Opinion: le Bayern Munich peut inverser le match de quart de finale de la Ligue des champions contre le PSG

Le scénario suivant s’est déjà produit tant de fois ces dernières années en UEFA Champions League: une équipe prend une avance apparemment insurmontable au match aller et est ensuite battue au second. Barcelone, avec une meilleure finition au tour précédent, aurait pu ranger le PSG en une demie en huitièmes de finale; Cependant, cela ne s’est pas produit et le Bayern Munich a affronté les champions de France ce soir, perdant le match, 2-3. Maintenant, le Bayern doit obtenir un résultat miraculeux, surtout compte tenu de sa défense qui fuit, pour renverser la vapeur au match retour.

Jetons un coup d’œil aux problèmes de l’équipe, comment le Bayern peut inverser la tendance et pourquoi je pense que cette équipe va renverser la vapeur.

Le Bayern joue agressivement; Le Bayern joue une ligne haute; l’équipe est censée se défendre en tant qu’unité. Je comprends que. Cependant, je crois fermement que Manuel Neuer aurait dû faire mieux pour le premier but. Neuer fait cette sauvegarde neuf fois sur dix; Aujourd’hui, il s’est avéré être le jour où il n’a pas fait cette sauvegarde. Peut-être que la neige l’a affecté; on sait, depuis le match contre Arminia Bielefeld (3-3 à Munich), que le Bayern ne s’en sort pas trop bien dans la neige.

Le deuxième objectif est carrément sur la défense. Comment Marquinhos parvient à s’échapper et à vaincre le piège du hors-jeu me dépasse; ce n’est pas un problème nouveau – cependant, c’est un problème énorme. Le Bayern joue un jeu à haut risque et à haute récompense; cela ne signifie pas que des défenseurs de classe mondiale tels que David Alaba (partiellement coupable pour un, sinon deux buts), Niklas Süle (positionnement pour le deuxième but) et Jerome Boateng (coupable d’avoir inutilement abandonné la possession de temps en temps) devraient défendent mal toutes les chances qu’ils ont.

Manuel Neuer aurait pu faire mieux sur le premier but du PSG.Photo de Sebastian Widmann – UEFA / UEFA via .

Aucune équipe de classe mondiale ne devrait concéder trois buts à domicile. Au Parc des Princes, sans Robert Lewandowski, ce résultat pourrait être considéré comme un succès – à l’Allianz Arena, cependant, ce n’est rien de moins qu’un désastre.

Tout au long de la saison, nous avons attendu que la défense s’améliore. Les draps propres sont rares et quand ils passent, ils viennent à cause de la débauche de l’opposition plutôt que de l’excellente défense du Bayern. Prenez le match de Leipzig pendant le week-end par exemple – Leipzig était en tête pendant les 15 premières minutes de la seconde période et mieux finir de Dani Olmo, entre autres, les aurait vus au moins prendre un point sur ce match.

Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas lorsqu’une équipe avec des défenseurs de classe mondiale se débat chaque fois qu’un attaquant de qualité leur fait face. Ce n’est pas comme si les équipes n’avaient pas exclu le PSG cette saison – demandez à Monaco, en particulier à Niko Kovac, ou demandez à Lille.

La fatigue est un problème dans cette longue saison bien sûr. Niklas Süle a été absent pendant une grande partie de la saison dernière en raison d’une blessure à long terme et revient dans le match cette saison; Benjamin Pavard a également connu une période de récupération assez longue la saison dernière et était hors de forme pendant la majeure partie de celui-ci. Je comprends que.

Mais trois buts? Trois? Cela ne devrait tout simplement pas arriver.

Je regarde Leroy Sané et Kingsley Coman ici. Je ressens pour Sané compte tenu du nombre de matchs qu’il a disputés au cours des trois dernières semaines, mais dès que Sané a eu le ballon, je savais qu’il battrait le défenseur, peut-être coupé sur la ligne secondaire et ensuite chercher une passe. . Parfois, j’aimerais qu’il tire! Le surnom Arjen Sané nécessite un niveau d’égoïsme que le jeune Leroy n’a pas. Il a vraiment besoin d’améliorer ses capacités de prise de décision dans les six prochains jours. Il pourrait probablement faire avec un jour de congé aussi.

Leroy Sane a besoin de tirer un peu plus pour maximiser son efficacité. Photo de Sebastian Widmann – UEFA / UEFA via .

