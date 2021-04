Opinion: Le nouvel iPad Pro est une prouesse technologique incroyable, mais pourquoi devriez-vous le mettre à niveau?

Il y a quelques semaines à peine, j’ai partagé mes réflexions sur les raisons pour lesquelles l’iPad Pro 2018 est l’un des meilleurs produits jamais fabriqués par Apple et j’ai expliqué qu’il était «l’un des ordinateurs les plus évolutifs jamais fabriqués». Le point clé que j’essayais de transmettre était que l’iPad Pro 2020 ne valait pas la peine d’être mis à niveau pour la plupart des utilisateurs d’iPad Pro 2018. Apple n’a pas vraiment donné aux utilisateurs d’iPad les plus purs et durs une raison de mettre à niveau l’année dernière. Avec toutes les rumeurs qui tournaient autour de la prochaine génération (maintenant la génération actuelle), je voulais récapituler ce qui a empêché beaucoup d’entre nous de mettre à niveau dans l’espoir que la prochaine version nous donnerait une bonne raison. Alors maintenant que nous avons vu les nouveaux iPad Pro, valent-ils la peine d’être mis à niveau? Parlons-en.

Avant de plonger tête la première dans le matériel, éliminons-le. L’histoire du logiciel est manquante. Nous le savons tous. Je suis sûr qu’Apple le sait aussi. Ne vous inquiétez pas, cependant – dans sept semaines, nous devrions avoir une meilleure idée de ce que l’avenir des logiciels iPad implique à la WWDC. Il ne faut jamais acheter un produit dans l’espoir de futures mises à jour logicielles inopinées, mais il est difficile de ne pas imaginer que le M1 de ces nouveaux iPad Pro ne permettra pas de grandes nouveautés dans iPadOS.

En fin de compte, la façon dont vous utilisez ces iPad ne sera probablement pas différente au cours des sept prochaines semaines. Donc, si vous utilisez uniquement l’iPad Pro pour une productivité de base, vous voudrez peut-être attendre la WWDC pour acheter. Mais il existe de nombreuses autres raisons pour lesquelles certaines personnes devraient effectuer une mise à niveau. Cela dépend simplement de l’utilisation que vous faites de l’iPad Pro.

Artistes

L’une des fonctionnalités phares de l’iPad Pro est la compatibilité avec l’Apple Pencil. Les modèles 2018/2020 ont d’excellents écrans, mais le nouvel écran Liquid Retina XDR avec mini-LED va élever l’expérience de dessin sur iPad à un tout autre niveau. Il est nettement plus lumineux et offre un contraste bien meilleur en plus des fonctionnalités existantes telles que la large gamme de couleurs P3 et ProMotion.

Les artistes qui utilisent l’iPad Pro pour le dessin, la peinture et l’animation bénéficieront certainement de la nouvelle technologie d’affichage. Il produira des couleurs plus vives et plus précises, et comme le nouvel iPad Pro utilise le même Apple Pencil que les deux générations précédentes, vous n’aurez pas besoin de mettre à niveau cette partie particulière du puzzle.

Editeurs vidéo

Il y a une tonne de raisons de passer au nouvel iPad Pro si vous en utilisez un pour le montage vidéo. Le premier est évident: travailler avec du contenu HDR sur le nouvel écran du modèle 12,9 ″. Il a un écran aussi bon que le Pro Display XDR, et cela seul peut justifier une mise à niveau. Mais combiné avec Thunderbolt pour des transferts plus rapides, la configuration de stockage plus grande de 2 To et 16 Go de RAM dans ces modèles haut de gamme, c’est une puissance absolue.

Des applications comme LumaFusion transforment l’iPad Pro en un outil d’édition vidéo incroyable. Bien sûr, vous pouvez déjà utiliser ces applications aujourd’hui sur les iPad Pro 2018/2020, mais il ne fait aucun doute que l’exportation, l’édition et les flux de travail globaux seront considérablement améliorés avec les performances supplémentaires de la puce M1.

Voyageurs

Beaucoup d’entre nous en ont assez d’entendre parler de la 5G, mais Apple en est obsédée. Donc, bien sûr, les nouveaux iPad Pro ont une prise en charge 5G en option. J’aimerais savoir quel pourcentage d’acheteurs d’iPad choisissent réellement les modèles cellulaires, mais ces personnes existent certainement; sinon, ils ne prendraient pas la peine de les fabriquer. Si vous utilisez un iPad Pro tout le temps alors que vous êtes constamment sur la route, les nouveaux modèles 5G sont une mise à niveau digne des LTE.

La 5G n’a pas fait beaucoup de différence dans l’iPhone 12. Mais les iPad bénéficieront de cette nouvelle technologie de manière beaucoup plus importante. Vous pourrez diffuser du contenu, télécharger et télécharger des fichiers volumineux, travailler à distance et bien plus efficacement lorsque vous utilisez l’iPad Pro en déplacement.

FaceTimers

Le nouvel iPad Pro inclut des modifications majeures du système de caméra. Même si la caméra n’a pas été déplacée vers le bord long comme beaucoup d’entre nous l’espérions, elle bénéficie toujours de nombreuses nouvelles fonctionnalités, et une en particulier est un gros problème. La caméra frontale utilise désormais un capteur ultra-large et comprend une nouvelle fonctionnalité appelée centre de scène qui utilise l’apprentissage automatique pour repositionner la caméra sur différentes personnes parlant dans le cadre. C’est absolument génial.

