Opinion: Le FC Bayern doit viser André Silva de l’Eintracht Francfort à cette fenêtre de transfert

Suite à la déception de la campagne de l’UEFA Champions League cette saison qui a vu le Bayern Munich chuter 3-3 au total face au Paris Saint-Germain en raison d’une combinaison de blessures à des joueurs clés et d’un manque de profondeur, des défauts majeurs sont apparus du côté bavarois.

L’un de ces défauts était que – en dehors de leur talisman polonais Robert Lewandowski – le Bayern n’a pas de buteur pur sur la liste et cela s’est montré lorsque le remplaçant périnéal Eric Maxim Choupo-Moting a fourni deux de ces trois buts. Thomas Müller, Kingsley Coman et Leroy Sané sont avant tout des créateurs avec un total de 34 passes décisives entre les trois. Serge Gnabry, qui est considéré comme le plus proche d’un buteur, a été extrêmement incohérent cette saison avec neuf buts à son actif en 23 matches de Bundesliga et aucun but en Ligue des champions. Pourtant, un certain attaquant portugais de l’Eintracht Francfort pourrait être disponible.

Avec des rumeurs selon lesquelles sa clause de libération était de 30 millions d’euros qui ont finalement été réfutées, cela a mis les choses en tête sur la façon dont Silva pourrait affecter instantanément le FC Bayern Munich.

À seulement 25 ans, André Silva est actuellement deuxième de la Bundesliga avec 23 buts sur l’année, contribuant quatre autres passes décisives. L’ajout de Silva donnerait au Bayern un finisseur prouvé et clinique derrière Robert Lewandowski et permettrait non seulement aux fournisseurs de ne pas avoir besoin de se concentrer autant que le score pur, mais aussi d’ajouter une profondeur talentueuse en cas de blessure au Bayern.

Andre Silva a été directement impliqué dans 27 buts en Bundesliga cette saison, seul Robert Lewandowski a eu un coup de main en plus (41). Un autre objectif et aide aujourd’hui. pic.twitter.com/f1jAi65Cdp – Squawka Football (@Squawka) 10 avril 2021

Maintenant, la question doit être: à quelle fréquence joue-t-il et quand joue-t-il? Eh bien, cela dépendrait fortement de la véracité ou non des rumeurs entourant Hansi Flick et Julian Nagelsmann. Si Hansi Flick reste, Silva peut jouer soit en tant que pièce de rotation derrière Lewandowski, similaire au rôle de Müller, soit en tant qu’attaquant secondaire dans une configuration variée de 4-4-2 qui verrait les milieux de terrain larges être une combinaison de Coman, Gnabry et Sané. , comme vu ci-dessous.

Dans cette structure, nous ouvrons une partie du milieu de terrain avec la formation de deux attaquants, mais le gameplay créatif de Leon Goretzka en tant que milieu de terrain box to box et de Sane en tant que débouché créatif rend cette formation peu orthodoxe quelque peu viable. Remarquez, étant donné le talent de Coman, Gnabry, Goretzka et Sané, selon l’adversaire, ces joueurs peuvent et doivent tourner. Mais pour cet exemple, Goretzka s’est avéré être le joueur le plus nécessaire à gauche:

Cependant, l’importance de Silva augmente si Julian Nagelsmann devient le prochain entraîneur du FC Bayern. Nagelsmann est connu pour courir avec un milieu de terrain surchargé et un arrière trois et dans ce cas, l’un des habitués de la défense serait remplacé par Silva en haut. Dans cet exemple, voici à quoi ressemblerait la gamme si j’exécutais le système Nagelsmann avec André Silva:

Lewandowski agit en tant que principal partisan tandis que Silva reste au sommet pour fournir un débouché. Müller s’assoit également pour lui permettre son gameplay typique de Raumdeuter. Les joueurs de bord, dans ce cas Sané et, s’assoient un peu plus loin pour permettre des sorties vers le bord et jouer. Kimmich reste le pivot de maintien entre les trois arrières et le reste du milieu de terrain. Ma préférence dans un dos trois est Davies, Hernandez et Upamecano car ils offrent la vitesse nécessaire et 2. Les incohérences de Süle avec Hernandez s’établissant enfin comme le défenseur à 80 millions d’euros en font un départ incontournable avec les départs de David Alaba et Jeróme Boateng.

Alors que le Bayern vient de perdre près de 50 millions d’euros Dayot Upamacano, et à juste titre, le FC Bayern devrait se concentrer fortement sur André Silva comme prochain objectif. Il est avant tout un attaquant, mais a montré qu’il pouvait jouer un rôle de milieu de terrain avancé similaire à Leon Goretzka et Thomas Müller et est un buteur d’élite, comme le montre sa carte de chaleur cette saison:

Heatmap d’André Silva, par SofascoreSofascore, https://www.sofascore.com/player/andre-silva/190159

Il y a d’autres besoins dont le Bayern a besoin, mais que Flick ou Nagelsmann soit ou non l’entraîneur du Bayern la saison prochaine, je pense qu’André Silva est une nécessité.