Opinion: Les AirTags pourraient être un handicap pour Apple, et c’est pourquoi ils renforcent Chipolo pour devenir un autre grand acteur

Beaucoup d’entre nous ont été surpris quand Apple a annoncé son nouveau réseau Find My aux côtés de trackers tiers de Chipolo au lieu des AirTags de longue date. On pensait généralement qu’ils étaient imminents, mais après réflexion, il me semble plus clair quelle est la stratégie d’Apple derrière Find My Trackers. La société fait face à des attaques antitrust de toutes les directions, et l’une d’entre elles vient de Tile, l’un des acteurs originaux du petit espace de suivi Bluetooth. Apple étayer Chipolo avant le lancement de son propre produit a tellement de sens dans ce contexte. Laissez-moi expliquer.

Apple a tendance à faire face à des attaques antitrust lorsqu’il est l’un des deux principaux acteurs d’un espace. Vous pouvez consulter les nombreuses discussions autour de l’App Store pour un exemple de cela. Il n’y a que deux plates-formes téléphoniques principales, et chacune a un magasin principal (oui, je sais qu’il y en a techniquement beaucoup sur Android). Si Apple devait lancer les AirTags maintenant, ils seraient l’un des deux principaux acteurs de l’espace tracker. Ce serait Apple contre Tile.

Tile croyait clairement que cela allait être le cas et est passé à l’offensive avant même qu’Apple n’ait introduit un produit compétitif. Plus tôt cette année, Samsung a annoncé ses propres trackers appelés Galaxy Smart Tags. Je ne les considérerais pas comme un acteur majeur dans cet espace, car leur produit fonctionne exclusivement avec les téléphones Galaxy. Tiles peut fonctionner avec n’importe quel appareil, et Apple compte plus de 1,5 milliard d’appareils actifs dans le monde.

La balise intelligente Galaxy de Samsung

Lors de la WWDC 2020, Apple a annoncé que son nouveau réseau Find My allait être compatible avec des accessoires tiers. À ce stade, on disait déjà que les AirTags étaient en cours de préparation, donc cette annonce sonnait comme Apple jetant les bases des futurs produits, un peu comme ils l’ont fait dans le passé. Mon collègue Filipe a souligné à l’époque que l’introduction de la compatibilité tierce avec le réseau Find My était probablement une réaction aux accusations antitrust de Tile. Apple a également ajouté la possibilité de supprimer l’application Find My de votre iPhone ou iPad, un autre signe de tête subtil.

En ajoutant la possibilité de s’intégrer à Find My, Apple a permis à une entreprise comme Tile de s’intégrer directement au réseau d’Apple. Tile, se sentant menacé, a fait ce que je crois être une erreur stratégique majeure. Ils n’ont pas choisi de s’intégrer à Find My et ont décidé de continuer à attaquer Apple. Ils auraient pu être dans ce communiqué de presse Find My hier. Tile pourrait mettre ses propres trackers au même niveau que le nouveau tracker et AirTags de Chipolo. La mise en garde qui retient probablement Tile est que les fabricants peuvent offrir aux clients la possibilité d’utiliser Find My ou leur propre service, mais pas les deux. Ils veulent posséder toute l’expérience et craignent probablement que les utilisateurs choisissent d’utiliser le service d’Apple au lieu de celui de Tile. Les clients peuvent garantir que leurs données sont traitées de manière sécurisée et privée avec Apple, mais Tile est une petite entreprise avec moins de ressources, ce qui en fait davantage un inconnu.

Suivi Tile Mate

Entre Chipolo. Avec Tile ne lâchant aucune pression et des préoccupations antitrust persistantes au congrès, Apple ne voulait probablement pas entrer sur le marché des trackers sans soutenir un autre grand acteur. Bien que les AirTags ne soient tout simplement pas encore prêts à être expédiés, la société doit également soigneusement élaborer une stratégie de lancement éventuel d’une manière légèrement différente de celle d’un produit Apple traditionnel. Ils entrent sur un marché entièrement nouveau et les acteurs existants sont plus que jamais offensifs.

Une grande partie de cela est le moulin à rumeurs non-stop qui barattait depuis près de deux ans maintenant. Ils ont eu amplement le temps de comprendre comment attaquer Apple avant même que le produit ne soit expédié. Apple aide donc à construire Chipolo, un petit mais intelligent lecteur dans l’espace des trackers. Ils ont profité du réseau Find My d’Apple d’une manière que Tile ne ferait pas. Même si Apple expédie des AirTags, Chipolo restera une alternative moins coûteuse sur le marché qui est toujours approuvée par Apple lui-même.

Traqueur Chipolo ONE

Les produits Chipolo n’ont pas non plus besoin d’être utilisés avec le réseau Find My. Ils fonctionnent très bien avec la propre application de Chipolo de la même manière que Tile fonctionne avec sa propre application dédiée. Ils permettent simplement à Find My d’être une option. Les trackers de Chipolo ne coûtent également que 25 $, et il est plus que probable que les AirTags d’Apple coûteront plus cher. Ils seront un produit haut de gamme et seront au sommet de la gamme comme tous les autres appareils Apple.

Pour se protéger, Apple a clairement choisi de mettre son poids derrière Chipolo et de leur donner une longueur d’avance avec le réseau Find My. Je pense toujours que les AirTags arrivent, mais en permettant à un autre acteur majeur de cet espace de se développer et de gagner du terrain, ils ne sembleront pas prendre le contrôle du marché des trackers d’une manière qui pourrait accueillir des attaques de type antitrust. Ils aident à créer plus d’options pour les consommateurs, et il est difficile de dire que c’est un mouvement monopolistique. Maintenant, Apple peut aller au tribunal ou au Congrès et leur dire que Find My est ouvert à toute personne souhaitant adhérer. Tile est maintenant celui qui fait un effort conscient pour séparer son produit. Apple est, faute d’un meilleur mot, désormais l’option ouverte.

