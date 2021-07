Opinion: l’échec de Thomas Müller à l’Euro 2020 ne le définira pas

Lorsqu’un entraîneur du Bayern Munich n’aime pas Thomas Müller, il est généralement licencié ou démissionne. Pensez aux deux entraîneurs du Bayern qui ont tout gagné – ils ont fait confiance à Müller et entretiennent des relations solides. Pep Guardiola était confus mais s’en est aussi rendu compte.

Avec Julian Nagelsmann prenant le relais au Bayern aujourd’hui, il y aura un Bavarois à la tête du club – sauf – un Bavarois dirige le club depuis une dizaine d’années. Un jeune Müller a été présenté aux fans du Bayern par Jürgen Klinsmann avant de faire irruption sur la scène sous Louis Van Gaal en 2009-10. Il était spécial ; il aimait le club ; le club l’aimait en retour; les fans l’adoraient absolument.

Et il n’a jamais cessé d’être spécial. Il a ensuite remporté le Soulier d’or et le Prix du meilleur jeune joueur à la Coupe du monde de football en 2010. En 2014, il a remporté le Soulier d’argent et le Ballon d’argent. Entre-temps, il a marqué un but en finale de Ligue des champions et a remporté un triplé. Il représentait tout ce qui était bon au Bayern. Il était difficile de ne pas l’adorer, d’autant plus qu’il était un joueur non conventionnel.

Puis vint Pep Guardiola; Guardiola aime que ses joueurs soient élégants et Müller est tout sauf. Il était confus mais, au moment où il en était à sa dernière année au Bayern, il savait que Müller était son gars. Carlo Ancelotti a suivi et a essayé d’intégrer James Rodrigues dans l’équipe ; il a été licencié lors de sa deuxième saison. Finalement, Niko Kovac est arrivé et lui aussi a essayé d’intégrer un meneur de jeu sophistiqué en Philippe Coutinho dans l’équipe.

Pendant ce temps, Müller, légèrement décoloré, s’assit sur le banc et regarda. Personne ne pouvait tout à fait faire ce qu’il pouvait sur le terrain pour le Bayern. Il a tout fait fonctionner. Et sans lui, le Bayern n’allait plus gagner la Ligue des champions. Hansi Flick le savait. Et ce n’est pas un hasard si l’ascension de Müller est venue de l’ascension du Bayern.

C’est ainsi que les choses se passent en Bavière depuis 2009.

Il n’a jamais été connu pour être un finisseur clinique et il n’a jamais été tout à fait un faux neuf – Louis van Gaal l’a essayé mais s’est rendu compte qu’Ivica Olic était une meilleure option à l’avant avec Mülli juste derrière lui. Müller a pris le terrain entre deux joueurs stylés et classe en Arjen Robben et Franck Ribery ; il n’a jamais regardé à sa place. Il a trouvé les espaces et fait les courses. Et jusqu’en 2020 peut-être, personne n’appréciait autant ses talents qu’il le devrait. Même Joachim Löw a dû rappeler le Raumdeuter (l’interprète de l’espace) dans son équipe.

Et c’est pourquoi son héritage ne sera pas défini par ce raté contre l’Angleterre à l’Euro 2020. Il a fait carrière en étant non conventionnel et intelligent. Il a fait vibrer l’un des plus grands clubs du monde ; il a aidé son pays à remporter de nombreuses médailles, mais plus particulièrement des médailles d’or à la Coupe du monde en 2014. Il a tout gagné et il a été un élément essentiel de toutes ses équipes qui ont remporté les plus grands honneurs.

Même sans être le meilleur finisseur, il est à égalité pour le neuvième meilleur buteur de l’histoire de la Coupe d’Europe/Ligue des champions avec Andriy Shevchenko et Alfredo di Stefano ; il n’a que deux buts de retard sur Thierry Henry.

Et surtout, tout au long de tout cela, il maintient un lien étroit avec ses racines et il représente l’essence même de Mia San Mia. Il a déterré le Bayern en Ligue des champions à maintes reprises; il n’arrête jamais d’essayer. Même contre l’Angleterre, il encourageait une Allemagne léthargique à avancer et il n’était même pas en pleine forme.

Thomas Müller éclipse de loin un raté en huitièmes de finale. Il deviendra, si les choses se passent comme avant, l’un des joueurs d’un club les plus décorés de l’histoire.

En raison de son humilité, il est sorti et s’est excusé pour sa miss. Mais aux dernières nouvelles, il participera à l’un de ses tournois préférés, la Coupe du monde de football, l’année prochaine.

Thomas Müller veut rester et se présenter à sa meilleure forme au Qatar l’année prochaine après avoir été gêné par une blessure au genou à l’Euro. Hansi Flick a déjà envoyé des signaux positifs à Müller concernant son avenir en équipe nationale. Il est susceptible de continuer [Bild] pic.twitter.com/wR8aUoJC4Y – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 30 juin 2021

Et je suis sûr qu’il fera non seulement amende honorable, mais qu’il dirigera le camp, surtout sous la direction d’un manager qui comprend sa valeur, contrairement à beaucoup avant qui ne l’ont pas fait.

Pensez-vous que l’échec de Müller contre l’Angleterre définira son héritage ? Laissez vos commentaires ci-dessous et, comme toujours, merci beaucoup d’avoir lu !