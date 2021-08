Opinion: le Bayern Munich devrait vendre Kingsley Coman ou simplement le laisser partir

in

Il ne fait aucun doute que Kingsley Coman est l’un des meilleurs ailiers du Bayern Munich en ce moment.

Cette déclaration ne semble pas très glorieuse une fois que vous l’avez laissée pénétrer. Le meilleur ailier du Bayern en ce moment (basé sur la seule forme) est Musiala, et Gnabry et Sané… moins on en parle, mieux c’est. Donc, si vous y réfléchissez, ce n’est pas très difficile d’être l’ailier titulaire du Bayern. Coman, le joueur qui a « tué » le PSG en finale de la Ligue des champions 2020 avec le vainqueur du match a depuis fait face à un regain de forme, gagnant un peu d’amour des fans.

Tout était rose jusqu’à ce que Coman, Zahavi et. al a jeté une clé sur tout cela avec des exigences de contrat absurdes.

Le camp de Coman voudrait 20 millions par saison pour le joueur. Si cela est vrai, le Français cherche à gagner plus que Müller, Goretzka et Kimmich. Ce serait également une augmentation de salaire d’environ 180 à 200 %, par rapport aux 10 à 12 millions (bruts) qu’il gagne actuellement (sur la base des chiffres présentés par plusieurs agrégateurs de salaires disponibles ; les chiffres exacts n’ont pas été publiés par le club ou le joueur) . Complètement injustifié, à mon avis.

Il y a très peu de clubs qui débourseraient de l’argent de transfert plus un package 5 saisons d’une valeur de 100 millions d’euros pour un joueur incohérent en verre. Cela signifie que, comparés à Goretzka, Kimmich ou même Gnabry, les agents de Coman ont beaucoup moins de pouvoir de négociation.

L’ailier est probablement le joueur du Bayern le plus souvent blessé de tous les temps. Son historique de blessures sur Transfermarkt fait 2 pages et il a été blessé plus de 30 fois depuis qu’il a rejoint le Bayern lors de la saison 2015/16. Sur un total de 204 matches de Bundesliga depuis son arrivée, il en a raté 85 en raison d’une blessure. Si l’on considère le fait qu’il était en grande partie un remplaçant lors de sa première saison au club, on peut dire qu’il a été disponible pour moins de 50% du total des matchs en tant qu’ailier de départ pour le Bayern, un chiffre inquiétant.

En ce qui concerne les performances, oui, il s’est amélioré à pas de géant depuis son arrivée, mais je pense que je parle au nom d’une grande partie des fans du Bayern quand je dis que je ne pense pas qu’il va beaucoup s’améliorer. Je crois que le joueur est à son apogée en ce moment, et il y a certains aspects de son jeu (prise de décision, croisement) qui nécessitent beaucoup plus de travail. Dans l’ensemble, c’est une arme très puissante en attaque, mais ce n’est certainement pas un joueur X-factor comme par exemple Jadon Sancho ou Federico Chiesa.

Si un club approche le Bayern pour une offre supérieure à 40 millions pour le joueur, je pense que les Bavarois devraient le vendre. Peu de clubs sont intéressés par le joueur, et nous n’obtiendrons jamais quelque chose près de ce montant la saison prochaine. En fait, nous serions chanceux d’obtenir 20 millions pour Coman avec un an de contrat restant.

Si le Bayern veut le vendre, le club ne devrait pas avoir trop de raisons de s’inquiéter. Gnabry et Sané pourraient retrouver la forme, Musiala aura plus de minutes et Sieb semble également prêt pour une première action en équipe. En outre, ils pourraient toujours faire appel à quelqu’un comme Antony, qui serait un remplaçant de qualité, ou Perisic (pour très bon marché), qui serait une option de banc digne de confiance. Dans tous les cas, il serait difficile de laisser passer une bonne somme d’argent pour un joueur dont la valeur semble être à la baisse.

Cependant, si le club ne reçoit pas de bonnes offres, il devrait simplement tirer le meilleur parti de ses années de pointe au cours des 2 prochaines saisons et le laisser partir gratuitement, car il n’y a pas de meilleure option. Je pense que le Bayern ne devrait pas lui offrir plus de 15 millions de dollars bruts, car le joueur ne le justifie tout simplement pas. Je sais que Sané est payé environ 18 millions (brut) selon divers rapports et oui, le Bayern a probablement foiré là-bas, mais c’est une discussion pour un autre jour.

Pour résumer, Coman peut être un membre précieux de l’équipe du Bayern lorsqu’il est en forme, mais il y a tout simplement trop d’incertitudes en jeu : la forme physique, la prise de décision dans le dernier tiers et la cohérence étant les principales. 20 millions, c’est trop, et si son camp est catégorique, il devrait simplement être expédié pour une somme décente ou autorisé à marcher librement après avoir rempli son contrat.