La même critique peut être étiquetée à Coman. Cependant, Coman n’était pas un transfert record du côté anglais et, par conséquent, compte tenu du prix qu’il est venu avec, Sané est censé livrer dans des jeux comme aujourd’hui. Un certain Arjen Robben a pris les choses en main en 2009/2010 contre Manchester United au match retour; dans une défaite 3-2 à Old Trafford, qui a garanti le passage du Bayern aux demi-finales sur la règle des buts à l’extérieur, il a frappé une volée mémorable du bord de la surface. Sané pourrait en tirer des leçons.

Cela étant dit, Coman a été le meilleur ailier des Bavarois pendant une grande partie de cette saison, mais sa prise de décision commence à ressembler à nouveau à Coman d’avant 2020. Il fallait plus de livraisons de qualité dans la boîte. Cela ne s’est pas produit ce soir. Thomas Müller et Eric Maxim Choupo-Moting attendaient avec impatience mais n’ont presque rien vu des ailiers; au lieu de cela, il a été laissé à Benjamin Pavard et Joshua Kimmich de livrer les ballons de qualité que les ailiers sont censés fournir pour les buts.

Aussi, pourquoi diable le Bayern a-t-il tant de mal à marquer des coins? L’équipe ne manque pas vraiment de hauteur.

En parlant de coins, parlons de finition.

Müller en a marqué un, mais aurait peut-être dû en marquer deux. Alaba aurait dû marquer. Sané aurait dû marquer. Benjamin Pavard aurait pu faire un peu mieux avec sa volée. Choupo-Moting aurait dû en avoir un autre. Alphonso Davies aurait dû prendre quelques clichés au lieu de choisir de passer. C’est sans fin. Je déteste en parler, mais ce match m’a ramené en 2012. Les Bavarois ont réussi 35 tirs dans cette finale contre neuf pour l’opposition. Ils en avaient 31 aujourd’hui. Ils ne pouvaient pas marquer assez dans les deux. Ils ont payé le prix des deux.

En parlant de Davies, parlons de Hansi Flick. Flick réussit sa tactique presque à chaque fois. Mais aujourd’hui, son choix de laisser Davies sur le banc aurait pu coûter cher à l’équipe. Je comprends pourquoi il a choisi de débuter Lucas Hernandez à l’arrière gauche – en finale de la Ligue des champions la saison dernière, Davies a eu un mauvais match. Hernandez est la plus conservatrice des deux options. Cependant, si vous allez vivre et mourir par une approche offensive, alors vous pourriez aussi bien emprunter la route la moins fréquentée et jouer la formation la plus offensive que vous puissiez jouer.

Lorsque Davies est arrivé, son impact était palpable. La défense du PSG a soudainement semblé plus incertaine d’elle-même et le jeu a changé.

Même avec les lacunes défensives à l’esprit, le Bayern a bien joué dans l’ensemble. Ils sont restés fidèles à leur jeu, ont généré suffisamment d’occasions et, un autre jour. Si Neuer avait fait un arrêt précoce, il aurait peut-être gagné ce match. Alors que j’ai critiqué Sané et Coman dès le début, les deux ont donné du fil à retordre à la défense du PSG ce soir et, un autre jour, auraient pu être récompensés pour leurs efforts. Si Lewandowski avait été présent, le Bayern aurait bien sûr marqué un peu plus.

Je tiens également à ajouter que regarder le Bayern est assez joyeux, même lorsque l’équipe est en retard. Ayant vécu quelques années difficiles pour cette équipe, je ne saurais trop souligner à quel point les touches des joueurs sont exquises. Ils jouent avec tellement de flair; parfois aujourd’hui, mon cœur était dans ma bouche alors que le Bayern essayait de jouer de l’arrière, mais ils l’ont fait avec succès le plus souvent, jouant des passes parfaites en cours de route. Il y a eu de nombreuses fois où l’équipe a été à la moindre touche de l’égalisation; cela ne s’est pas produit aujourd’hui, mais cela pourrait arriver la semaine prochaine.

Eric Maxim Choupo-Moting a tenu bon face au PSG.Photo d’Alexander Hassenstein / .

Il est facile d’oublier, surtout après une défaite, les atouts d’une équipe. Cette performance était facile à regarder pour aller de l’avant; il ne lui manquait plus que quelques buts.

D’un autre côté, ce jeu a prouvé à quel point Lewandowski a expié les péchés d’une défense ridiculement pauvre. Néanmoins, Choupo-Moting a montré qu’il pouvait gérer le fait d’être l’homme à l’avant. À bien des égards, il est une version moins tenace de Mario Mandzukic. Lorsque Leon Goretzka est parti, vous avez peut-être pensé que le jeu était terminé; mais le Bayern s’est amélioré sans l’un de ses piliers du milieu de terrain.

