havertz – Jamal Musiala

Timo Werner

Ces deux formations fantastiques ! Je peux créer un troisième alignement en collant tout le côté U-21 ici; seul le nom de Florian Wirtz serait mentionné deux fois, j’ai laissé de côté des joueurs du calibre de Jonas Hofmann, Lars Stindl, Marco Reus, Ridle Baku (qui était dans l’équipe U-21) entre autres. Oui, certains de ces joueurs vieillissent ; oui, certains d’entre eux ne reçoivent plus de commandes nationales. Mais, mon Dieu, l’Allemagne regorge de talents offensifs et a des talents défensifs prometteurs dans l’équipe U-21.

Joshua Kimmich détient une clé pour l’avenir de l’équipe nationale allemande.Photo par Alex Gottschalk/DeFodi Images via .

Ce qui manque actuellement à l’Allemagne, c’est une philosophie cohérente ; Joachim Löw insiste sur trois à l’arrière et la cohésion dans le côté fait défaut car la pluralité des titulaires de son côté (au moins quatre si tous les joueurs sont en forme) viendra du Bayern. Traditionnellement, l’équipe nationale joue dans au moins une formation similaire au Bayern (en 2010, l’Allemagne a joué un jeu de contre-attaque mais est restée fidèle à la formation du Bayern par exemple).

Cette équipe est absolument débordante de talent. Une philosophie de jeu cohérente, la bonne utilisation de joueurs expérimentés et la bonne quantité de rotation pour les joueurs avec de longues saisons derrière eux sont tous nécessaires pour gagner un tournoi. Les positions des joueurs peuvent être modifiées (Philipp Lahm en 2014 et Kimmich peut-être cette année) mais la formation ne devrait pas changer.

Hansi Flick, une personne qui s’en tient au plan de match quoi qu’il arrive (le Bayern n’a jamais trop peaufiné pour personne sous lui ; la ligne haute, censée être détruite lors d’une finale de la Ligue des champions avec Neymar et Kylian Mbappe à peu près survécu et a remporté le tournoi pour le Bayern) est le genre de cohérence dont cette équipe a besoin.

Je doute fort que l’Allemagne s’en tire bien cette fois. Je doute fort que Joachim Löw ait la moindre idée de sa meilleure équipe. Müller ne peut pas tout faire tout seul ; Neuer ne peut pas tout faire tout seul ; Kimmich ne peut pas tout faire tout seul.

Cependant, si Löw trouve le bon équilibre d’une manière ou d’une autre dans les phases de groupes et prend au moins la troisième place, l’Allemagne pourrait se qualifier pour le tour suivant et démarrer à partir de là. Sinon, cela pourrait être un autre creux dans le pedigree international de l’Allemagne.

Le moral était bas avant 2002; il y avait des doutes avant 2006 – dans ces tournois (les deux Coupes du monde bien sûr), l’Allemagne s’est bien comportée malgré des performances médiocres à l’Euro 2000 et à l’Euro 2002. Le moral est également très bas pour ce tournoi, avec la seule victoire notable de mémoire récente sur la Lettonie.

Peut-être qu’il y aura un miracle et que l’Allemagne progressera loin car elle est une “équipe de tournoi”. Peut-être qu’ils sortiront de la phase de groupes et finiront derniers de leur groupe. Cela ne change rien au fait que la Coupe du monde est l’année prochaine et peu de choses changeront en termes de pool de joueurs parmi lesquels l’Allemagne devra sélectionner ; en fait, avec les joueurs U-21 entrant en lice, le pool ne fera que s’agrandir.

Quoi qu’il arrive ce tournoi, l’Allemagne sera d’accord pendant des années pour être dirigée par un manager qui sait ce qu’il fait et qui apprécie ses joueurs. Après tout, le problème de l’Allemagne n’est pas un manque de talent (même si, défensivement et en attaque, quelques options supplémentaires seraient utiles) ; c’est le manque de bonne gestion d’un manager qui aurait dû être licencié il y a trois ans après une performance désastreuse en Russie et qui a choisi de faire des boucs émissaires des joueurs qui n’ont jamais été responsables de ce qui s’est passé.

Jusqu’où pensez-vous que l’Allemagne progressera dans l’Euro 2020 ? Faites-nous part de vos réflexions ci-dessous et, comme toujours, merci d’avoir lu !