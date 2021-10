Opinion : Le transgenre et la chute de la civilisation occidentale

« Tout cela pourrait-il être un mauvais rêve ou un cauchemar ? Est-ce mon imagination ou avons-nous perdu la tête ? » a demandé l’ancien membre du Congrès républicain Ron Paul dans un discours prononcé en 2009 devant le Congrès des États-Unis.

Paul parlait de toute une série de problèmes qui tourmentent la nation, mais ignorés par les médias et les politiciens :

La folie, passée pour de la logique…. Le mal décrit comme une vertu…. L’ignorance mise en gage comme sagesse…. Un gouvernement hors de contrôle, sans restriction par la Constitution, la primauté du droit ou la morale. Se chamailler sur la petite politique alors que nous tombons dans le chaos. La philosophie qui nous détruit n’est même pas définie. Nous avons rompu avec la réalité une nation psychotique. L’ignorance avec un semblant de connaissance remplaçant la sagesse.

Les problèmes abordés par Paul allaient de l’impression monétaire sans fin de la Réserve fédérale aux guerres sans fin. La question des transgenres n’était toujours pas devenue un sujet de large discussion à l’époque, mais ces mots de Paul continuent d’être à propos. Non seulement les problèmes de 2009 demeurent, mais nous avons maintenant une tyrannie médicale qui a fermé notre pays ainsi qu’une société acharnée à détruire la réalité en niant les faits biologiques entourant le sexe.

Il n’y a que deux sexes. Genèse 1:27 déclare que « Dieu a créé l’homme à son image, à l’image de Dieu il l’a créé ; homme et femme, il les a créés. Et bien sûr, nul besoin d’être chrétien pour comprendre ce fait. C’est inhérent à chacun de nous. Indice, indice à tous ceux qui rejettent la Bible, mais je m’égare.

Le débat sur les transgenres s’est vraiment échauffé en 2016 avec la lettre « Cher collègue » du président Barrack Obama qui prétendait dicter aux districts scolaires du gouvernement local qu’ils devaient fournir un accès aux toilettes et aux vestiaires en fonction de l’identité sexuelle plutôt que d’un fait biologique. Bien sûr, la plupart des districts scolaires se conformaient consciencieusement et mentaient au public en disant que c’était en quelque sorte une loi, ce qui n’était pas le cas, afin qu’ils puissent mettre la main sur de l’argent fédéral supplémentaire. Je l’ai vu de près en couvrant un district scolaire local.

L’une des premières actions du président Joe Biden, lorsqu’il est entré à la Maison Blanche, a été de signer un décret qui « oblige, entre autres, les écoles à permettre aux hommes biologiques de rivaliser avec les filles en athlétisme », a écrit Vasko Kohlmayer.

Et le débat fait rage à ce jour. Demandez au comédien Dave Chappelle qui a fait face à la colère du réveil pour avoir dit « le genre est un fait » et noté l’absurdité de Bruce « Caitlyn » Jenner nommé « Femme de l’année ». Encore plus troublant, demandez à Scott Smith qui a été arrêté lors d’une réunion du conseil scolaire du comté de Loudon en juin. Il allègue que sa fille a été violée par une élève transgenre dans les toilettes des filles à l’école et que le district scolaire a tenté de cacher ses échecs.

Le simple fait qu’il s’agisse d’un débat est la preuve de notre destruction sociétale, mais si vous remettez en question l’absurdité du moment, vous risquez de faire face aux intimidateurs transgenres.

Camille Paglia s’est interrogée sur ce moment. Elle a noté que l’homosexualité généralisée et l’acceptation des transgenres ont contribué à la chute de Rome et a déclaré que c’était la preuve que «la civilisation commence à s’effilocher. Vous le retrouvez encore et encore et encore dans l’histoire. Paglia dit que le mouvement politique transgenre entrave les droits de l’homme, ignore la biologie et conduit à la répression.

Paglia, soit dit en passant, est une féministe qui s’identifie comme transgenre, mais il se trouve qu’elle est une libre penseuse. Et pour cela, la gauche a tenté de la dé-plateforme. Il existe un site Web, terfisaslur.com, qui tente de compiler les intimidateurs du mouvement transgenre. TERF signifie féministe radicale trans-exclusionniste. Donc, si vous n’acceptez pas les hommes qui portent une robe comme des femmes, vous pourriez faire face à des menaces comme celle-ci ; « le seul bon TERF est un TERF mort » ou « hey, quand pouvons-nous commencer à mettre le feu aux TERF ; » quelques-uns des messages trouvés sur ce site.

En fin de compte, la gauche utilise les transgenres comme une arme ou « comme l’instrument de son programme nihiliste de destruction, car il dévaste à la fois l’individu et la société sous la bannière d’une seule idéologie », comme l’écrit Kohlmayer. La gauche sait qu’il n’y a que deux sexes, mais cela ne leur importe pas. S’ils peuvent l’utiliser pour gagner plus de contrôle, ils le feront très certainement.

Le transgenre n’est qu’un des piliers de la nouvelle religion de notre époque. En fait, cette nouvelle religion n’est peut-être pas si nouvelle. Comme l’écrit Charles Norman, un membre de la Fabian Society au 19ème siècle nommé Edward Carpenter, un socialiste sodomite ouvert, a vu la célébration du transgenre comme un moyen de promouvoir le paganisme.

« Dans l’Amérique post-chrétienne, les religions néo-païennes telles que les formes d’environnementalisme ou de transgenre adorant Gaia comblent un vide religieux », a écrit Norman. « Carpenter l’a également prédit. Il considérait le déclin du christianisme comme ouvrant la voie au retour des anciennes religions païennes. »

Pour moi, la religion d’aujourd’hui est la religion de « la science ». Cette phrase même est de nature religieuse. La « science » n’existe pas. Il n’y a que la science, un outil ou une méthodologie qui est utilisé pour tenter de trouver la vérité. Ceux qui embrassent «la science», les mêmes autoritaires essayant de contrôler tous les aspects de notre vie contre un virus, ont accueilli Richard «Rachel» Levine en tant que haut responsable de la santé de l’administration Biden. Je n’essaie pas d’être méchant ou méchant quand je dis, il suffit de regarder Levine pour voir à quel point le mouvement politique transgenre est une farce.

Les chrétiens devraient réfléchir à cette juxtaposition. Si vous croyez au créationnisme, vous serez fustigé et ridiculisé et serez appelé « anti-science ». Si vous croyez que les gens peuvent choisir leur sexe et s’identifier à une myriade de pronoms de genre inventés sur un coup de tête, vous êtes embrassé par «la science».

À ceux qui souffrent du trouble mental de la dysphorie de genre, comprenez que la gauche ne se soucie pas de vous. Ils vous utilisent à des fins d’effondrement de la société. Walter Heyer s’est identifié comme transgenre et a subi une opération de changement de sexe qu’il regrette maintenant. Mais Heyer a trouvé Dieu et a surmonté sa maladie mentale. Alors, sachez ceci, il y a de l’espoir pour vous en Jésus-Christ.

Contenu syndiqué de TheLibertyLoft.com avec autorisation.