Opinion: le Bayern Munich devrait tenir bon pendant ce mercato

Nous avons tous vu les rumeurs et lu les rapports.

Le Bayern Munich a été lié à pas mal de joueurs au cours des dernières semaines, mais ajouter quelqu’un à ce stade compliquerait un peu plus les choses.

Les Bavarois ont une attaque profonde et ferme qui produit des buts à un rythme fou, tandis que le corps défensif a également une grande profondeur et une polyvalence folle.

Ces zones de l’équipe sont incroyablement bien configurées pour réussir dans la seconde moitié de la saison. Si vous deviez identifier un domaine de la liste qui pourrait réellement améliorer ses performances dès la première mi-temps, vous devriez regarder directement le milieu de terrain – qui, soit dit en passant, a deux des meilleurs joueurs centraux à cette position dans le monde ne joue même pas encore à leur plus haut niveau.

Le Hinrunde de Joshua Kimmich a été défait par COVID-19, tandis que Leon Goretzka a apparemment combattu une blessure lancinante après l’autre. De plus, Marcel Sabitzer ne s’est même pas encore installé ni n’avait l’air à l’aise en Bavière. Avec Corentin Tolisso, Jamal Musiala et Marc Roca s’avérant également au moins capables au milieu de terrain central lorsqu’ils sont appelés, le plafond pour ce groupe est extrêmement élevé.

Il n’y a pas un seul domaine de cette équipe qui a grand besoin d’être renforcé.

Maintenant… certaines personnes peuvent désigner l’arrière droit comme un endroit qui pourrait nécessiter une refonte, mais ce ne sera pas nécessaire – même si Sergino Dest devient disponible pour un prix de sous-sol avantageux.

Benjamin Pavard a été bon ces derniers temps et le Croate Josip Stanisic, actuellement blessé, a montré qu’il pouvait également être efficace. L’atout, cependant, est Niklas Süle.

Étant donné que la formation hybride de Julian Nagelsmann repose sur l’arrière droit pour fonctionner souvent comme un autre défenseur central, Süle est parfaitement configuré pour occuper le poste avec succès chaque fois qu’il est appelé.

D’un point de vue interne, quoi qu’il arrive avec les joueurs éligibles au marché du Bayern Munich (1,5 an ou moins restant sur leurs contrats), est probablement hors du contrôle du club. Le Bayern Munich n’a montré aucune volonté de vendre un élément de profondeur à part Michael Cuisance, et les situations respectives de joueurs comme Süle, Kingsley Coman, Serge Gnabry, etc., n’auront pas de résolution « rester ou partir » d’ici la fin janvier. lorsque cette fenêtre se termine.

Dans cet esprit, il n’y a pas de meilleure raison de croire que cette liste actuelle peut faire le travail au niveau national et en Europe. Malgré la présence d’une poignée d’équipes puissantes, le Bayern Munich pourrait être le mieux équipé pour faire face aux rigueurs des six prochains mois.