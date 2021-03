Opinion: le Bayern Munich survivra sans Robert Lewandowski

Nous sommes déjà venus ici. Franck Ribéry a été suspendu pour la finale 2010; David Alaba, Luiz Gustavo et Holger Badstuber étaient absents pour la finale 2012 – le Bayern Munich a perdu les deux. Cependant, ne sous-estimez pas une équipe qui a remporté six trophées.

Il est impossible de minimiser la façon dont Robert Lewandowski s’est rendu inestimable et pratiquement irremplaçable pour cette équipe du Bayern. Les buts et les aides parlent évidemment de son importance; il était sur la bonne voie pour battre le record de Bundesliga de Gerd Müller de 40 buts en une seule saison; il était sur la bonne voie pour aider le Bayern à remporter une autre Ligue des champions. Ce que les observateurs réguliers du Bayern savent ce que les autres ne savent pas, c’est tout le travail de l’attaquant polonais pour l’équipe. Il est prêt à suivre et à défendre, à récupérer le ballon à la ligne médiane et à courir ses chaussettes pour cette équipe.

Lewandowski, il y a deux ans, n’était pas disposé à se défendre lorsque l’opposition s’est manifestée. Cela a changé depuis l’arrivée de Hansi Flick et depuis que le Bayern lui a prouvé qu’il pouvait remettre le trophée de l’UEFA Champions League manquant dans son cabinet. Ajoutez à cela le développement de son jeu de construction et vous finirez par manquer une personne qui pourrait être une colonne vertébrale de votre côté. Il porte également son équipe nationale, la Pologne, sur le dos et, dans un incident malheureux, s’est retrouvé blessé lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde contre Andorre.

Les fans du Bayern manqueront la pointe de la colonne vertébrale de leur côté. Hansi Flick est assis sur son canapé à la maison en ce moment même avec un presse-papiers, planifiant quoi faire. Ou, il est dans les installations de la Säbener Strasse du Bayern avec Miroslav Klose, entraînant Eric Maxim Choupo-Moting à devenir Lewandowski 2.0. Ne sommes-nous pas tous heureux que Choupo-Moting n’ait pas été appelé au service international en raison d’une mauvaise communication avec la partie nationale camerounaise? Il est maintenant en forme et reposé si Flick choisit de l’utiliser.

Je crois que la colonne vertébrale de cette équipe du Bayern Munich se compose de Manuel Neuer, David Alaba / Jerome Boateng (dépend de qui est le meilleur passeur du jour et n’a pas de hurleur), Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Thomas Müller et Lewandowski. Le point d’appui est définitivement Joshua Kimmich. Chaque fan du Bayern se souvient que, pendant l’absence de Kimmich l’année dernière, le Bayern a lutté massivement en Bundesliga. À son retour contre le Bayer Leverkusen en décembre 2020, ce qu’il contribue était évident pour tous lorsque sa pression a conduit à une erreur de Jonathan Tah qui a conduit au vainqueur de Lewandowski dans une victoire de 1-2 pour le Bayern.

Lorsque le Bayern a perdu Goretzka contre COVID-19 pendant une courte période, son absence était également palpable; Lorsque le Bayern a perdu Neuer à la suite d’une blessure à long terme il y a quelques années, son adjoint Sven Ulreich a fait un excellent travail, mais a commis une erreur de changement de saison contre le Real Madrid dans un match crucial de la Ligue des champions – le Bayern a perdu de peu ce match. Les blessures à la fois à Alaba et à Boateng laisseraient le Bayern à court d’un passeur visionnaire ou d’un leader défensif à l’arrière.

Que fera la blessure de Lewa? Cela enlèvera un buteur puissant; cela enlèvera le centre d’attaque. Cependant, derrière les quatre avant, un milieu de terrain puissant et une défense qui s’améliore tranquillement se tiennent toujours – laissez-moi le dire de cette façon: derrière les quatre avant se trouve un milieu de terrain et une défense triples.

Personne n’est tout à fait prêt à permettre à Choupo-Moting de prendre la place de Lewa dans les quatre premiers, bien que l’ancien homme de Schalke se soit avéré être un remplaçant très solide. Cependant, plusieurs équipes, dont l’Allemagne, jouent sans numéro neuf reconnu. Ne cherchez pas plus loin que RB Leipzig, une équipe qui a décidé d’oublier un attaquant, notamment en raison des problèmes d’ajustement d’Alexander Sorloth jusqu’à plus tard dans la saison, et de jouer avec un faux neuf. Savez-vous ce que Leipzig a accompli avec un faux neuf? Ils ont battu Manchester United et le PSG en Allemagne en Ligue des champions lors de la saison 2020/2021; sans doute, ils ont été incroyablement malchanceux de perdre contre le côté français en France.

Manchester City, apparemment le favori de la plupart des experts pour à peu près tout, ne joue pas avec un attaquant de classe mondiale (Gabriel Jesus passe à peu près pour un attaquant). En fait, le Bayern lui-même s’est contenté de trois excellents attaquants, mais pas de classe mondiale, Mario Mandzukic, Mario Gomez et Claudio Pizarro lors de la saison 2012/2013 lorsqu’ils ont remporté le triplé. Le Bayern peut s’adapter. Le seul problème est que l’ajustement doit être fait assez rapidement.

Entre Joachim Löw. il a laissé tomber un Timo Werner mal en point et a joué Serge Gnabry devant l’Allemagne contre l’Islande et la Roumanie. Pour la plupart, cela a fonctionné. Parfois, Leroy Sané semblait assumer le rôle d’homme de tête; parfois, Léon Goretzka était le point focal de l’attaque.

De plus, le Bayern peut intégrer trois des cinq derrière Lewandowski un jour donné: Gnabry, Coman, Sané, Jamal Musiala et Thomas Müller sont les options. Cette équipe ne dépend pas d’un seul homme. Cette équipe est beaucoup plus grande qu’un seul joueur. La saison dernière, en quarts de finale, Lewa n’a marqué qu’après que le Bayern ait déjà démantelé Barcelone; il a ajouté le troisième dans les dernières minutes contre Lyon en demi-finale; il n’a pas marqué en finale. Le Bayern avait besoin de son travail acharné mais pas de ses buts lors de ces trois matchs. Un certain Serge Gnabry s’est montré vital en quart de finale comme en demi-finale; il trouve sa forme au bon moment.

Le Bayern a des options. Laissez à Hansi Flick le soin de choisir le meilleur.

La perte de Lewandowski est énorme, mais elle peut être partiellement compensée. Je dirais que la perte de Kimmich (j’espère vraiment que Joachim Löw le reposera contre la Macédoine) serait un problème beaucoup plus important pour le Bayern que la perte de Lewandowski.

Au cours des saisons précédentes, le Bayern n’avait pas d’options pour compenser le manque d’un grand joueur; par exemple, le remplaçant de Ribéry lors de la finale 2010 était un Hamit Altintop apprivoisé (respectable mais pas à la hauteur). Cette fois, bien qu’il n’y ait pas exactement de remplaçant à égalité en dehors de Choupo-Moting, il existe une pléthore d’options de milieu de terrain pour compenser cela.

Je sais que la défaite de Lewa nuit aux chances de l’équipe contre Leipzig et le PSG; cependant, s’il y a une équipe et un entraîneur qui peuvent surmonter un tel problème, c’est Hansi Flick.

Il y a une raison pour laquelle les jeux doivent être joués, quelle que soit la façon dont les équipes correspondent sur le papier.

Faites-nous part de vos commentaires ci-dessous et, comme toujours, merci beaucoup pour votre lecture!