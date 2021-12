Opinion: le Bayern Munich ne devrait pas se retenir contre le FC Barcelone

Les leçons que vous apprenez en tant que fan de sport peuvent parfois être dures, mais s’il y a une chose que je sais, c’est que le Bayern Munich ne devrait pas lâcher prise contre le FC Barcelone.

Le Bayern Munich a de nombreuses raisons de se tourner vers une approche en retrait, mais donner au Barça la chance de s’attarder et de se qualifier pour les huitièmes de finale serait une erreur.

Bien sûr, le Bayern Munich a les jambes lourdes et l’équipe est certainement aux prises avec des blessures clés, mais rien de moins qu’une victoire dans ce match devrait être considéré comme un échec et voici pourquoi :

Cette version du FC Barcelone n’est pas comme celles du passé. Plus faible, avec une liste plus mince et manquant de véritable puissance de star, le Barça pourrait encore évoluer pour devenir dangereux au cours de cette saison. La rédaction du billet du FC Barcelone pour la Ligue Europa atténuera un risque potentiel à l’avenir. En tant que l’une des équipes de la Super League, ils méritent de l’avoir collé à eux. Désolé, pas désolé. Un club en difficulté financière n’a pas besoin de recevoir un coup de pouce financier de la Ligue des champions pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Cet été, les Bavarois pourraient se lancer dans des guerres d’enchères pour plusieurs joueurs – diable, le Bayern Munich a été lié à plusieurs joueurs du Barca. Par souci de négociation, vaincre le Barca pourrait contribuer à rendre les Catalans encore plus désespérés, ce qui pourrait faire baisser les prix de certains actifs de valeur que le Barca vendra et pourrait également pousser le Barca à surenchérir sur tous les joueurs pour lesquels les deux clubs pourraient avoir un intérêt commun.

Et bien sûr, Benfica pourrait encore le mettre en bouteille contre le Dynamo Kyiv et laisser le Barca avancer de toute façon, mais cela ne signifie pas que le Bayern Munich devrait somnambuler pendant ce match. Les Bavarois devraient chercher à piétiner les Blaugranes et s’assurer qu’ils ont fait leur part pour aider à repousser les Catalans.

Laisser le FC Barcelone traîner n’est pas quelque chose que vous voulez vivre pour regretter.