Non seulement Apple a rendu l’objectif ultra-large, mais il a également augmenté le capteur d’un appareil photo de 7 MP à un appareil de 12 MP. Avec cela, l’appareil photo comprend également un zoom arrière optique 2X.

Les joueurs

La puce M1 du nouvel iPad Pro est un ajout majeur, mais je ne m’attends pas à ce qu’elle fasse autant de différence dans les performances quotidiennes. Là où cela comptera, en plus de choses comme le montage vidéo, c’est dans les jeux. La puce M1 de l’iPad Pro possède 8 graphiques cœurs en plus du processeur 8 cœurs. Si vous choisissez les modèles 1 To ou 2 To, vous obtenez même le double de la RAM avec un total de 16 Go.

Les jeux se chargeront plus rapidement et les graphismes de qualité console deviendront une réalité. Les joueurs d’iPad inconditionnels devraient voir cette mise à niveau comme une évidence. Associé à ProMotion, le M1 fera de l’iPad Pro la machine de jeu ultime en déplacement. Et si Apple continue d’ajouter d’excellents jeux à Apple Arcade, il y aura toujours quelque chose de nouveau à jouer qui tire parti des technologies qu’Apple est le fer de lance.

Utilisateurs d’iPad Pro 2018 ou antérieurs

Si l’iPad Pro 2018 est votre ordinateur principal, vous devriez envisager une mise à niveau. Il y a tellement d’améliorations matérielles de qualité de vie ici que cela en vaut la peine. Les iPad Pro 2018 ont conservé leur valeur, et si vous choisissez d’en échanger un contre l’achat d’un iPad Pro 2021, vous pouvez réduire le prix pratiquement de moitié. Décomposons tous les changements majeurs…

2018 iPad Pro 2020 iPad Pro 2021 Écran iPad Pro 11 ″ Liquid Retina

Écran Liquid Retina de 12,9 pouces Écran Liquid Retina de 11 pouces

Écran Liquid Retina de 12,9 pouces Écran Liquid Retina de 11 pouces

Processeur d’affichage Liquid Retina XDR 12,9 pouces A12X

Moteur neuronal A12Z

Moteur neuronal

+1 noyau GPU M1

Moteur neuronal de nouvelle génération

Caméra 8 cœurs GPU + CPU 12MP

Zoom numérique 5X

Flash à quatre LED

HDR intelligent

4K à 30 ips ou 60 ips

1080p à 60 ips 12MP + 10MP UW

Zoom optique 2X

Zoom numérique 5x

Flash True Tone plus brillant

HDR intelligent

4K à 24, 25, 30 ou 60 ips

1080p à 25, 30 ou 60 ips 12MP + 10MP UW

Zoom optique 2X

Zoom numérique 5x

Flash True Tone plus brillant

Smart HDR 3

4K à 24, 25, 30 ou 60 ips

1080p à 25, 30 ou 60 ips

Plage dynamique étendue jusqu’à 30 ips FaceTime Camera 7MP 7MP 12MP

Ultra large

Ouverture plus grande

Zoom optique 2x

Centre de la scène

Smart HDR 3

Port à plage dynamique étendue USB-C USB-C USB 4 + Thunderbolt Cellular LTE (29 bandes) LTE (30 bandes) 5G

Wi-Fi Wi-Fi LTE (32 bandes)

802.11a / b / g / n / ac

Jusqu’à 866 Mbps Wi-Fi 6

802.11a / b / g / n / ac / ax

Jusqu’à 1,2 Gbit / s Wi-Fi 6

802.11a / b / g / n / ac / ax

Jusqu’à 1,2 Gbps de stockage 64 Go – 1 To 128 Go – 1 To 128 Go – 2 To LiDAR n / a Scanner Scanner

Vous bénéficiez de tous les avantages de la mise à niveau plus petite de l’iPad Pro 2020, en plus des tout nouveaux. Si vous passez au modèle 2021 à partir du modèle 2018, vous obtenez un meilleur affichage sur le 12,9 ″, un processeur plus rapide, deux caméras, un meilleur enregistrement vidéo, une caméra FaceTime nettement meilleure, un connecteur plus rapide, une connexion Wi-Fi plus rapide, plus de stockage et le scanner LiDAR pour AR.

Conclusion

Alors oui, vous devriez mettre à niveau si vous vous insérez dans l’un de ces paniers. Si vous êtes un artiste et que vous dépendez de l’affichage, si vous êtes un éditeur vidéo, si vous emportez votre iPad partout où vous allez, si vous passez des tonnes d’appels FaceTime, si vous jouez à beaucoup de jeux iPad et si votre iPad date de 2018 ou plus tôt, vous devriez envisager la mise à niveau. Cela mis à part, il reste encore beaucoup de questions à se poser sur le logiciel de l’iPad. Nous avons besoin de changements importants dans l’expérience iPadOS pour tirer pleinement parti de toutes les nouvelles améliorations matérielles.

Ces nouveaux iPad Pro seront livrés dans la seconde quinzaine de mai et la WWDC débutera le 7 juin. Ainsi, quelques semaines après le lancement du produit, la prochaine version du logiciel sera présentée en avant-première. Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui devraient au moins attendre quelques semaines et voir ce que l’iPadOS 15 nous réserve. La puce M1 a tellement de puissance supplémentaire que l’iPadOS 15 doit avoir des améliorations qui en tirent parti. Mais si vous êtes anxieux comme moi et mes collègues, vous allez probablement mordre la balle d’augmentation de prix et acheter le nouvel iPad Pro à l’avance.