Depuis la finale de la Ligue des champions de la saison dernière, nous savons que le Bayern peut s’en tirer avec une ligne très élevée. La ligne d’aujourd’hui était haute mais pas aussi haute que celle de cette finale. Nous savons également que le Bayern peut garder des draps propres (avec un peu de chance) dans les grands matchs. C’est peu probable mais cela peut arriver.

L’équipe a également appris qu’elle pouvait générer suffisamment d’occasions sans Lewandowski. Je ne sais pas pourquoi le Bayern n’a pas tenté plus de tirs depuis le bord de la surface (le PSG a fait du bon travail en défendant les tirs); peut-être, s’ils le font au match retour, un but précoce pourrait être dans les cartes.

Plus important encore, le Bayern a finalement payé le prix d’une mauvaise défense et d’un jeu risqué; cependant, ils en ont payé le prix lors du match aller de la cravate. À 0-2, j’avais peur d’être en baisse de quatre; Le PSG avait mis quatre buts devant Barcelone au match aller. Cependant, vers le bas 2-3, la porte pour une riposte est laissée à peu près entrouverte.

A 2-2, je me suis dit que si une équipe peut revenir d’un déficit, c’est bien le Bayern. 2-3 vers le bas était un pont trop loin, cependant. Néanmoins, le PSG est au bout de quelques retours remarquables.

Manchester United a perdu 0-2 à domicile lors de la saison 2018/2019 contre le PSG et a inversé la tendance en deuxième, remportant 1-3 en France. Barcelone a également renversé la situation de manière historique contre le PSG après avoir perdu le match aller par quatre buts lors de la saison 2016/2017. Au cours de cette saison, le Bayern a contourné un déficit de 1-2 contre le Real Madrid pour pousser l’égalité dans le temps supplémentaire à Madrid. Si l’UEFA avait pris la peine d’appliquer la règle du hors-jeu de manière égale aux deux équipes, le Bayern aurait peut-être remporté ce match nul.

Cette équipe est fatiguée; il manquait ses deux meilleurs finisseurs (Lewandowski et Serge Gnabry) ce soir et a perdu un troisième finisseur à Goretzka sur blessure. Et pourtant, l’équipe a généré tellement de manière offensive. Le Bayern tirera les leçons de ce match. Ils s’ajusteront avant le match retour.

La bonne chose est que le Bayern a beaucoup d’expérience ayant dû se battre contre des déficits tout au long de la saison; ils l’ont fait aujourd’hui même s’ils n’ont pas été à la hauteur. Ne vous attendez pas à ce que le Bayern change d’approche. Attendez-vous à une ligne plus élevée. Attendez-vous à plus d’urgence. Mais aussi, attendez-vous à mieux défendre car Davies va commencer.

Parfois, la chance s’épuise dans les grands matchs. Alors que Marco Verratti était un gros raté pour le PSG ce soir, ils avaient leurs deux finisseurs les plus talentueux sur le terrain ce soir. Le Bayern a été profondément affecté par les blessures, perdant, sans doute, le joueur le plus important de l’équipe (même si je dirais que la pièce la plus importante est Joshua Kimmich).

Si le Bayern obtient un but tôt, les choses pourraient devenir intéressantes à Paris. Attendez-vous à ce que le Bayern tire ses leçons de ce soir. J’espère toujours voir une finale Bayern-Real Madrid.

Et si rien d’autre, le PSG sera toujours l’équipe battue par le Bayern pour remporter une sixième Coupe d’Europe. Et nous pouvons profiter du football exquis que le Bayern a affiché depuis que Flick a pris le relais pour sept matchs de championnat restants.

Pensez-vous que le Bayern peut renverser la vapeur? Si oui, veuillez nous faire part de vos commentaires ci-dessous; J’entends que l’optimisme fait tourner le monde et est bon pour l’âme. Sinon, faites-nous également part (gentiment) de vos pensées. Et comme toujours, merci d’avoir lu!

Sondage

Que va-t-il se passer contre le PSG mardi? 0% Le PSG gagnera confortablement et remportera l’égalité (0 voix) 0% Le Bayern gagnera le match mais perdra l’égalité (0 voix) 0% Le Bayern fera assez pour gagner l’égalité (0 voix) 0% Le match ira à ET. Ne me demandez pas ce qui se passe après ça. (0 voix) 0% Le Bayern le gagnera en ET (0 voix) 0% Le PSG le gagnera en ET (0 voix) 0% Pénalités n’importe qui? (0 votes) 0 votes au total Voter maintenant