Opinion: le Bayern Munich a été excellent sous Nagelsmann jusqu’à présent

Le Bayern Munich est actuellement l’une des meilleures équipes au monde et joue un très bon football. Certains pourraient dire que cela pourrait être attribué à une Bundesliga plus faible, tandis que d’autres pourraient pointer du doigt une moindre congestion des matchs. Bien que ces deux choses puissent être vraies et avoir joué un rôle, la principale raison pour laquelle le Bayern est si bon cette saison est son nouvel entraîneur, Julian Nagelsmann.

Statistiquement, le Bayern n’a jamais été aussi bon en Bundesliga auparavant, du moins en termes de buts marqués et de différence de buts. Le Bayern a marqué un énorme 56 (!!!) buts à Hinrunde, ce qui est également un record de tous les temps en Bundesliga. Ils n’ont encaissé que 16 buts, ce qui les place à égalité au plus bas avec le SC Freiburg. La différence de buts de 40 est également un record de tous les temps pour Hinrunde.

En Ligue des champions, le Bayern a déferlé sur toutes les oppositions. Les Bavarois ont marqué 22 buts contre leurs adversaires en seulement 6 matchs, soit près de 4 buts par match (le plus élevé de cette campagne). Ils ont également concédé le moins de buts (seulement 3) et ont ainsi la différence de buts la plus élevée (19). Oui, le Bayern n’avait pas d’adversaires particulièrement forts, mais il n’y a pas eu un seul match où l’équipe a montré toute sa force ou activé le turbo. La troisième vitesse était suffisante pour leur permettre de traverser chaque match confortablement.

Lewandowski et co. ont été impeccables en phase de groupes de l’UCL. Photo de Pedro Salado/Quality Sport Images/.

Il y a cependant un résultat qui se démarque, et c’est l’éléphant évident dans la salle – la défaite 5-0 contre Gladbach dans le DFB Pokal. Franchement, la sortie de la coupe était embarrassante, et le match n’aurait pas pu arriver à un pire moment – Nagelsmann venait de tomber avec Covid, et l’équipe devait obtenir un résultat sans l’entraîneur sur la touche. Ajoutez à cela la fatigue, une journée de repos terrible pour tous les joueurs (malgré la belle composition), Gladbach étant super clinique en attaque (converti environ 40% de leurs tirs) et Sommer ayant un autre jeu en mode prime-Neuer, et vous obtenir un bain de sang 5-0.

Je ne justifie pas la perte. C’était terrible, mais parfois, lorsque votre club gagne autant de matchs si confortablement, vous pouvez excuser les joueurs s’ils s’absentent lors d’un match occasionnel (tant qu’il ne s’agit pas d’un match à élimination directe de l’UCL). Après tout, le Bayern de Hansi Flick a perdu contre Holstein Kiel au Pokal au même tour la saison dernière. Ce serait vraiment injuste pour Nagelsmann si nous laissions cette défaite ternir son palmarès stellaire jusqu’à présent.

Les Bavarois sont en passe de marquer un record de 112 buts en Bundesliga si cette forme se poursuit à travers le Rückrunde. La défense est également en passe d’encaisser 12 buts de moins que la saison dernière en Bundesliga. Des joueurs comme Sané, Davies, Lucas, Musiala et Süle ont élevé leur jeu sous le nouvel entraîneur. Le Bayern reste inégalé en Ligue des champions.

Ce trio a été le feu droit cette saison.Photo de Christina Pahnke – sampics/Corbis via .

Les signes semblent très prometteurs. Il n’y a aucune raison de paniquer ou de gémir, et nous ne devrions pas laisser la nostalgie obscurcir nos jugements. Il y a une raison pour laquelle le conseil a amené Nagelsmann ici. C’est l’un des meilleurs jeunes entraîneurs au monde et nous devons lui donner une bonne chance. Une chance de faire ses preuves.

Nous pouvons nous diriger vers la salle de guerre ou appuyer sur le bouton de panique si nous avons perdu le titre BuLi ou si nous avons été éliminés de l’UCL de manière embarrassante, mais jusque-là, asseyez-vous et profitez du Nagelsball. C’est vraiment amusant à regarder.