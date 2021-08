Opinion: le Bayern Munich pourrait avoir du mal cette année – et ce n’est pas grave

Initiation à une randonnée

Souviens-toi de moi? Je ne tiendrai pas de juges si vous ne le faites pas. Le monde du football a radicalement changé en mon absence à Bavarian Football Works, ce qui rend difficile de savoir par où commencer cet article d’opinion.

J’aimerais donner mon avis sur tout ce que j’ai raté. Je pourrais écrire sur l’ascension et la chute rapides de la Super League qui ont choqué le monde, la Die Nationalmannschaft de Jogi Löw qui s’est effondrée de l’Euro après que Thomas Müller ait raté une opportunité nette contre son rival national à Wembley, ou le Bayern Munich perdant un entraîneur qui a conquis l’Europe à la vitesse de l’éclair.

Je vais essayer d’aborder les trois dans cet article. Ce qui ne sera pas discuté en détail, c’est la sortie de l’Allemagne du Championnat d’Europe 2020. Comme le savent les lecteurs de longue date de BFW, j’étais moi-même un défenseur de longue date de Joachim Löw. Bref, je me suis trompé. Espérons que l’avenir de l’Allemagne sous Hans-Dieter Flick sera plus fructueux que la qualité que la nation de football la plus titrée d’Europe a produite au cours des trois dernières années.

Nagelsmann et celui qui s’est enfui

Agissant comme une suite intentionnelle à cet article non structuré, le départ de Hans-Dieter Flick du Bayern Munich est venu plutôt brusquement. Je le considère comme un potentiel pour être un « moment décisif » lors de l’évaluation de l’avenir de Die Roten. Quelle que soit la raison de l’adieu de Flick, je pense que son départ laissera aux fans du Bayern un goût amer de “ce qui aurait pu être”.

Parce que Hansi a révolutionné une équipe qui semblait vaincue, en a fait la meilleure au monde et a joué un football incroyablement agréable en cours de route. Comment diable suivez-vous cela?

Eh bien, vous payez un prix record pour un entraîneur. En théorie, Julian Nagelsmann devenant le nouvel entraîneur-chef du Bayern Munich est la meilleure solution possible après avoir perdu Flick. Le jeune Julian est un cerveau tactique qui définit la nouvelle ère des entraîneurs de football.

Cependant, à mon avis, les points d’interrogation entourant la nomination de Nagelsmann sont nombreux. Un entraîneur actuel sans titre réussira-t-il dans le club le plus exigeant d’Allemagne ? Nagelsmann s’entendra-t-il avec le conseil d’administration du Bayern ? Nagelsmann s’intégrera-t-il avec succès avec ses nouveaux joueurs et obtiendra-t-il le respect que Flick a toujours eu ?

Il y a aussi l’incertitude de ce qui se passe en dehors de l’arène du football. Comment le conseil d’administration gère-t-il le changement de génération qui se produira bientôt à Munich ? Remplacez-vous Robert Lewandowski, Thomas Müller, Manuel Neuer par plusieurs millions de signatures pendant une pandémie ? Ou avez-vous une stratégie à plus long terme ?

Super Ligue

J’espère sincèrement que le Bayern poursuivra une stratégie qui ignore l’affaire du singe du football moderne post-Super League. Tout d’abord, permettez-moi d’être clair : si le Bayern Munich rejoint une sorte de Super League, alors c’est tout pour moi. Une ligue fermée est une ligue morte et qui s’oppose à tout ce en quoi je crois. Une Super League tuerait tout élément authentique du football, tout élément qui fait du football le phénomène social le plus complexe que notre planète ait produit. Il ne me resterait plus que le Big Business, et j’en ai assez à chaque fois que j’achète un Big Mac.

La création de la Super League semblait être le moyen cruel parfait de mettre fin à un spectacle d’horreur de 12 mois en proie à une pandémie. Les vrais fans, d’équipes comme Chelsea, faisant preuve de résilience m’ont donné espoir pour l’avenir.

Vous pouvez prendre vos idées de plusieurs milliards et pousser jusqu’à ce que vous êtes un **, la vraie culture du football européen restera pour une autre saison.

Un chemin durable et moral

J’étais content que le Bayern Munich ne fasse pas partie de la ”sale douzaine”, même si je suis pleinement conscient que les choses pourraient tourner différemment à l’avenir. Je suis également ravi du récent investissement du Bayern dans la jeunesse. Le conseil d’administration du Bayern a consacré du temps, des efforts et de l’argent au campus du Bayern. Le Bayern II, désormais dans la Regionaliga, a remporté ses cinq premiers matchs. Quand ils ont gagné contre le puissant Eichstatt avec 6-3, sept joueurs du onze de départ sont nés en 2003 ou 2004, et les meilleurs joueurs de l’académie faisaient partie de l’équipe de pré-saison de Nagelsmann.

C’est la voie que je veux voir le Bayern poursuivre. Faites confiance au processus et ignorez ce qui se passe en dehors des frontières de l’Allemagne. Allez de pair avec le football de base et trouvez une voie plus durable pour battre les clubs milliardaires soutenus par l’étranger.

Un chemin différent fonctionnera-t-il immédiatement ? On s’en fout

Le Bayern, pour l’instant, a une autre stratégie que celle des clubs qui achètent un super-sous-équipe de l’équipe nationale anglaise pour 118 millions d’euros ou qui ajouteront à leur empire pétrolier avec l’ajout de Lionel Messi. Et j’aime ça.

Car pour ceux qui ne savent pas comment je vois le beau jeu, gagner n’est pas tout pour moi. Je suis avant tout un fan de football, qui à ce stade, trouve plus de plaisir à Lille OSC remportant la Ligue 1 qu’au Bayern remportant son 9e titre consécutif. Je suis un fanatique de la Bundesliga, qui pense vraiment que la meilleure ligue du monde en bénéficierait si le Bayern ne gagnait pas la ligue au cours des quatre prochaines années.

Etranges opinions à avoir sur un site de fans du Bayern, je sais. Mais je pense que l’approche du Bayern profitera également au supporter du “Bayern ou rien”. J’ai vu l’ascension et la chute du Malaga CF et de l’Anzhi Makhachkala, deux clubs soutenus par des milliardaires qui n’avaient pas de plan B à leur départ. J’ai grandi en pensant que le FC Barcelone sera toujours l’une des meilleures équipes du monde, mais je commence maintenant à réaliser qu’il n’y a pas de « pour toujours » dans le football.

Dans le monde du football d’aujourd’hui, les équipes peuvent devenir du jour au lendemain « de classe mondiale ». Seul l’avenir peut dire si Newcastle United se battra pour le titre de la Ligue des champions dans quelques années. Le Bayern Munich, une institution sportive qui a tout fait correctement financièrement et sur le terrain au cours de la dernière décennie, a décidé de ne pas se soumettre à l’absurdité du marché des transferts d’aujourd’hui. Je crois qu’à long terme, c’est la bonne voie à prendre.

Comme l’a laissé entendre le début de cet étrange coup de gueule d’un article, je ne suis pas sûr que Julian Nagelsmann ait du succès à Munich. Alors que le Bayern a une autre stratégie que le PSG sur le marché des transferts, les attentes sur le terrain restent les mêmes. Il n’y a pas de patience à Munich, une déclaration qui s’applique au conseil d’administration du Bayern et aux commentateurs de ce charmant site de fans.

Le Bayern doit gagner. Qu’ils le fassent ou non, je suis heureux de suivre une équipe qui a jusqu’à présent choisi une voie durable dans un monde méchant.